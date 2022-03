Reportera latina en Ucrania rescata a niña ucraniana: El padre se lo imploró [VIDEO]

La crisis humanitaria que ha desencadenado la invasión de Rusia a Ucrania, ha hecho que en apenas una semana, más de 1 millón de ucranianos hayan tenido que huír de sus hogares, en historias desgarradoras, donde familias enteras se están dividiendo, ya que la orden del presidente Volodymyr Zelenskyy es que los hombres de 18 a 60 años permanezcan en el país para sumarse a las fuerzas militares. Los niños están llevando la peor parte.

Y una de esas historias fue protagonizada por la reportera de Telemundo, Sol Macaluso, quien en una emisión al aire narró cómo un ucraniano le entregó a su niña para que la sacara del país y se hiciera cargo de ella, en su intento por salvaguardarla.

En medio de lágrimas, la periodista argentino española narró en Noticias Telemundo que un ucraniano, que le sirvió como camarógrafo al principio de su llegada al país para cubrir la tensión entre Rusia y Ucrania que desencadenó en la guerra actual.

“Que venga alguien y te diga: ‘por favor, llévate a mi hija y hazte cargo de ella, que no le falte nada’… ¿qué le vas a decir?. No hay palabras”, comentó en vivo la periodista, al narrar que se encontraba en ese momento a cargo de la menor, ante la petición desesperada del ucraniano.

Más tarde, la periodista reportó en su cuenta de Instagram que la niña ya se encontraba a salvo, y que logró entregársela a unos cuidadores en España.

“La hija de mi compañero ya está en España. Que orgullosa estoy de ti Danna. Cuidaremos todos de vos”, comentó la reportera en su Instagram, y más tarde se refirió al caso al aire, en Noticias Telemundo.





Play



Habla la reportera que puso a salvo a una niña ucraniana | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. La periodista Sol Macaluso cuenta que la pequeña fue trasladada sana y salva a España, donde recibirá los cuidados necesarios mientras su padre permanece en el país. Además, habla sobre los recientes ataques a la ciudad de Járkov. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor… 2022-03-01T15:44:38Z

“No pensé jamás que ese discurso iba a tener tal repecursión, pero me alegra, porque nuestro trabajo es dar voz a quienes no la tienen y les puedo decir que Danna, la hija de Max, nuestro guía y camarógrafo aquí, llegará a salvo a Espana, con parte de nuestro equipo de trabajo, y estará cuidada y contenida el tiempo que haga falta”, comentó la reportera, quien no pudo viajar con la menor, porque sigue en Ucrania informando.

Al ser interrogada sobre cómo se siente con lo que hizo, la periodista manfestó sentir que ayudó en algo, pero al mismo tiempo reconoció que se siente muy mal al ver tantas historias desgarradoras que ha traído la guerra.

“Obviamente feliz, pero al mismto tiempo esta es una historia de miles, y uno se siente un poco impotente de no poder hacer más por el resto de cantidad de historias desgarradoras que la población ucraniana tiene que enfrentar en estos duros momentos para todos”, agregó la joven reportera, de 26 años.