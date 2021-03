Joe Biden criticó a Texas y Mississippi por flexibilizar uso de mascarilla

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, cuestionó este miércoles las medidas de los gobernadores Texas y Mississippi sobre el uso de la mascarilla. A partir del 10 de marzo, en ambos estados dejará de ser obligatorio el uso de barbijos. El líder de la Casa Blanca calificó esta postura de “pensamiento neandertal” y llamó al pueblo estadounidense a respetar las medidas preventivas contra el COVID-19.

“Miren, creo que es un gran error, espero que todo el mundo se dé cuenta ahora de que estas máscaras marcan la diferencia”, contestó Joe Biden al ser consultado por los anuncios hechos por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y su par de Mississippi, Tate Reeves.

NEW: President Biden calls Texas and Mississippi decisions to end mask mandates “a big mistake" and criticizes what he views as “Neanderthal thinking” after CDC warned against complacency in the face of emerging coronavirus variants on Monday. pic.twitter.com/Mmdln3gNG6

— NBC News (@NBCNews) March 3, 2021