Sale a la luz polémica promesa que hizo Cristiano Ronaldo en contra de Messi

La prensa europea reveló una curiosa promesa que Cristiano Ronaldo realizó en el 2019. El portugués le dijo a su biógrafo que si ese año Lionel Messi ganaba el Balón de Oro, él se retiraba del fútbol.

Los supuestos dichos de Cristiano Ronaldo, hoy futbolista de Manchester United, fueron difundidos este miércoles por el prestigioso diario francés L’Equipe. Según este medio, CR7 respondió de esa manera cuando el periodista Hierry Marchand, su biógrafo, le preguntó qué pasaría si en 2019 Messi volvía a ser galardonado como el mejor futbolista del año.

Para Cristiano, que le dieran el premio al delantero argentino suponía una injusticia. Messi, en ese entonces, seguía siendo parte de un FC Barcelona que ya no era tan fuerte a nivel continental. De hecho, en 2019, el equipo Culé cayó escandalosamente en semifinales de la UEFA Champions League ante Liverpool, en la que es recordada como una de las mayores remontadas de la historia de ese torneo (el 4 a 0 de los ingleses en Anfield).

Cristiano había dejado en la temporada anterior la comodidad del Real Madrid. Era futbolista de la Juventus. Ese “riesgo”, creía el delantero portugués, lo hacía merecedor del Balón de Oro.

El retiro de CR7

“Es fácil permanecer en tu burbuja cuando tienes éxito. Me arriesgué viniendo a Turín. Cambié de club, de campeonato, de cultura futbolística, me arriesgué y fue ese riesgo el que, estoy seguro, hizo que no ganara el Balón de Oro en 2018. Si Messi gana el Balón de Oro este año, me voy del fútbol”, fueron las presuntas palabras de Cristiano que cita L’Equipe.

Lionel Messi fue galardonado en 2019 con el Balón de Oro pese a que el FC Barcelona no pudo coronar ese año ningún título continental. Y CR7, claro está, no cumplió su promesa.

En ese año, Cristiano Ronaldo creía que su futuro estaba en Francia, más precisamente en el Paris Saint Germain. Según su biógrafo, el futbolista portugués quería emigrar a la capital gala para reencontrarse cada fin de semana con sus compatriotas, debido a que en Francia vive una popula comunidad de portugueses.

“Sé que la puerta está abierta. Me veo jugando en el Parque de los Príncipes, frente a 50.000 emigrantes portugueses. Sería fantástico”, afirmó Cristiano en su momento.

Cristiano va por su quinto Mundial

Más allá de los Balones de Oro, la carrera de Cristiano Ronaldo es digna de los mejores de la historia. El futbolista de Manchester United se prepara para disputar su quinta Copa del Mundo.

El luso estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y estará en Qatar 2022.

Portugal integra el Grupo H de la Copa del Mundo junto a Uruguay, Corea del Sur y Ghana. La cita mundialista en Qatar podría marcar el punto final de las historias de Messi y Cristiano en mundiales.

