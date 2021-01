El abrigo utilizado por la primera dama Jill Biden en la inauguración [FOTOS]

Durante décadas, la Dra. Jill Biden, la nueva Primera Dama de los Estados Unidos, ha estado al lado del presidente Joe Biden. Joe Biden y Jill Biden tienen una historia de amor duradera. Ella entró en su vida después de que él sufriera una gran tragedia cuando su primera esposa murió en un accidente automovilístico junto con su pequeña hija.

El 20 de enero de 2021, Biden juró como el 46° presidente de la nación. A su lado estaba Jill, que vestía una chaqueta de color verde azulado. Puedes ver fotos del primer atuendo de Jill para el día de la inauguración, a lo largo de este artículo.

Joe y Jill se casaron el 17 de junio de 1977 en la capilla de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Jill es una educadora que ha destacado la enseñanza como profesión y continúa desempeñando ese papel. Cuando se casó con Biden, Jill se convirtió en la madre de sus dos hijos. La pareja tuvo a su hija Ashley.

Jill escribió en Instagram: “Al crecer, quería dos cosas: un matrimonio como el de mis padres, fuerte, amoroso y lleno de risas, y una carrera. Y encontré ambas y más con Joe, como una Biden”.

Esto es lo que necesita saber:

Biden dice que Jill ‘le devolvió la vida’

Joe Biden no ha escatimado en palabras al hablar de la importancia de Jill en su vida.

“Ella me devolvió la vida”, dijo Joe Biden en su libro Promises to Keep de 2007. “Ella me hizo empezar a pensar que mi familia podría estar completa de nuevo”.

¿Como se conocieron?

Según la revista Vogue, Jill Biden estaba modelando en Wilmington. “Joe Biden vio su foto en un anuncio colgado en una parada de autobús y quedó flechado”, informa la revista.

Se las arregló para obtener el número de Jill a través de su hermano, Frankie. “Yo era una estudiante de último año y había estado saliendo con chicos con jeans, zuecos y camisetas”, le dijo Jill a Vogue. “Y llegó a la puerta y tenía puesto un abrigo deportivo y mocasines, y pensé, Dios, esto nunca va a funcionar, ni en un millón de años. ¡Era nueve años mayor que yo!”

Fueron a ver una película llamada Un hombre y una mujer en Filadelfia, informa la revista, y “se llevaron bien”. Le estrechó la mano al final de la noche, lo que la llevó a llamarlo “caballero”, y ese fue el comienzo de todo.

Jill Biden escribió un artículo para la revista Time en el que describió el momento en que Joe Biden le propuso matrimonio.

“La primera vez que Joe me propuso matrimonio, simplemente dijo: ‘Quiero que nos casemos’”, escribió. “No fue gran cosa, solo una conversación ordinaria en un día normal. Ya sabía cómo se sentía, así que no fue una sorpresa. También sabía que no podía decir que sí”.

Sin embargo, tanto Hunter como Beau querían que Joe también se casara con Jill. “Pero sin que yo lo supiera, Joe no solo estaba preguntando por su propia voluntad. Beau y Hunter lo habían acorralado recientemente en el baño una mañana mientras se afeitaba. “Beau cree que deberíamos casarnos”, escribió. “Creemos que deberíamos casarnos Jill”.

Jill Biden “no podía decir que sí” la primera vez que Joe le propuso matrimonio

Jill escribió recientemente en Instagram: “He tenido muchos títulos a lo largo de los años, pero mi favorito siempre será ser ” Mamá “. Beau y Hunt, los chicos que me hicieron su madre. Y Ashley, la hija que completó nuestra familia “.

Sin embargo, no siempre todo pareció estar asegurado.

Joe Biden tuvo que pedirle a Jill cinco veces que se casara con él; su vacilación inicial fue algo que le dijo a Vogue que era debido a su edad (25) y porque quería estar segura de que sus hijos la aceptaran. Jill ya se había casado una vez antes con un hombre llamado Bill Stevenson, y ese matrimonio había terminado en divorcio.

“Ella estaba comenzando su propia carrera”, escribió Biden en su libro. “Creo que fue más fácil para ella al comienzo de nuestro noviazgo cuando no estaba pensando en el matrimonio. A los dos nos gustaba volver a divertirnos con alguien y ella quería que siguiera siendo así”.

Finalmente, le dijo: “Mira, esta es la última vez que te lo pregunto. No me importa cuando nos casemos. Pero quiero un compromiso ”, informó Vogue. Al darse cuenta de que hablaba en serio esta vez, dijo que sí.

Cuando se casaron, los hijos de Joe, Hunter y Beau, se pararon en el altar con su padre. “De la forma en que lo pensaron, los cuatro nos íbamos a casar”, recuerda Joe en su libro.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: VIDEO: Lady Gaga interpreta el himno nacional en la inauguración de Biden