Profunda confesión de Jennifer Aniston sobre Brad Pitt: ¿Qué dijo?

La reconocida actriz Jennifer Aniston reveló que quiso tener hijos con Brad Pitt, su colega y exesposo. La protagonista de ‘Mi novia Polly’, entre otros clásicos de la comedia moderna de Hollywood, agregó que hizo tratamientos contra la infertilidad para poder quedar embarazada.

En diálogo con la revista Allure, Jennifer Aniston reflexionó acerca de un tema que para ella resulta “difícil”. Ni más ni menos que la maternidad.

“Intentaba quedarme embarazada. Fue un camino difícil para mí, el camino de tener un bebé”, recordó Aniston sobre su noviazgo con Brad Pitt. Hoy, la estrella de ‘Friends’ tiene 53 años y ha desterrado de su vida la posibilidad de convertirse en madre.

“Todos esos años y años de especulación… fueron realmente duros. Me sometí a fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que fuera. Me lo jugué todo a una carta. Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor'”, agregó Jennifer.

La relación con Brad Pitt

Jennifer Aniston se separó de Brad Pitt en el año 2005 tras cinco años de matrimonio. En ese momento, la prensa y los fans supusieron que la pareja se divorciaba porque Aniston no quería tener hijos sino enfocarse en su carrera y abocarse plenamente al rodaje de series y películas.

“Eso era una mentira absoluta”, reveló Aniston casi veinte años después de aquel divorcio. “Se instaló la narrativa de que yo era egoísta, de que solo me importaba mi carrera. Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. O que la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no quería darle un hijo”, aseveró.

Más allá de no haber podido ser madre, Jennifer Aniston dice que no se arrepiente de nada: “Aquí estoy hoy. Ese barco ya ha zarpado. En realidad, ahora siento un poco de alivio porque ya no hay más y no tengo que pensar en todo eso”.

El valor de la experiencia

La actriz estadounidense consideró que esa traumática experiencia, la de intentar ser madre y no poder conseguirlo, forjó su carácter, determinó a la persona en la que hoy se convirtió.

“Diría que casi a los 40 años pasé por situaciones muy duras y si no fuera porque pasé por todo aquello, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser”, dijo.

“Por eso siento tanta gratitud por toda aquella auténtica mierda. De lo contrario, me habría quedado estancada siendo una persona temerosa, nerviosa, insegura de quién era. Ahora, me da igual”, agregó Jennifer.

