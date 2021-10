Hombre disfrazado de Joker apuñala a pasajeros en el metro de Tokio [VÍDEOS]

Videos perturbadores del ataque al metro de Japón muestran al sospechoso fumando tranquilamente un cigarrillo mientras usa un disfraz de Joker de las películas de Batman.

El sospechoso, que no ha sido identificado, está acusado de herir a varias personas en el tren y prenderle fuego. Usted puede ver los videos a lo largo de este artículo, pero tenga en cuenta que son perturbadores.

Según Kyodo News, al menos 10 personas resultaron heridas, una de gravedad, en el ataque al metro. Al menos un hombre fue apuñalado. Sin embargo, Japan Times informó que los heridos eran al menos 17.

🚨 | NEW: The alleged attacker in Japan, in a “Joker” costume. Sitting and casually smoking after stabbing and spraying hydrochloric acid on passengers on a train in Tokyo, and then setting everything on fire

pic.twitter.com/vyncsCxdkp

— News For All (@NewsForAllUK) October 31, 2021