Jirafa mató a un bebé de 16 meses en una reserva natural de Sudáfrica

En una reserva natural de Sudáfrica, durante el día miércoles, se presentó una gran tragedia, cuando una jirafa enfurecida le propinó la muerte a un bebé de 16 meses de vida y causó graves heridas a su madre.

En la granja turística y de caza ubicada a unos 270 kilómetros (168 millas) al noreste de la ciudad portuaria de Durban, sobre la reserva natural de Kuleni, región de Hluhluwe, siendo las 2:00 de la tarde hora local, sin razón alguna, este gran animal, atacó a madre e hija, propinándoles varias pisoteadas, lo que llevó a que las víctimas fueran trasladadas en una ambulancia aérea NetCare911, en estado de gravedad al hospital más cercano de la ciudad.

El portavoz de la policía, el teniente coronel Nqobile Gwala, dijo, de acuerdo a declaraciones citadas por AU.News:

“La madre de 25 años de edad y su hija de 16 meses estaban en Kuleni Game Farm en Hluhluwe cuando fueron pisoteados por una jirafa. La beba, no soporto la contundencia de los golpes y murió por aplastamiento, mientras que la joven madre de 25 años, y guía turística de la granja se encuentra hospitalizada y en estado crítico. Asi lo reporto la autoridad policial del lugar. “La niña fue llevada a la habitación del médico más cercano donde murió y la madre fue trasladada de urgencia al hospital para recibir atención médica y se informa que se encuentra en estado crítico”.

Los expertos se refirieron a este accidente, como un caso extraño de agresión a humanos por parte de esta especie. Entre tanto, desde la lujosa y ecológica granja de 14 cabañas no se ha emitido ninguna declaración acerca del terrible accidente.

De hecho, un gerente de uno de los alojamientos de lujo se mostró reacio a hablar y dijo que el asunto era “sensible”, informó AU.News.

Este lugar turístico, es muy famoso por sus senderos ecológicos en donde los visitantes pueden realizar caminatas y apreciar la fauna del lugar en su hábitat natural.

El sitio web de Kuleni Game Farm dice:

“Disfruta de encuentros cercanos con animales mientras caminas o andas en bicicleta por los numerosos senderos”. La granja de caza es el hogar de jirafas, cebras, ñus, impalas, nyalas y duikers; y estrictamente sin depredadores, promete a los huéspedes en los alojamientos de madera ecológicos de lujo de £150 por noche un “ambiente seguro”.

La policía sudafricana y expertos en animales están investigando la tragedia para descubrir exactamente qué sucedió cuando la madre y la hija fueron atacadas sin previo aviso.

Las jirafas usan sus piernas y cuellos con dos osicones potencialmente mortales en la parte superior de sus cabezas, efectivamente cuernos, para atacar, que pueden usar como poderosas armas de latigazo.

“Las circunstancias que rodearon el ataque aún están bajo investigación”. Dijo la policía, que también señaló que las víctimas no eran turistas, si no que se trató de una familia local que se alojaban en el albergue, pues trabajaban en la zona.

No es la primera vez que una jirafa ataca a humanos

Un caso igual, aconteció en el año 2018, cuando la científica británica Dra. Katy Williams, de 36 años, y su hijo Finn, de 3 años de edad, fueron atacados en Sudáfrica por una jirafa hembra que protegía a su cría.

Las victimas quedaron gravemente heridos, y solo gracias a la intervención de su esposo, el Dr. Sam Williams, de 36 años, que estaba haciendo jogging en la reserva de vida silvestre donde vivían y trabajaban, los salvó de morir. Ambos estuvieron en coma durante un mes y se temía que Finn sufriera daño cerebral debido a las graves lesiones en la cabeza, pero finalmente se recuperaron tanto madre como hijo, de manera satisfactoria y completa, informó SaPeople.

Unos meses antes, un camarógrafo de vida silvestre que trabajaba en el programa de televisión Wild at Heart fue atacado y asesinado por una jirafa agitada cuando lo golpeó con su largo cuello. El sudafricano Carlo Carvalho, de 47 años, fue lanzado 16 pies por el aire en el parque de juegos Glen África en Broederstroom, provincia del noroeste, donde se filmó la serie. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero murió a causa de graves heridas en la cabeza, según SaPeople.

Y por último, en el año 2015, un ciclista sudafricano aparentemente fue pisoteado hasta la muerte por una jirafa furiosa en el Thabato Game Lodge en la provincia de Limpopo después de que los turistas encontraran su cuerpo. Braam Bosse, de 45 años, fue encontrado aplastado y pisoteado junto a su bicicleta después de dar un paseo por un sendero de juego solo y los expertos culparon al ataque de una jirafa, de acuerdo con SaPeople.

