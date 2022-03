Mató a dos niños y una universitaria por publicación en Facebook: Jeremy Arrington

Luego de más de cinco años de haber acabado con la vida de dos ñinos y una joven universitaria en el estado de New Jersey, este sábado Jeremy Arrington, de 31 años fue declarado culpable de haber cometido los crímenes.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que el sujeto, llegó hasta la casa de los niños, en la ciudad de Newak, en el 2016, bastante molesto por una publicación en Facebook.

El fiscal del condado de Essex manifestó que Jeremy Arrington ingresó hasta el inmueble, donde se encontraban seis personas, y tras someterlos a todos, amarrarlos y torturarlos, mató a los niños y a la estudiante y apuñaló gravemente a otras tres personas.

NJ man convicted of killing two children and college student over Facebook post https://t.co/zsRhVG3fV7 pic.twitter.com/pKE0kMmimq — New York Post (@nypost) March 7, 2022

El Fiscal narró cómo Arrington apuñaló a la niña Aerial Little Whitehurst, de 8 años, y al niño Al-Jahon Whitehurst, de 11 años, y después mató a punta de pistola a Syasia McBorroughs, la estudiante universitaria de 23 años, quien no vivía en la residencia, y ese día estaba de visita.

En el brutal ataque, el sujeto apuñaló también a la madre de los pequeños asesinados, una mujer de de 29 años, y a sus otros dos hijos, unos gemelos de 13 años: niño y niña.

El Post aseguró que los hermanos adolescentes lograron sobrevivir luego de recibir atención médica tras el ataque.





Essex prosecutor on stabbing motive Acting Essex County Prosecutor Carolyn Murray told reporters on Monday, Nov. 7, that Newark triple murder suspect Jeremy Arrington may have been seeking revenge for a facebook post about his being sought in connection with a violent assault on Oct. 9. 2016-11-07T19:34:05Z

El New York Post citó información de la Fiscalía, y reveló que el sujeto declarado culpable se enfureció luego de que una de las víctimas republicó en su cuenta de Facebook una alerta de la policía en la que se mencionaba a Arrington como sospechoso de un tiroteo anterior y una agresión sexual.

Tras ver la publicación, el hombre se armó y llegó hasta la casa de la familia Whitehurst al medio día y cometió allí su crimen, con ayuda de cuchillos de cocina del hogar.

Uno de los gemelos, la niña, quien se escondió en un armario, alertó a la policía, pero cuando los uniformados llegaron a la escena el sujeto había escapado. Luego fue capaturado en una persecusión y enfrentamiento con los oficiales.

A pesar de que los paramédicos intentaron mantener con vida a los niños y a la joven, quienes fueron llevados hasta el Hospital Universitario de Newark, no fue posible, y allí los declararon muertos.

En la sentencia del juez, donde el sujeto fue declarado culpable, se le inculpó de 28 cargos, entre ellos tres por asesinato, tres por intento de asesinato, robo, restricción criminal y porte ilegal de armas.

El próximo 18 de abril el hombre deberá volver a la corte para escuchar la condena que recibirá, que se espera sea cadena perpetua.