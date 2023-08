Un futbolista murió tras ser atacado por un cocodrilo en Costa Rica

En Costa Rica, un joven futbolista encontró la muerte, luego de que ingresara a las aguas de un rio para darse un baño, y terminara en las fauces de un inmenso cocodrilo. Puede ver las imágenes a lo largo de esta publicación pero tenga en cuenta que son muy fuertes.

Jesús Alberto López Ortiz de 29 años, conocido popularmente como “Chucho”, quien hacia parte de la plantilla deportiva de la segunda división del fútbol costarricense, “Deportivo Rio Cañas”, encontró la muerte la mañana del pasado 29 de julio, cuando quiso darse un chapuzón en las aguas del rio Cañas, en la ciudad de Guanacaste, al noroeste del país, de acuerdo con el Daily Mail.

Con profunda consternación, medios internacionales se han hecho eco del trágico fallecimiento de un futbolista amateur en Costa Rica, llamado Jesús Alberto López Ortiz, quien fue atacado por un cocodrilo mientras se bañaba en el río. Más información aquí: https://t.co/8eGTl5vHja pic.twitter.com/CE7Ssh2Z7q — Machala Móvil (@MachalaMovil) August 4, 2023

“Chucho” disfrutaba de un baño en el río Cañas cuando fue atacado por el animal. “Vecinos de Santa Cruz nos contaron que el joven estaba haciendo ejercicio físico cuando decidió darse un chapuzón. Entonces, saltó de un puente hacia el río”, explicó el Sargento de la Policía local, Marcelino Hernández, reportó La República.

Los vecinos dijeron que este rio no era muy frecuentado por ser conocido como lugar de hábitat de cocodrilos. En un video que circula en distintos medios y redes sociales quedó registrado todo el rescate del cuerpo, que se logró gracias a la ayuda de los lugareños que colaboraron con las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), miembros del cuerpo de bomberos, efectivos de la Cruz Roja, y miembros de la policía quienes fueron los que dispararon al saurio mientras arrastraba el cadáver de López Ortiz, informó El Correo.

#Internacionales | El futbolista costarricense, Jesús Alberto López Ortíz, fallece tras ser atacado por un cocodrilo en un río ubicado en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. pic.twitter.com/sJTaIU4K44 — Última Hora (@ultimahsv) August 3, 2023

Los cuerpos de seguridad desconocen cómo murió el futbolista: “El cocodrilo lo hundió y se desconoce si murió ahogado o falleció por la presión que el animal ejerció sobre el muchacho”, agregó Hernández.

¿Quién era Jesús Alberto López Ortiz “Cucho”?

Dios te reciba en sus brazos querido amigo, para siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar. Publicado por Deportivo Río Cañas en Sábado, 29 de julio de 2023

De acuerdo con el medio El Correo, Jesús Alberto López Ortiz provenía de una familia humilde, estaba casado con su pareja sentimental, una mujer llamada Francini, con quien tuvo dos hijos, uno de ocho años y otro de tres.

“Desde muy pequeño le gusto tener un balón en sus pies, hasta que llegó a convertirse en futbolista y portando la camiseta del numero “10” del Deportivo Cañas”. Un amigo suyo, Cristian Ortiz, contó a la Teja citado por El Correo, que le decía “Qué bueno que sos para jugar, y él se ponía todo contento, diciendo que Jesus le respondía: “Esto es lo que más me gusta a mí. Siempre jugar. Me encanta. Me siento muy feliz'”.

Por su parte el entrenador del equipo de fútbol, Luis Montes dijo que “Chucho” era un joven muy familiar, que siempre se destacó por ser solidario y dispuesto a ayudar a las demás personas.

“Era un muchacho muy servicial, siempre dispuesto a colaborar en el pueblo, muy educado y tranquilo. Como futbolista era buenísimo. En el pueblo siempre se le reconoció su talento, su liderazgo dentro de la cancha, su forma de jugar”, dijo Montes, quien finalizó diciendo que “era un referente del fútbol de Río Cañas. Es una pérdida para todo el pueblo”.

Montes además pidió a las personas no publicar más el video y otros que tuvieran en sus manos por respeto y consideración con la familia del jugador. “No suba vídeos sobre lo sucedido y si ya los subió elimínelos, hay hijos, madre, padre, hermanos y la señora de Jesús que merecen respeto”, ha escrito en Facebook el Deportivo Río Cañas, de acuerdo con El Heraldo.

Por favor respetemos a la familia doliente, no suban videos sobre lo sucedido y si ya los subió eliminelos, hay hijos, madre, padre, hermanos y Señora de Jesús que merecen respeto. Publicado por Deportivo Río Cañas en Sábado, 29 de julio de 2023

Desde el Club Deportivo Rio Cañas, también se enviaron mensajes de cariño y recordación para su compañero de plantilla.

“Te llevas una parte de todos amigo… Hoy es un día muy difícil para todos y te recordaremos en las múltiples facetas de tu vida deportiva como entrenador, futbolista y también como un padre de familia. Siempre vivirás en nuestros corazones Chucho, vuela alto amigo”, ha compartido el club, junto a varias imágenes del jugador.

El joven de 29 años finalmente fue sepultado, no sin antes ser acompañado por todos sus familiares, amigos y conocidos, durante una caravana que recorrió las calles de su pueblo que quiso rendirle el mejor de los homenajes y despedida, según 20 Minutos.

“Gracias a todos en nombre de la familia López Ortiz, en nombre de las madres de sus hijos, en nombre de todo el pueblo de Río Cañas (Nuevo y Viejo) pero principalmente gracias a todos en nombre de sus hijos Derian y Eithan, gracias a todo el país que ayudó a esta familia, simplemente gracias por todo”, afirmó el club.

