¿Dónde mató Jeffrey Dahmer a sus víctimas? En su casa habían cuerpos decapitados

El edificio de apartamentos de Jeffrey Dahmer en Milwaukee, Wisconsin, ocupa un lugar destacado en la nueva serie de Netflix sobre su vida.

Dahmer, un asesino en serie y caníbal, tenía un departamento de horrores literales, incluidos cráneos pintados, partes del cuerpo fileteadas en un congelador, un barril con restos licuados y una cabeza en su refrigerador. Esos detalles provienen de artículos periodísticos de la época a los que se accede a través de Newspapers.com y del testimonio del juicio.

El edificio de apartamentos ya no existe. Fue derribado después del arresto de Dahmer. En Twitter, muchas personas se sorprendieron de que Dahmer pudiera matar a tantas personas en un complejo de apartamentos abarrotado sin que lo atraparan durante tanto tiempo.

How tf did Jeffery Dahmer get away with all this killing in a 1 bedroom apartment 🤔 — Àujie😝😍 (@Auji3) September 23, 2022

Esto es lo que necesita saber:

Dahmer vivía en el apartamento 213

Milwaukee 924 North 25th Street Jeffrey Dahmers former home Oxford Apartments APT 213 Filmed July 2019 – A new follow up to come soon. The block The Oxford Apartments 924 N. 25th Street used to be built on, Jeffery Dahmers home at the time he committed most of his murders. It has since been demolished. The spot in the video where I made a Y Turn is the… 2021-02-18T16:14:24Z

Según Cinemaholic, Dahmer se mudó al edificio de apartamentos en 924 N. 25th St. en Milwaukee, Wisconsin, en mayo de 1990.

Estaba en el apartamento 213. El edificio tenía 49 apartamentos de un dormitorio, todos ocupados, según Cinemaholic.

Los apartamentos estaban ubicados en el centro de Milwaukee en un área con una gran cantidad de residentes negros.

Dahmer mató a 12 de sus víctimas en este apartamento, según Cinemaholic.

One of the craziest things about Jeffery Dahmer is that he was killing people in his GRANDMA’S HOUSE AND IN AN APARTMENT COMPLEX. I’m sorry how? — miss tuffsy (@xShiroxo) September 23, 2022

El sitio Morbid Tourism explica: “El sitio está ubicado en Milwaukee en N. 25th Street, justo al sur de W. State St. El lote de césped está ubicado directamente al lado de Cantona Court Apartments y tiene una cerca de hierro podrido que lo rodea para mantener al público a raya”. Vea una foto del edificio aquí.

Los vecinos de Dahmer en el edificio de apartamentos se quejaron repetidamente sobre el olor

My Uncle lived in the same apartment building, same floor, three doors down from Jeffrey #Dahmer — Dahomey (@TheLastDonDiva) September 23, 2022

Según un artículo de 1992 en el Wisconsin State Journal, al que se accedió a través de Newspapers.com, el gerente de Oxford Apartments era Sopa Princewell.

Princewell testificó que recibió quejas sobre “olores desagradables provenientes del departamento de Dahmer”.

Entró al apartamento tres veces para discutir las quejas y Dahmer culpó del olor a un congelador roto y pescado muerto.

Le dijeron que lo iban a desalojar, pero lo arrestaron antes de que eso sucediera, informó el periódico.

Un artículo de 1992 en Appleton Post Crescent informó que la mayoría de los antiguos vecinos de Dahmer abandonaron el edificio de apartamentos después de su arresto.

“A veces tengo sueños en los que sigo viviendo al otro lado del pasillo y él está allí cortando y taladrando”, dijo John Batchelor, entonces de 25 años, un ex residente en ese artículo de Associated Press.

Sólo tres personas no se mudaron.

Ese artículo decía que la policía encontró “cráneos blanqueados y cabezas cortadas” en el “apartamento de una habitación bien cuidado” de Dahmer.

En ese artículo, Princewell dijo que el complejo de apartamentos trató de conseguir nuevos inquilinos durante un tiempo, pero que la gente tenía demasiado miedo de vivir allí.

Cuando Dahmer estaba allí, el olor de su apartamento era tan fuerte que la gente se tapaba la nariz al pasar por su puerta, según esa historia.

Los apartamentos de Oxford fueron demolidos en 1992

Dahmer’s apartment looks exactly like on the Netflix series, wow to the details. Recreated nearly perfect. pic.twitter.com/pk2NMJt2T2 — Junn (@heyjunnn) September 23, 2022

El edificio de apartamentos fue demolido.

En 1997, Associated Press informó que los turistas “se sintieron atraídos por el sitio”, pero era un terreno baldío con malezas cubiertas de maleza rodeado por una cerca de tela metálica.

Los intentos de desarrollarlo no funcionaron.

El edificio fue demolido.

Ese artículo dice que el edificio es una “atracción turística terrible, terrible”, según una mujer que ayudó a tratar de desarrollar la propiedad.

Una mujer que vivía al lado describió el edificio como “verdaderamente un circo” el primer año.

Un grupo llamado Campus Circle arrasó con Oxford Apartments en 1992.

“Se ha convertido en un símbolo de ira, dolor, violencia y muerte. Debe ser reemplazado por una señal de nuestro compromiso de apoyar el proceso de curación y trabajar juntos como una comunidad de personas que se preocupan”.

