Biden reformará centros de detención de inmigrantes en Texas

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, planea reconvertir centros de detención de Texas en puntos de procesamiento rápido de migrantes. El objetivo del líder demócrata figura en uno de los borradores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), de acuerdo a una información publicada por el diario The Washington Post.

Texas family detention centers expected to transform into rapid-processing hubs; Homeland Security aims to release people in 72 hours https://t.co/DCijQyuKgK

— The Washington Post (@washingtonpost) March 4, 2021