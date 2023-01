Todos los ganadores de los Critics Choice Awards 2023

Los Critics Choice Awards 2023 que honran lo mejor del cine y la televisión del año pasado, se transmitieron en vivo la noche del domingo 15 de enero a las 7:00 p.m. ET desde el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles.

La edición 28.ª de los premios fueron presentados por la comediante y ex presentadora de programas de entrevistas Chelsea Handler en una ceremonia que estuvo llena de estrelladas para homenajear lo mejor del cine y la televisión del año pasado.

¡Un triunfo más! Guillermo del Toro ganó por Mejor película animada en los Critics Choice Awards 2023#AbreLosOjos @Marlene_Stahl por @ImagenTVMEx pic.twitter.com/1VRv8tEHoN — imagenzea (@imagenZea) January 16, 2023

La película más nominada con 14 nominaciones fue “Everything Everywhere All at Once”, seguida de “The Fabelmans” con 11 nominaciones, y luego “Babylon” y “The Banshees of Inisherin” con nueve cada una. En cuanto a la televisión, “Abbott Elementary” encabezó la lista con seis nominaciones, seguida de “Better Call Saul” con cinco nominaciones, y luego “Gaslit”, “Reservation Dogs” y “The Good Fight” con cuatro cada una. Los premios fueron son seleccionados por más de 600 miembros que completan la Asociación Critics Choice

Entre los presentados estuvieron Benjamin Bratt, Quinta Brunson, Cedric the Entertainer, Misha Collins, Claire Danes, Phoebe Dynevor, Ayo Edebiri, Eve Hewson, Jude Hill, Tyler Hoechlin, Sharon Horgan, Sarah Hyland, Troy Kotsur, Diego Luna, Natasha Lyonne, Ebon Moss -Bachrach, Aubrey Plaza, Jean Smart, Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Elizabeth Tulloch, Kerry Washington, Jeremy Allen White y más.

Lista completa de ganadores de los Critics’ Choice Awards 2023

Los Critics Choice Awards 2023 nos han dejado una espectacular alfombra roja en la que han destacado estilismos como el de Cate Blanchett, Anya Taylor Joy o Elle Fanning.✨ 🎥 @criticschoice pic.twitter.com/le0v3AVHMG — Woman Madame Figaro (@RevistaWoman) January 16, 2023

• Mejor película: Todo a la vez en todas partes

• Mejor actriz: Cate Blanchett (Tár)

• Mejor actor: Brendan Fraser (La ballena)

• Mejor director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

• Mejor serie limitada: The Dropout

• Mejor serie dramática: Better Call Saul

• Mejor actor/actriz joven: Gabriel LaBelle (Los Fabelman)

• Mejor comedia: Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion

• Mejor reparto: Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion

• Mejor Talk Show: Last Week Tonight with John Oliver

• Mejor especial de comedia: Norm Macdonald: Nothing Special

• Mejor serie de habla no inglesa: Pachinko

• Mejor serie animada: Harley Quinn

• Mejor película para televisión: Weird: The Al Yankovic Story

• Mejor actriz en una serie dramática: Zendaya (Euphoria)

• Mejor actor en una serie dramática: Bob Odenkirk (Better Call Saul)

• Mejor maquillaje y peluquería: Elvis

• Mejores efectos visuales: Avatar: el sentido del agua

• Mejor edición: Paul Rogers (Todo a la vez en todas partes)

• Mejor diseño de producción: Florencia Martin y Anthony Carlino (Babylon)

• Mejor fotografía: Claudio Miranda (Top Gun: Maverick)

• Mejor serie de comedia: Colegio Abbot

• Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart (Hacks)

• Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White (The Bear)

• Mejor película animada: Pinocho de Guillermo del Toro

• Mejor actor en una serie limitada o película para televisión: Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

• Mejor actriz en una serie limitada o película para televisión: Amanda Seyfried (The Dropout)

• Mejor diseño de vestuario: Ruth E. Carter (Black Panther: Wakanda Forever)

• Mejor canción: Naatu Naatu (RRR)

• Mejor banda sonora: Hildur Guðnadóttir (Tár)

• Mejor guion original: Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes)

• Mejor guion adaptado: Sarah Polley (Ellas hablan)

• Mejor actriz de reparto: Angela Bassett (Black Panther: Wakanda Forever)

• Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan (Todo a la vez en todas partes)

• Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Henry Winkler (Barry)

• Mejor actriz de reparto en una actriz de comedia: Sheryl Lee Ralph (Colegio Abbot)

• Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión: Paul Walter Hauser (Encerrado con el diablo)

• Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión: Niecy Nash-Betts (Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer)

• Mejor actor de reparto en una serie dramática: Giancarlo Esposito (Better Call Saul)

• Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Jennifer Coolidge (The White Lotus)

• Mejor película de habla no inglesa: RRR

