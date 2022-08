El depredador sexual Jeffrey Epstein confesó una vez su deseo de casarse con adolescente

Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda en agosto de 2019. No estaba casado cuando murió. De hecho, el multimillonario que fue acusado de tráfico sexual nunca estuvo casado.

Su historia y antecedentes son los temas de una serie documental de Netflix llamada Jeffrey Epstein: Filthy Rich.

Epstein nunca se casó, pero al parecer una vez dijo que quería casarse con la hija adolescente de un amigo

Epstein no estaba casado cuando lo encontraron muerto en su celda el sábado 10 de agosto de 2019. De hecho, nunca se casó. The New York Post informó que Epstein dijo una vez que quería casarse con la hija adolescente de una ex novia. Salió con Eva Andersson Dubin, ex Miss Suecia, durante 11 años entre los 80 y principios de los 90.

Después de que se separaran, dijo que quería casarse con su hija Celina Dubin, informó Business Insider. En 2014, según los informes, Epstein le dijo a un asociado que si alguna vez se iba a casar, sería con Celina, que entonces tenía 19 años. Nunca hubo evidencia de que tuvieran una relación romántica.

Después de que Epstein y Eva Dubin se separaran, Eva se casó con Glenn Dubin en 1994 y tuvieron tres hijos.

Epstein tuvo varias novias, incluida Ghislaine Maxwell

Jeffrey Epstein nunca estuvo casado. Tuvo muchas novias a lo largo de su vida, pero nunca se casó ni tuvo hijos.

Anteriormente estuvo con Ghislaine Maxwell, quien era captadora de niñas para Epstein. El Miami Herald informó que Maxwell usó “captadores en todo el mundo para atraer a las mujeres prometiéndoles trabajos de modelo, oportunidades educativas y carreras en la moda. Todo eso era una artimaña para que se dedicasen al tráfico sexual, según se alega en los registros judiciales”. Maxwell ha negado todas las acusaciones.

Ghislaine conoció a Epstein en Nueva York después de la muerte de su padre, el magnate de los medios Robert Maxwell.

Las preguntas sobre la muerte de Epstein aumentaron después de los informes que afirmaban que tenía huesos rotos en el cuello. El médico forense jefe de la ciudad de Nueva York dictaminó que murió ahorcado. TMZ informó que los oficiales de la ley dijeron que murió por una hemorragia petequial. Esta marca corporal es un signo de asfixia y se ve tanto en casos de suicidio por ahorcamiento como de estrangulamiento. Otro informe de Heavy analiza el hueso hioides roto, que puede ocurrir en casos de estrangulación.