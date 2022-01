Arrestan a hombre por asesinato de niña hispana de 4 años: Jessica Gutiérrez

Thomas Eric McDowell es un hombre de Carolina del Norte que está siendo acusado del asesinato en 1986 de Jessica Gutiérrez, de 4 años, cuyo cuerpo nunca se encontró después de que fue secuestrada de su propia cama.

“Sospechoso arrestado por secuestro y asesinato de una niña en 1986”, escribió el Departamento del Sheriff del Condado de Lexington en una publicación de Facebook el 6 de enero de 2022. La oficina del Sheriff está ubicada en Carolina del Sur, aunque Thomas McDowell vivía en Carolina del Norte.

“Un hombre de Carolina del Norte ha sido arrestado bajo sospecha de secuestrar y matar a una niña en el Condado de Lexington hace más de tres décadas”, dice el comunicado.

Aquí lo que necesitas saber:

1. Thomas Eric McDowell, quien vivía en el Condado de Lexington, es acusado de asesinato

Thomas Eric McDowell, de 61 años, “está acusado de asesinato, secuestro y robo en primer grado en relación con la desaparición y muerte de Jessica Gutiérrez, de 4 años, en junio de 1986, según las órdenes de arresto”, dice el comunicado del alguacil.

“McDowell, que vivía en el condado de Lexington en 1986, fue arrestado por el Departamento de Policía de Wake Forest en su casa a unas 20 millas al norte de Raleigh el jueves por la mañana. Está recluido en el Centro de Detención del Condado de Wake”, dice el comunicado.

“Echamos un nuevo vistazo a este caso en septiembre cuando agentes especiales y analistas del FBI asignados a su Equipo de Despliegue Rápido especializado en Secuestro de Niños y fiscales de la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur llegaron a Lexington”, dijo el alguacil del condado de Lexington, Jay Koon. “Los agentes de SLED también se unieron a nosotros para revisar los informes iniciales y entrevistar a más de 125 personas. Gracias al trabajo que hicimos, uniéndonos como equipo, pudimos clasificar y conectar más piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a Jessica hace tantos años”.

Sin embargo, en el hilo de Facebook del Departamento del Sheriff, la gente elogió a la madre de la niña por nunca darse por vencida y criticó a las fuerzas del orden público por tardar tanto en hacer un arresto: “Es una pena que este Departamento haya tardado años en hacer su trabajo. Es una pena cómo las víctimas son ignoradas y tratadas. ¡No deberíamos tener que pedir ayuda en las redes sociales para ser escuchados! Orando por la familia”, escribió una persona.

“Este caso se resolvió gracias a una madre que presionó y presionó para que se resolviera. Primero se le debe dar crédito a ella”, escribió otra persona.

La mamá de Jessica se llama Debra Gutiérrez. “Me alegro de que Dios me haya traído a verlo”, dijo Debra Gutiérrez a The State. “Recé para que me ayudara a superarlo, y hemos esperado esto durante mucho tiempo”.

2. Se revisaron más de 3500 páginas de expedientes

La investigación fue masiva. Más de 3500 páginas de expedientes de casos fueron revisadas en septiembre, según Koon. “Diez oficinas del FBI participaron en la revisión del caso el año pasado”, dice el comunicado.

“Este arresto se debe en parte a los muchos años de trabajo de investigación dedicado por parte de trabajadores locales, estatales y federales, así como a la determinación de los ciudadanos que nunca han olvidado a Jessica”, dijo la agente especial a cargo del FBI en Columbia, Susan Ferensic, en el comunicado. “Independientemente de cuánto tiempo esté desaparecido un niño, nunca dejaremos de buscar respuestas y esperamos que este arresto sea un paso hacia la curación de la familia Gutiérrez”.

Koon dijo que el caso “sería procesado por la Oficina del Fiscal General de Carolina del Sur, que lleva el caso desde febrero de 2015”.

3. La hermana de Jessica llamó al secuestrador el “hombre con el sombrero mágico”

Según Missing Kids.org, Gutiérrez ha estado desaparecida desde el 6 de junio de 1986. “Fue vista por última vez en su casa y desapareció entre las 11:30 p.m. y las 9:00 a. m.”, dice el sitio web.

The Charley Project describió lo que sucedió esa noche: “La niña estaba durmiendo en una habitación con sus dos hermanas en la casa rodante de su familia en Lexington, Carolina del Sur, durante la noche del 5 de junio de 1986”.

El intruso, ahora llamado Thomas McDowell, “aparentemente irrumpió por la ventana de la sala y quitó la pantalla y las cortinas. Los secuestradores luego sacaron a Jessica de la habitación y abandonaron la residencia por la puerta principal”, dice el sitio.

“La madre de Jessica descubrió la escena del crimen y su desaparición la mañana del 6 de junio; su hermana de seis años, Rebecca, dijo que había sido secuestrada por ‘el hombre con el sombrero mágico y la barba’. Nunca más se supo de ella”.

Según Charley Project, Rebecca “recuerda haber visto a un hombre sacar a Jessica de la cama y llevársela”, esto sin despertar a Jessica; pero Rebecca estaba demasiado asustada para decir algo hasta la mañana siguiente.

El exnovio de su madre fue interrogado, pero nunca acusado. El padre de Jessica fue “descartado como sospechoso en el caso, ya que vivía en California al momento de su secuestro”, dice el sitio.

4. McDowell, quien trabajaba de carpintero, era un “amigo de la familia” previamente acusado de violación

Según The Charley Project, Thomas Eric McDowell, entonces de 27 años y “amigo de la familia”, era un “sospechoso desde hace mucho tiempo” en el caso. Él “había cumplido condena en una prisión de Carolina del Norte por violación. Su huella digital se encontró en la ventana de la habitación de Jessica”, pero él era un amigo de la familia, por lo que podría haberse dejado allí anteriormente, informó Charley Project.

El sitio señaló que en el año 1987, McDowell, fue acusado de decirle a otro recluso que “había secuestrado a una niña en el Condado de Lexington y enterrado su cuerpo en un vertedero allí. Mencionó que llevaba un sombrero de vaquero alto al momento del secuestro”.

McDowell le dijo a la policía que confesaría si obtenía inmunidad, pero eso no se le concedió, según Charley Project.

El cuerpo de la niña nunca ha sido encontrado. ABC11 informó que McDowell “también pasó 10 años en la cárcel entre 1987 y 1997 por una condena por violación en Carolina del Norte”.

La cadena televisiva entrevistó a Steve Sterling, quien tiene un negocio cerca de la casa de Wake Forest de McDowell. Él describió a McDowell como una persona trabajadora, reservada y que “siempre tenía una Suburban blanca grande, siempre cargada con material de construcción”.

McDowell trabajaba de carpintero y vivía solo, según WRAL-TV.

Según The State, Debra Gutiérrez dice que “el tío de McDowell se casó con la prima de Gutiérrez”, y ella sospechaba de él desde un principio.

“Sabía que las suyas eran las únicas (huellas dactilares en la ventana de la casa) porque solía limpiar esas ventanas todas las noches”, dijo Gutiérrez a The State. “Si no vivieras aquí, no lo habrías sabido, pero yo solía usar Windex como protección contra las tormentas. De lo contrario, habría habido cien huellas dactilares allí”.

5. El fiscal general elogió a los ‘miembros dedicados y experimentados de las fuerzas del orden’

“Quiero felicitar a los miembros dedicados y experimentados de las fuerzas del orden público, así como a los fiscales de la Oficina del Fiscal General por sus incansables esfuerzos”, dijo el fiscal general de Carolina del Sur, Alan Wilson, en el comunicado del alguacil. “Sin esta información recién descubierta, nuestra oficina no podría procesar este caso”.

El Sheriff elogió el apoyo de la comunidad a la familia.

“Esperamos trabajar con todas las agencias involucradas para obtener justicia para la familia de Jessica y, con suerte, traerla a casa. Han estado esperando mucho tiempo y estamos contentos de ser parte de otro paso en el proceso”, dijo Koon. “Y el apoyo de la comunidad a la familia y a quienes han trabajado en este caso ha sido invaluable. Sabemos que recordarán a Jessica y apoyarán a su familia en los próximos días”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.