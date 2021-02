Crimen de odio: Mujer médico de Miami golpea a latino y lanza ofensas racistas

Jennifer Susan Wright es la doctora de Miami, Florida que enfrenta cargos por delito de odio después de que la policía dijo que agredió físicamente a un hombre hispano, quien le pidió que mantuviera el distanciamiento social en una tienda de comestibles. La policía dijo que Wright también le profirió al hombre un insulto racial y luego le ralló el carro con la llave de su auto, informó el Miami Herald.

El enfrentamiento ocurrió el 20 de enero. Pero Wright, de 58 años, no fue arrestada hasta el 19 de febrero, según los registros judiciales del condado de Miami-Dade. La mujer fue puesta en libertad bajo fianza y debe regresar a la corte el 22 de marzo. El registro en línea no indica si Wright contrató a un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Esto es lo que necesita saber:

La víctima le pidió a Wright que retrocediera mientras hacían fila en una tienda de comestibles

El enfrentamiento tuvo lugar en un Publix en Hialeah, Florida, el 20 de enero. El Miami Herald, citando a la policía, informó que Wright y la víctima estaban en la fila de caja esperando para pagar. El hombre sintió que Wright estaba demasiado cerca de él.

A Mount Sinai Medical Center anesthesiologist has been arrested and charged with a hate crime after police say she attacked a Hispanic man at a Publix, vandalizing his car, calling him a racial slur and vowing to “get rid of every single one of you.” https://t.co/ipeaA3lWJ7

— Miami Herald (@MiamiHerald) February 21, 2021