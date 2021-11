Jennifer y Jordan Turpin: ¿Qué ha pasado con los niños de la “casa de los horrores”?

Jennifer y Jordan Turpin, dos de los hermanos Turpin, se están recuperando hoy después de que escaparon de la llamada “casa de los horrores”, donde fueron abusadas junto con sus 11 hermanos y hermanas a manos de sus padres, David y Louise Turpin.

Las hermanas escaparon y llamaron al 911 en enero de 2018, lo que llevó al rescate de los 13 niños de su casa en Perris, California. Los padres fueron condenados a prisión.

La historia se contó en la noche del 19 de noviembre en un nuevo episodio de ABC 20/20, que se transmitió a las 9:00 p.m. EST.

Las hermanas Turpin dijeron a 20/20 que los niños fueron golpeados, murieron de hambre, se les negó una educación y se les negó atención médica. Jordan Turpin dijo en el programa que estaba tan asustada cuando llamó al 911 que apenas podía marcar los números.

“Todo mi cuerpo estaba temblando. Realmente no pude marcar el 911, porque creo que estábamos tan cerca de la muerte tantas veces. Si me pasaba algo, al menos moriría en el intento”, dijo Jordan Turpin en el programa.

Esto es lo que necesita saber:

Los niños Turpin ahora son “felices” y “siguen adelante con sus vidas”

Tonight — hope you’ll join us for the first time any of the 13 Turpin children tell their stories. We’ve waited four years to hear about their lives. I was amazed by the two young women I met. They are beacons who created their own light in darkness. 9pm on @ABC2020 @ABC @hulu pic.twitter.com/Yus84rcuJ3 — Diane Sawyer (@DianeSawyer) November 19, 2021

El fiscal adjunto Kevin Beecham, quien procesó el caso, le dijo a People en abril de 2020 que los hermanos Turpin se encuentran en varias etapas de curación y que ahora están avanzando en su vida.

“Todos están felices”, le dijo Beecham a People. “Están avanzando con sus vidas”.

Dijo en ese momento que todos se quedaron en el sur de California. Dijo que eran cercanos y se reunían regularmente.

“Todavía se encuentran, los 13, así que se encontrarán en algún lugar discreto”, le dijo a People.

Los seis hijos más pequeños fueron adoptados, dijo. Debido a sus edades, pudieron adaptarse rápidamente a la vida fuera de la casa de sus padres, dijo Beecham a People. Varios de ellos están en la escuela y trabajando, y uno de ellos obtuvo un título universitario, dijo en ese momento.

“Algunos de ellos viven de forma independiente, viven en su propio apartamento, tienen trabajo y van a la escuela. Algunos se ofrecen como voluntarios en la comunidad. Van a la iglesia”, dijo Beecham a People.

Jack Osborn, un abogado de los hermanos adultos, le dijo a The Desert Sun en ese momento que algunos de los hermanos estaban interesados en seguir carreras en la enseñanza y la ingeniería, mientras que uno de los hermanos está siguiendo una carrera como técnico de campo médico.

Se divulgó poca información sobre los hermanos menores porque son menores de edad, informó el medio de comunicación. Osborn dijo al periódico que los hermanos mayores “están bien. Casi todos viven de forma independiente”.

Los hermanos Turpin pudieron soportar la pandemia y los cierres de COVID-19 a pesar de haber regresado al aislamiento social

She and her siblings were held captive by their parents, never allowed to contact the world outside. But after secretly watching @JustinBieber videos, she says she was inspired to make a plan to escape. | @DianeSawyer's 20/20 premieres Friday on @ABC. https://t.co/RO3GAWJDmC pic.twitter.com/DAGpIj6UCy — 20/20 (@ABC2020) November 18, 2021

Los hermanos Turpin tenían una perspectiva única cuando se trataba de la pandemia del coronavirus y los encierros, dijo Jack Osborn, el abogado de los hermanos adultos, en una entrevista con The Desert Sun en abril de 2020.

“COVID-19 lo hace desafiante, pero están en la escuela y simplemente llevan una vida normal”, dijo. “Crecieron sin salir a la calle. Es extraño para ellos ahora, pero es algo con lo que lo están haciendo bien”.

El periódico informó que estaban comenzando a “asimilarse a estilos de vida tradicionales”.

“No quieren que la experiencia que vivieron cuando eran niños los defina”, dijo Osborn al periódico. “Quieren que la gente sepa que son adultos normales, jóvenes y sanos que hacen lo que hacen los demás”.





Play



Turpin sisters who escaped Perris 'house of horrors' speak out | ABC7 Two of the 13 Turpin siblings, who were held captive and tortured by their parents inside a Riverside County home for years before managing to escape in 2018, are speaking publicly for the first time about the horrifying ordeal. Full story: abc7.com/turpins-sisters-interview-david-and-louise-turpin-perris-torture-case-diane-sawyer/11218448/ 2021-11-10T09:04:30Z

