¿Trump se tiró un pedo durante la llamada con el Secretario de Estado de Georgia? [AUDIO]

Aunque hay preguntas mucho más importantes con respecto a la llamada del presidente Donald Trump con el secretario de estado republicano de Georgia, en la llamada, Trump dijo afirmaciones no probadas sobre irregularidades electorales, a las cuales el secretario de estado respondió que las cifras de Trump estaban equivocadas y las afirmaciones desacreditadas, pero, el presidente insistió en que eran ciertas.

Pero lo que algunas personas en Twitter quieren saber es si el presidente Donald Trump se tiró un pedo.

Seriamente.

Eso, por supuesto, tampoco está probado.

Parece que alguien se tiró un pedo en la llamada. Donald Trump luego dice “perdón” después del aparente sonido de lo que sería un pedo. ¿Quién se tiró un pedo? Quién sabe. Escuche el audio a continuación y saque sus propias conclusiones:

Esto es lo que necesita saber:

This is from 51mins 40secs in to the call. Donald Trump farts then says, “excuse me”. pic.twitter.com/P4d0Y6gUpW

— Evan Rowe (@rowebocop) January 4, 2021