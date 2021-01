¿Cuántas personas asistieron al mitin de Trump en Georgia? [FOTOS]

El presidente Donald Trump habló en un mitin en Georgia el lunes 4 de enero, justo antes de las dos carreras de desempate. Este fue el primer mitin oficial de Donald Trump en este nuevo año 2021. ¿Cuántas personas asistieron al mitin de Donald Trump? Aquí están todos los detalles sobre cuántos eran los asistentes, junto con fotos y videos del tamaño de la multitud del rally en Dalton, Georgia.

En el sitio web de Trump, la multitudinaria reunión fue anunciada como Victory Rally en Dalton, Georgia, con Donald Trump, el senador David Perdue, el senador Kelly Loeffler y otros republicanos. Tuvo lugar en el Aeropuerto Regional de Dalton.

Brendan Gutenschwager, un reportero independiente, mostró un video de un lugar abarrotado horas antes de que Donald Trump subiera al escenario. Dijo que había miles haciendo fila incluso antes de que comenzara la manifestación.

Thousands in line now ahead of the Georgia rally with President Trump on the eve of the Senate election #Georgia #Dalton #GeorgiaRally #TrumpRally pic.twitter.com/JfwERJ0LYU

Luego compartió este video durante el discurso de Trump.

“Fight for Trump!” chants at the first mention of Kelly Loeffler during the President’s speech #TrumpRally #Georgia #Dalton #GeorgiaRally pic.twitter.com/ntsWBHwkGk

AJC también informó que había miles en Dalton. Yahoo! informó que asistieron alrededor de 2.000 simpatizantes.

Dan Scavino, subjefe de gabinete de comunicaciones de la Casa Blanca y director de redes sociales, compartió este multitudinario video:

Donald Trump comenzó su discurso diciendo que no había forma de que perdieran en Georgia. “Creo que los vamos a ganar todos”, dijo sobre algunos de los estados oscilantes que han sido certificados. También se refirió a la segunda vuelta como una de las “elecciones más importantes” en la historia de Estados Unidos.

Durante su discurso, Trump se refirió a los candidatos demócratas en Georgia como radicales y “peligrosos”. También habló de que la Corte Suprema lo defraudó a él y a sus partidarios y señaló: “Quién sabe, tal vez regresen”.

También hizo referencia a llevarse bien con Kim Jong Un y dijo que no creía que Biden se llevara bien con él.

Loeffler habló en el escenario durante la manifestación, al igual que la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene.

Donald Trump pasó algún tiempo durante su discurso hablando sobre Loeffler y Perdue, y también habló sobre los resultados de las elecciones presidenciales, que afirmó que no eran precisos. Habló sobre el papel del vicepresidente Mike Pence el 6 de enero y señaló: “Espero que Mike Pence nos ayude. Si no lo logra, no me agradará tanto”.

Pero Trump luego elogió a Pence, señaló en Twitter Philip Rucker de The Washington Post. Dijo: “Mike es un gran tipo. Es un hombre maravilloso y un hombre inteligente y un hombre que me gusta mucho”.

A pesar de que algunos dijeron que Trump estaba hablando en contra de Pence, Rucker dijo que se trataba más de una “burla para poner la mesa”, no una “ruptura en la relación”.

Fwiw, Trump went on to praise Pence: “Mike is a great guy. He's a wonderful man and a smart man and a man that I like a lot.”

Not so much a breach in the relationship as a table-setting tease — and a reminder Trump doesn’t know that VP doesn’t have power to overturn election.

— Philip Rucker (@PhilipRucker) January 5, 2021