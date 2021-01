¿Cuántas personas asistieron al mitin de Biden en Georgia? [FOTOS]

El presidente electo Joe Biden celebró una manifestación en Atlanta, Georgia, el lunes 4 de enero, el día antes de las elecciones de segunda vuelta del Senado. El presidente Donald Trump también celebró un mitin en Georgia el mismo día. Aquí hay un vistazo de cuántas personas asistieron al mitin de Joe Biden, junto con fotos de la multitud.

Biden realizó un mitin al que asistieron unos 500 carros

Joe Biden realizó un autocine en Atlanta, Georgia, el día antes de la segunda vuelta para hacer campaña por los demócratas Jon Ossoff y el reverendo Raphael Warnock. La manifestación tuvo lugar en el estacionamiento de Turner Field, informó AJC.

A pesar de que el mitin fue uno de autos socialmente distanciado, algunas fotos revelaron que aunque los asistentes llevaban mascarillas, no todos cumplieron en realidad el distanciamiento social. Deadline se refirió a la multitud como “algo socialmente distanciada” y señaló que alrededor de 500 autos estaban estacionados para asistir al mitin.

Biden abogó por los candidatos demócratas en la segunda vuelta, en parte debido a los cheques de estímulo. Le dijo a las personas: “Si envían a Jon y al reverendo a Washington, esos cheques de $2,000 saldrán por la puerta, devolviendo la esperanza, la decencia y el honor a tanta gente”, dijo.

También señaló: “Y si envía (a los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler) de regreso a Washington, esos cheques nunca llegarán …”

Durante su discurso, Biden dijo a los asistentes: “El poder está literalmente en sus manos, a diferencia de cualquier otro momento de mi carrera. Un estado, un estado puede trazar el rumbo no solo durante los próximos cuatro años, sino también durante una generación”.

También afirmó: “El debate sobre los $2,000 no es un debate abstracto en Washington, se trata de vidas reales. Sus vidas, las vidas de estadounidenses buenos y trabajadores … Si usted es como millones de estadounidenses en todo el país, necesita el dinero, necesita la ayuda y la necesita ahora”.

Joe Biden criticó el enfoque de Donald Trump sobre el lanzamiento de la vacuna y la pandemia, diciendo: “Esta administración ha tenido un comienzo terrible. El presidente pasa más tiempo lloriqueando y quejándose que haciendo algo sobre el problema”.

Deadline informó que Biden se salió del guión en parte de su discurso cuando criticó fuertemente a Donald Trump. También bromeó sobre ganar “tres veces” cuando se refirió a los desafíos legales de Trump a las elecciones presidenciales.

También dijo durante su discurso que cree que los senadores trabajan para la Constitución, no para el Presidente.

“Como presidente, no creo que sus senadores estadounidenses trabajen para mí. Creo que trabajan para la gente de Georgia. … Es hora de que esta nación, por el amor de Dios, finalmente se una, finalmente”.

Sin embargo, cerca del final de su discurso, agregó que era “más optimista acerca de este país de lo que he sido en toda mi vida”.

Mira el discurso de Biden

Puedes ver el discurso de Joe Biden en el video que está a continuación:

