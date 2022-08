Janice Coe, la esposa de Doug Coe: estuvieron casados 68 años

Doug Coe estuvo casado con su esposa, Janice Coe, durante 68 años cuando falleció en 2017. Doug es el misterioso líder del grupo Fellowship que aparece en el documental de Netflix The Family. Doug Coe encabezó una de las organizaciones religiosas más poderosas del país.

Obtenga más información sobre Jan y su matrimonio a continuación.

1. Doug y Janice Coe se casaron en 1953, sólo unos meses antes de graduarse en la universidad

Doug Coe nació el 20 de octubre de 1928 en Medford, Oregon. Él y su esposa, Janice Muyskens Coe, se casaron en 1953, sólo unos meses antes de que se graduara en la Universidad de Williamette, informó The New York Times. (Su obituario dice que él y su esposa se casaron en 1949). Estudió matemáticas y física en la universidad.

Según su obituario, Coe luchó con la fe mientras estaba en la universidad. Pero luego tuvo una “experiencia religiosa” que sintió casi como un encuentro en persona en el que dedicó su vida a la obra de Dios, compartió The New Yorker.

Coe escribió una vez: “Al principio pensé que la obra de Dios era el evangelismo, pero pronto me di cuenta de que la única persona a la que podía evangelizar o discipular era yo mismo. Aprendí de Billy Graham que el Evangelio no es de tres o cinco puntos; es una Persona – Jesús. Dios es amor, y como Jesús es Dios, entonces el Evangelio también es amor”.

2. Doug y Janice tuvieron seis hijos, incluido un hijo que murió en 1985

Él y Janice tienen cinco hijos que aún vivían cuando murió Doug Coe. Ellos eran: Timothy (casado con Elena y viviendo en Annapolis), David (casado con Alden y viviendo en Annapolis), Debbie (casado con Doug Burleigh y viviendo en Annapolis, Maryland), Paula (casada con Lee Corder y viviendo en Arlington) y Becky (casada con Ken Wagner y viviendo en Annapolis).

Su sexto y menor hijo, Jon, murió antes que Doug Coe, informó The New York Times. Jon estaba casado con Lisa Coe Parker y murió en 1985. El documental de The Family mencionó que Jon murió de cáncer y era el hijo menor de Doug.

3. Tienen 21 nietos y 56 bisnietos

También tuvieron 21 nietos y 56 bisnietos.

Zeshan Safar compartió las fotos de arriba en Twitter de un evento en 2018 que se llevó a cabo en honor a Doug Coe. Él escribió: “Esta noche tuvimos la oportunidad de honrar su trabajo, y personalmente tuve el honor de conocer a muchos de los miembros de su familia, incluida su esposa, hijas y nietos, quienes tienen cualidades virtuosas”.

4. Después de la muerte de Doug, Jan Coe dijo que lo extrañarían pero que se consolaron sabiendo que estaba con Jesús

La esposa de Coe durante 68 años, Jan Coe, dijo sobre su esposo: “Estoy muy orgullosa de Doug y sus décadas de servicio a nuestro Señor, constantemente señalando el camino a Jesús en lugar de elevarse a sí mismo. Lo vamos a extrañar, pero nos consuela saber que ahora está en la presencia de Jesús, a quien sirvió fielmente todos estos años”.

5. Janice Coe asistió a un evento para honrar a Doug en lo que habría sido su 69 aniversario de casados

En 2018, Janice Coe asistió a una reunión en honor a Douglas Coe en lo que habría sido su 69 aniversario. Esta foto, compartida por Bob Roberts Jr., pastor de Northwood Church, fue tomada en el evento.

Roberts escribió: “Qué gran dama, Jan Coe, esposa de Doug Coe en una reunión para honrarlo en su 69 aniversario de bodas con judíos, musulmanes y seguidores de Jesús de Nazaret”.

Historic moment Jan Coe wife of late Doug Coe fndr of #NationalPrayerBreakfast & family w @bobrobertsjr #PeaceForum pic.twitter.com/yLfbyp6eop — Kevin C. Brown (@KevinC_Brown) February 6, 2018

La foto de arriba fue compartida en el mismo evento.