¿El asesino en serie Jeffrey Dahmer sirvió en el ejército de los EE.UU.?

La nueva serie de Netflix sobre Jeffrey Dahmer ha renovado el interés en la etapa del asesino en serie en el ejército de los EE.UU.

¿Estaba Dahmer realmente en el ejército? ¿Dónde estaba destinado? ¿Es posible que haya matado gente en otros países? Es cierto que Dahmer sirvió en el ejército de los EE.UU., pero fue cancelado debido al abuso del alcohol.

Estuvo estacionado en Alemania y fue investigado en asesinatos sin resolver que ocurrieron durante ese período de tiempo. Sin embargo, nunca fue acusado formalmente de cometer ninguno de ellos.

Esto es lo que necesita saber:

Los investigadores buscaron si Dahmer podría estar relacionado con cinco “asesinatos por mutilación” cerca de una base militar en Baumholder, Alemania

Un artículo de 1991 en el Edmonton Journal, al que se accedió a través de Newspapers.com, informó que la policía estaba investigando la posibilidad de que Dahmer “estuviera involucrado en cinco mutilaciones y asesinatos cerca de una base militar en la que sirvió en Baumbolder, Alemania”.

Sin embargo, Dahmer nunca fue acusado formalmente de esos delitos.

The Associated Press también informó en 1991 que la policía alemana estaba investigando a Dahmer en “cinco asesinatos sin resolver en el centro de Alemania durante su tiempo allí”.

Una de esas muertes fue la de una autoestopista de 22 años llamada Erika Handschuh, que fue estrangulada y apuñalada en 1980. Sin embargo, esa muerte no se ajusta al perfil de víctima de Dahmer, ya que se centró principalmente en hombres homosexuales de color.

Una serie de 1991 en el Akron Beacon Journal, también accesible a través de Newspapers.com, informó que Dahmer fue dado de baja del Ejército el 26 de marzo de 1981.

También estuvo en Florida durante unos seis meses trabajando en una tienda de sándwiches en Miami Beach. Ese artículo señala que Dahmer estaba en Florida cuando Adam Walsh, de 6 años, fue secuestrado de una tienda Sears y decapitado. Dahmer negó haber matado a Walsh.

El libro “Cannibal Killers” dice que la conexión de Baumholder con los asesinatos sin resolver fue “abandonada como teóricamente improbable porque había mujeres entre las víctimas”.

Dos hombres acusaron a Dahmer de violarlos en Alemania

Según The Independent, un compañero soldado llamado Preston Davis, que trabajó en una unidad médica con Dahmer en el ejército, cree que Dahmer lo drogó y lo violó dentro de “un vehículo blindado de personal”.

“Fui violada por Jeffrey. Estoy agradecido de estar vivo para contar la historia”.

Otro hombre, Billy Joe Capshaw, le dijo al Independent que lo pusieron en una habitación con Dahmer y escapó por una ventana después de haber sido violado de ocho a 10 veces.

“Probablemente me habían violado de ocho a 10 veces, no lo sé. Me estaba atando a la litera con una cuerda de motor. Me quitó toda mi ropa. Me golpeaba antes de violarme o me golpeaba después”, dijo, según The Independent.

Capshaw se quejó y le dieron un kit de violación, pero no se hizo nada. Lo enviaron de regreso a la habitación y Dahmer lo violó nuevamente, informa el artículo. Dahmer finalmente recibió una descarga honorable, informó The Independent.

Dahmer no podía salir de su habitación en la base sin escolta al final de su servicio militar

Un artículo de 1991 del servicio de noticias Knight-Ridder decía que en los últimos dos meses de su tiempo en el ejército, Dahmer estuvo restringido a su habitación y “no se le permitió salir sin escolta”.

Esto se debió al “alcoholismo fuera de control de Dahmer y su determinación de salir del ejército”, informó el artículo.

El ejército lo sometió a un programa de alcohol pero no funcionó y fue dado de baja debido a su consumo de alcohol después de dos años y dos meses en el ejército, según la historia.

La historia dice que Dahmer terminó el entrenamiento básico en Fort McClellan en Anniston, Alabama, antes de ser enviado a Fort Sam Houston en San Antonio, Texas, donde se entrenó para ser médico especialista.

Al principio, se lo describió como promedio o ligeramente por encima del promedio.

Según ese artículo, Dahmer ya había asesinado. Su primera víctima conocida fue Steven Hicks, de 18 años, un autostopista en Ohio.

Ese artículo dice que otros soldados se burlaron de él porque estaba “borracho la mayor parte del tiempo”. Mientras estuvo en el ejército “habló en contra del estilo de vida gay”.

El artículo señala: “Frecuentemente salía de la base en un taxi los viernes y desaparecía hasta el domingo” y “era un solitario sin amigos cercanos”.

