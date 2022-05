Menor latino muere arrollado por motociclista que hacía piruetas: Jesús Gomez Rosario

Jesús Gómez Rosario, un adolescente de Filadelfia al que le encantaba tocar la guitarra y soñaba con convertirse en piloto, murió a causa de las lesiones que sufrió cuando un motociclista lo atropelló mientras andaba en skate en el norte de la mencionada ciudad el último domingo.

El conductor que según la policía viajaba hacia el este por Allegheny Avenue, cerca de Front Street, haciendo piruetas y viajando “a gran velocidad”, embistió a Rosario, de 17 años. que se movía hacia el oeste en Allegheny en su patineta, según informa The Philadelphia Inquirer.

Rosario resultó gravemente herido y fue llevado al Hospital de la Universidad de Temple, donde fue declarado muerto este martes por la mañana, dijo la policía en un comunicado de prensa citado por el medio antes mencionado.

Por su parte el motociclista, que aún no fue identificado, parecía haber sufrido heridas leves y huyó después de golpear a Rosario con un “impacto bastante significativo”, dijo el miércoles el capitán Mark Overwise.

Posible sospechoso: buscan a un joven de aproximadamente 17 años que portaba una camiseta blanca, bandana roja, pantalones negros y zapatos blancos

Si bien las autoridades del Departamento de Policía de Filadelfia (PPD, por sus siglas en inglés) no han dado con el sospechoso, señalaron que se podría tratar de un joven de entre 17 años que portaba una camiseta blanca, bandana roja, pantalones negros y zapatos blancos.

Según reportó el PPD, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 p.m., cuando Rosario estaba andando en skate en medio de la Allegheny Avenue.

En el video de vigilancia se ve cómo el joven trata de esquivar a la motocross, pero esta iba a alta velocidad y lo impactó.

Se informó que el choque dejó al menor en condición extremadamente crítica y el motociclista huyó de la escena, informa Telemundo52.

“Esta es una actividad peligrosa”, destacó el capitán Mark Overwise, según consigna el citado medio. Y agregó: “Lo que es divertido para uno es peligroso para otra y este es un muy buen ejemplo de lo que podría pasar”.

Rosario era estudiante de tercer año en Esperanza Academy Charter School y se preocupaba mucho por su círculo familiar

“Rosario era estudiante de tercer año en Esperanza Academy Charter School, se preocupaba profundamente por su gran familia y “le apasionaban muchas cosas”, según comentó María Luciano, hermana de la víctima de asesinato, en diálogo con Philadelphia Inquirer.

Al joven le encantaba andar en skate con amigos, tocar y actuar con su guitarra y hacer girar pistas bajo el nombre de “DJ Chu” con su padre en la estación de radio local en español, La Unika AM 1680.

La familia de Jesús Gómez Rosario, boricua atropellado, pidió justicia y que se arreste al culpable.

Luciano, de 26 años, dijo al citado medio que su hermano soñaba con asistir a la escuela de vuelo después de graduarse de la secundaria, con la ilusión de convertirse en piloto y trabajar de ello en el futuro no tan lejano.

“Me lo arrebataron y me lo dejaron en el piso como si fuese un animal”, dijo entre llantos Yaharia Colón, hermana de la víctima, a Telemundo.

“Jesús era un niño muy bueno, no se merecía morir así”, añadió Colón. “Ahora mi hermano es un piloto pero en el cielo”.

La familia le dijo a Telemundo62 que organizará su funeral pronto y planean donar los órganos de Rosario.

El Departamento de Policía de Filadelfia solicita a cualquier persona que tenga información sobre el sospechoso que se comunique con el Distrito de Investigación de Accidentes al 215-685-3184.

