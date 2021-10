Octavio Ocaña: ¿Qué se sabe de la violenta muerte del actor mexicano?

Octavio Ocaña fue un actor mexicano que falleció a los 22 años de edad, tras un tiroteo durante una parada policial en México.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Ocaña? Según la publicación en español El Universal, probablemente murió como resultado de una herida de bala.

Las fotos también circularon en las redes sociales que supuestamente mostraban el cadáver de Ocaña en el camión donde se transportaba, pero Heavy ha optado por no publicarlas debido a su naturaleza gráfica. Una foto lo muestra inclinado en el asiento del conductor, ensangrentado, con una gorra de béisbol. Otra foto muestra una pistola en su mano ensangrentada.

Ocaña era conocido por interpretar el papel de Benito Rivers en la serie de televisión “Vecinos”. Su muerte fue confirmada en Twitter por Elías Solorio, el productor del programa de comedia, quien escribió: “No puedo creerlo. Descansa en paz, mi querido Octavio. Nos dejas muy tristes a todos los que te conocimos. Buen viaje, Benito”.

Esto es lo que necesita saber:

El periodista Carlos Jiménez publicó fotos del lugar. Dice que la policía asegura que no fueron ellos los que le dispararon a Ocaña.

Jiménez escribió: “’BENITO’ MURIÓ con UN DISPARO. Agentes de @GobIzcalli. Revelaron que el actor Octavio Ocaña recibió una bala que le quitó la vida. La policía dice que todo empezó cuando le ordenaron que se detuviera. Afirman que lo persiguieron, pero NO dispararon. Estaba armado con esta pistola”. Vea las fotos de arriba.

En otro tuit, afirmó que Ocaña “intentó huir” de la policía, que “le ordenó que se detuviera”. Estaba bebiendo, sacó la pistola de la guantera y murió de un disparo en la cabeza. “Todo indica que (sin querer) disparó con su arma”, escribió el periodista. Dijo que un solo disparo causó su muerte y que había una marca de bala en el techo de la camioneta: Estaba armado”, escribió el periodista.

Según El Universal, Ocaña murió en Cuautitlán Izcalli, México, “aparentemente por la detonación de un arma de fuego”.

El sitio informa que la Procuraduría General de la República del Estado de México “está investigando las causas de la muerte del actor”, quien viajaba con dos amigos cuando falleció.

El Universal citó fuentes que afirmaron que Ocaña y los otros dos acompañantes “viajaban por la carretera Chamapa-Lechería en dirección al municipio de Atizapán” cuando fueron detenidos por la policía por acusaciones de conducir ebrio, intentaron huir y chocaron contra otro automóvil.

En ese momento, se disparó un arma contra el vehículo que transportaba a Ocaña, aunque no está claro quién lo disparó y por qué.

Univision, también un sitio en español, dio un relato similar, informando que “Ocaña supuestamente conducía su camioneta y la policía del Estado de México le ordenó que se detuviera y él se negó”. Le dispararon (o se disparó a sí mismo) dentro de su vehículo, informó el sitio.

CNN Español informó que Ocaña “conducía un camión gris que se estrelló”.

Los fanáticos ofrecieron tributos en la página de Instagram de Ocaña. “Siempre fui fanático del programa de vecinos … ¡estás descansando en paz! Saludos y que gran actor fuiste, nos regalaste muchas sonrisas”, reza la traducción de un comentario.

“Descanse en paz” y “RIP”, leen otros. “Te recordaremos”, escribió otro fan.

Mexican actor Octavio Ocaña dies at age 22🙏🏽 He was best known for his role in the TV show, “Vecinos” pic.twitter.com/emTslYNUrn

— 44vibe (@44vibeTV) October 30, 2021