¿Quién es Jedidiah Hall, esposo de la oficial Maegan Hall involucrada en escándalo sexual?

Jedidiah Hall es un ayudante del alguacil del condado de Coffee y esposo de la ex oficial de policía de La Vergne, Tennessee, Maegan Hall.

Maegan Hall fue despedida luego de ser acusada de tener múltiples relaciones sexuales con otros oficiales del Departamento de Policía de La Vergne, según el informe de investigación interno sobre el caso.

Según Daily Mail, su esposo decidió quedarse con ella incluso cuando el caso se volvió viral. Otros cuatro policías también fueron despedidos y tres agentes fueron suspendidos como resultado de las recomendaciones del informe, informó USA Today.

1. Jedidiah Hall, que tiene una maestría, solía trabajar como guardabosques

Jedidiah Hall apareció en una publicación de blog de Tennessee State Parks.

En ese momento, el blog lo describió como guardabosques del parque estatal Bicentennial Capitol Mall. El blog preguntó: “¿Qué experiencias te inspiraron a trabajar con Tennessee State Parks?” El respondió,

Crecí en Chapel Hill, Tennessee, y pasé los fines de semana y los veranos en los bosques y en las orillas del río del Parque Estatal Henry Horton. Sin mucho dinero para viajar, Henry Horton se convirtió en el destino de verano de mi familia. Crecer en los senderos y nadar en el río me hizo enamorarme de nuestros parques estatales y estar al aire libre. Cuando crecí y comencé a trabajar en mi maestría en MTSU, tenía la meta de ser maestra. Sin embargo, el verano después de mi primer año, el Parque Estatal Henry Horton me contrató como recreador interpretativo estacional. Ese verano cambió mi vida y decidí enseñar a los visitantes del parque sobre la historia y los recursos naturales de Tennessee.

El blog cita a Jedidiah Hall diciendo que lo que más le gusta “sobre trabajar para parques estatales es ser testigo de la mirada en los ojos de nuestros visitantes cuando se conectan con los recursos naturales o culturales de nuestro estado. Ese momento ‘wow’ hace que todo el trabajo duro valga la pena y me enamora de nuevo de nuestro sistema de parques. ”

Cuando se le preguntó: “¿Qué consejo le daría a alguien que muestre interés en trabajar con los parques estatales de Tennessee?” él respondió, según el blog:

Explora nuestros parques cuando puedas y encuentra lo que te inspira sobre el aire libre. Nuestros parques conservan algunos de los recursos culturales y naturales más preciados de nuestro estado, y hay algo para que todos disfruten cuando buscan una carrera diversa. ¡Yo también les diría que se involucraran! Ofrézcase como voluntario en su parque local recogiendo basura, ayudando con la limpieza de vías fluviales y ayudando con proyectos de gestión de recursos. Luego, cuando se sientan listos, pueden comenzar a buscar empleo como intérpretes, personal de mantenimiento o trabajadores de senderos.

2. Jedidiah Hall, quien ahora es ayudante del alguacil, está “tratando de salvar su matrimonio”, dicen los informes

Según Daily Mail, Jedidiah Hall ahora es agente del Departamento del Sheriff del Condado de Coffee en Tennessee. Estaba entrenando para la Patrulla de Carreteras de Tennessee, pero decidió ser diputado después de que estalló el escándalo, informó Daily Mail.

“No sé cómo lo está haciendo, es más hombre que yo, pero está tratando de salvar su matrimonio”, dijo el alguacil del condado de Coffee, Chad Partin, al Daily Mail.

“Le he ofrecido y extendido cualquier recurso que necesite. Y todo lo que dice es, sheriff, solo quiero trabajar para los ciudadanos del condado de Coffee y me encanta lo que estoy haciendo”, dijo Partin al Daily Mail. “No apruebo lo que sucedió en el Departamento de Policía de La Vergne, pero seguro que no ha violado ninguna ley. Él es la víctima aquí. No hay una mancha en su historial. Está haciendo un trabajo fenomenal, fenomenal”.

3. Jedidiah Hall, el hijo de un pastor, se casó con Maegan Hall en 2018, dicen los informes

Según Daily Mail, la pareja ha estado junta desde la universidad, se casaron en 2018 y compraron una casa juntos en marzo de 2022 en Manchester, Tennessee.

Jedidiah Hall es hijo de un pastor, informó Daily Mail.

Las capturas de pantalla de su página de Facebook ahora eliminada muestran que Maegan Hall era de Chattanooga, Tennessee, y vive en Manchester.

4. Jedidiah Hall no estaba “de acuerdo” con el comportamiento de su esposa, dice el informe de investigación

Según el informe de investigación de La Vergne, Maegan Hall le dijo a uno de los oficiales suspendidos, Patrick Magliocco, que su esposo “realmente no estaba de acuerdo” con su comportamiento.

Magliocco dijo a los investigadores que él y su esposa tenían un matrimonio abierto, y Hall le había preguntado sobre “hacer cosas” con Magliocco y su esposa, dice el informe.

Describe cómo, en una fiesta, Hall y la esposa de Magliocco “comenzaron a besarse, y el esposo de Hall entró en la habitación y parecía molesto”, dice el informe.

Fue entonces cuando se acusa a Hall de decirle a Magliocco sobre Jedidiah Hall: “Él realmente no estaba a bordo”. Magliocco admitió haber tenido relaciones sexuales con Hall en numerosas ocasiones, dice el informe, y dijo a los investigadores que Maegan Hall le pidió dinero para poder conseguir una habitación de hotel sin que su marido lo supiera.

Uno de los oficiales despedidos dijo a los investigadores que había escuchado que Hall y Magliocco estaban en matrimonios abiertos, dice el informe.

5. Maegan Hall agradeció a su ‘maravilloso esposo’ y elogió su ‘apoyo constante’ cuando se convirtió en oficial de policía

Una publicación ahora eliminada en su página de Facebook decía que Maegan Hall era técnica farmacéutica en Walgreens antes de convertirse en oficial de policía. “¡Estoy agradecida por mi familia y amigos, y por mi increíble esposo por todo su apoyo constante en el camino!” ella escribió.

El informe acusó a Maegan Hall de tener actividad sexual mientras estaba de servicio, acoso sexual, conducta impropia de un oficial y mentir durante el curso de la investigación. También recomendó el despido del sargento Ty McGowan, el sargento Lewis Powell, el detective Seneca Shields y el oficial Juan Lugo.

El informe dice que el investigador recomendó una suspensión para los oficiales Patrick Magliocco, Larry Holladay y Gavin Schoeberl. Según USA Today, el alcalde Jason Cole aceptó esas recomendaciones y calificó el comportamiento de “inaceptable”.

Según el informe, Maegan Hall fue acusada de tener relaciones sexuales con varios oficiales, en servicio, en hoteles y en sus casas, y también fue acusada de intercambiar fotos desnuda con varios oficiales.

