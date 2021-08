Falleció en pleno rodaje el actor Jay Pickett

Jay Pickett era un actor de las telenovelas General Hospital y Port Charles, quien murió a la edad de 60 años mientras estaba sentado sobre un caballo en un set de grabación, según una publicación en Facebook del productor de cine Jim Heffel.

¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Cómo murió Jay Pickett? Eso no se ha publicado oficialmente. Heffel reveló en una publicación de Facebook que Pickett había muerto el 30 de julio de 2021. Sin embargo, un amigo y ex compañero de trabajo, Jimmy O’Dwyer, escribió en Facebook: “Acabo de enterarme de que mi amigo Jay Pickett sufrió un ataque al corazón mientras hacía lo que amaba. Me encantaba montar a caballo. Jay y yo nos encontramos en la telenovela Port Charles. Este elenco y equipo fue el mejor para trabajar. Jay interpretó a un paramédico en el programa y era bueno en eso. RIP Hermano. Oraciones a su familia”. Otros amigos en Facebook también revelaron que murió por un ataque al corazón.

Según TVLine, Pickett interpretó a Frank Scanlon durante 762 episodios de Port Charles, una telenovela de ABC de 1997 a 2003. También apareció en las telenovelas Days of Our Lives , General Hospital y en programas como Rosewood y NCIS: Los Ángeles.

Esto es lo que necesita saber:

Heffel dice que Pickett murió sentado en un caballo como un “verdadero vaquero”

Heffel dio algunos detalles sobre la muerte de Jay Pickett.

“Ayer perdí a un buen amigo y el mundo perdió a una gran persona. Jay Pickett decidió cabalgar hacia los cielos”, escribió en Facebook.

“Jay murió sentado en un caballo listo para atar un novillo en la película Treasure Valley en Idaho. El camino de un verdadero vaquero. Jay escribió la historia y la protagonizó. También fue coproductor conmigo mismo y Vernon Walker. Realmente lo extrañaremos. Cabalga compañero como el viento”.

Otro productor de cine llamado Vernon Walker escribió en Facebook:

Jay Pickett nos dejó ayer para estar con sus padres. Estábamos en la película Treasure Valley, de la cual Jay Pickett, Vernon Walker y Jim Heffel son productores ejecutivos. Jay escribió esta película, la protagonizó y dirigió. Jay Pickett dijo que probablemente participó en 85 largometrajes y miles de series y episodios de televisión. Puedes buscarlo en IMDb y en un tubo para ver algunos de ellos. Los tres estábamos esperando que la cámara y el director comenzaran a filmar. Jay iba a atar un ternero y Jim y yo íbamos a marcarlo. Diez minutos después de que tomáramos la foto de los tres, Jay fue a subirse al caballo y se inclinó … Estaba en un caballo donde fue criado. Filmando una película que escribió. Lo amamos y lo extrañaremos para siempre. La película “Treasure Valley” está suspendida hasta nuevo aviso.

Pickett era de Idaho y estudió en UCLA y Boise State

En Facebook, Pickett escribió que “trabajó en Film Industry” como actor y estudió en UCLA. También estudió teatro en la Universidad Estatal de Boise.

Fue a la preparatoria Vallivue y vivió en Woodland Hills, California. Era de Caldwell, Idaho.

Publicó fotos de los sets de películas recientes. También publicó fotos que muestran deportes juveniles. También compartió fotografías de su familia.

TV Line informó que deja a su esposa, Elena, y a sus tres hijos, Maegan, Michaela y Tyler.

Pickett fue recordado por tener un ‘Corazón de oro genuino’

Los mensajes no se hicieron esperar para Jay Pickett.

“Ayer el mundo perdió a un hombre increíble, Jay Pickett”, escribió una mujer en Facebook.

“Diré que en la escuela secundaria fue el hombre bondadoso que conociste y que tenía un corazón de oro genuino. Todavía tengo las fotos de tu graduación y nunca olvidaré lo especial que fuiste❤️❤️”.

Ella agregó: “Jay fue increíble y puso todo su corazón en todo lo que hizo en la vida, pero nunca olvidó dónde estaba su hogar y quiénes eran sus amigos en casa o los nuevos que hizo cuando se fue de Idaho. Tocaste el corazón de tantas personas a lo largo de tu vida y sé que nunca te olvidarán y que siempre apreciarán los recuerdos que crearon contigo. Bondad vaquero. Te extrañaremos y nunca te olvidaremos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

