¿El “gerente de Amazon” le ha escrito para ofrecerle empleo? Nueva modalidad de estafa

Los estafadores cada vez son más creativos a la hora de aprovecharse de sus víctimas para robarles su dinero. En Colombia, una nueva modalidad de robo está siendo utilizada a través de los mensajes de texto en móviles y redes sociales como WhatsApp, en el que el gerente de la prestigiosa compañía de Amazon le ofrece vincularse laboralmente con ellos a cambio de un salario muy atractivo en estos momentos de crisis económica para muchos. El salario oscila entre los 500.000 y 1.500.000 pesos colombianos.

“Hola, soy el gerente general del proyecto de Amazon y actualmente estoy contratando un equipo de medio tiempo. Puedes trabajar a tiempo parcial en tu teléfono ¡Un trabajo de medio tiempo toma de 10 a 20 minutos! Los recién llegados obtienen 8.000 pesos de inmediato. Salario diario: 500.000 – 1.500.000 pesos. Este trabajo requiere que tengas al menos 20 años de edad”, dice el mensaje que envian por medio de WhatsApp.

De acuerdo con información del medio La FM, el número del que envían el mensaje tiene indicativo del continente africano y esta persona tiene como apariencia hindú o africana. Pero lo curioso del tema, es que el link que envían para aplicar a la oferta laboral termina en un número con indicativo de Colombia, es decir, + 57.

“Si está interesado en conocer más detalles sobre el trabajo. Contacta a nuestro equipo”, finaliza el mensaje, el cual contiene un link a un número de teléfono colombiano.



El usuario que se decida a mirar esta oferta, de inmediato el enlace lo redirige a una página web, en la que comienza un proceso de recolección personal de sus datos, para entrar en un proceso de selección.

Entre la información solicitada, le piden al aspirante dar sus nombres y apellidos completos, su cédula de ciudadanía (documento de información personal), su correo electrónico, y el código de seguridad de las tarjetas de crédito y débito, entre otra información. Sin embargo, el fin de la estafa esta precisamente en que, con los datos suministrados, los delincuentes, que generalmente operan desde las cárceles colombianas, estos con sus socios en las calles, puedan acceder a sus cuentas bancarias y retirar todo el dinero que usted tenga depositado en ellas, o en su defecto dedicarse a ir de compras utilizando su identidad y la clave de sus documentos.

¿Cómo evitar caer en la trampa?

#CAIVirtualAlerta ¿Recibió un mensaje que le sugiere un empleo donde puede trabajar desde casa? Observemos los datos que solicita🔎

❌Número de teléfono.

❌Contraseña.

❌Confirme la contraseña. Puede reportarnos el fraude o estafa en la siguiente página:https://t.co/qHe9i5dUXJ pic.twitter.com/dFuLavTCfi — Centro Cibernético (@CaiVirtual) October 17, 2022

Primero que todo, se debe tener en cuenta que ninguna empresa multinacional le hará ofertas de trabajo vía WhatsApp, es por eso que no es nada común que el “gerente general de Amazon” lo contacte para ofrecerle una vacante en la compañía. Se recomienda a los usuarios, ni siquiera abrir el link del mensaje, y si ya cometió el error de hacerlo no suministre ninguna clase de información personal, informa El Tiempo.

Así mismo, hay que saber que las marcas y empresas de gran reconocimiento, y que están amparadas debidamente legalizadas, tienen sus cuentas empresariales de WhatsApp, acompañadas de un logotipo , y con la particularidad que junto a su nombre se destaca un chulo azul de verificación, dando así una credibilidad a la cuenta. Otro consejo es no llenar formularios, ni proporcionar información a otras direcciones redirigidas. De hecho, lo mejor es que no entre a estos vínculos que pueden ser malignos, según El Tiempo.

Por último, se recomienda no reenviar este tipo de información a amigos y familiares, para no desatar una red de robos a ciudadanos.

“Desde el CAI virtual podemos interactuar con los ciudadanos y los usuarios de internet, quienes nos brindan información de los delitos informáticos. Efectivamente los ciudadanos nos reportan generalizadamente que, desde la mensajería instantánea, especialmente como WhatsApp, reenvían mensajes invitando a ingresar a URL´s para mirar las ofertas laborales muy onerosas. Ahí el delincuente empieza a hacer un análisis psicológico de la víctima para materializar sus intenciones”, dijo el Mayor Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía colombiana, citado por El Empleo.com

De igual forma, la invitación por parte de los expertos es a que las personas no tengan tanta ingenuidad con estas supuestas ofertas, puesto que en muchas ocasiones estas estafas son muy evidentes.



“Siempre que alguien les pida plata o pagos, para análisis de exámenes, para presentarse a una entrevista o para hacer parte de un proceso de selección, pueden estar completamente seguros que es una oferta falsa, porque los procesos de selección que hacen las empresas formales nunca generan gastos para las personas […] si ofrecen ingresos astronómicos que no corresponden con la realidad, como trabaja desde casa, ganando en dólares, por medio tiempo, esos empleos no existen, no son reales”, aseguró Alejandro Ordóñez, gerente de Elempleo.com

