Madre e hija mueren en accidente automovilístico en Wisconsin: Janet Bewley

Janet Bewley es la líder de la minoría del Senado del estado de Wisconsin que estuvo involucrada en un accidente fatal en el que murieron una joven madre y su hija.

Alyssa Ortman, de 27 años, y su hija de 5 años, Khaleesi, que son de Pensilvania, fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por correo electrónico a Heavy por el Departamento de Policía de Ashland.

Bewley (D-Mason) ha servido en la Legislatura de Wisconsin desde 2010, cuando comenzó como miembro de la Asamblea Estatal. Ella no busca la reelección.

Esto es lo que necesitas saber:

El viernes 22 de julio de 2022, alrededor de las 12:26 PM, el despacho del Condado de Ashland “recibió varias llamadas al 911 sobre un accidente de varios vehículos en la autopista US 2/Lakeshore Drive cerca de Turner Road en la ciudad de Ashland”, de acuerdo con un comunicado de prensa enviado por correo electrónico a Heavy por el Departamento de Policía de Ashland.

“El Departamento de Policía de Ashland y el Departamento de Bomberos de Ashland respondieron a la escena”, dice el comunicado. “La investigación preliminar mostró que el accidente ocurrió cuando un vehículo conducido por Janet Bewley, de 70 años de Mason, Wisconsin, salió de la entrada de Maslowski Beach para girar hacia el este en la autopista US 2”.

Ese vehículo “colisionó con un vehículo que se dirigía hacia el oeste por la US 2, conducido por Alyssa Ortman, de 27 años de Clearfield, Pensilvania”, dice el comunicado.

“Ese vehículo luego cruzó la carretera y fue golpeado por un vehículo en dirección este, conducido por Jodi Munson, de 45 años de Mason, Wisconsin. Alyssa Ortman fue transportada al Memorial Medical Center, donde murió a causa de sus heridas. Su hija de cinco años fue declarada muerta en la escena”.

El comunicado continúa mencionando: “El Departamento del Sheriff del Condado de Ashland, el Departamento del Sheriff del Condado de Bayfield, el Departamento de Carreteras del Condado de Ashland, el Departamento de Carreteras del Condado de Bayfield, la Patrulla Estatal de Wisconsin, Los Trabajadores Públicos de Ashland, Primeros Auxilios de Bad River y el Departamento de Bomberos de Mason ayudaron con el cierre de la carretera o la escena”.

El Milwaukee Journal Sentinel informó que su pasante, Ben Baker, “hablaba por teléfono con Bewley al momento del accidente del viernes por la tarde para una entrevista que había concertado con su personal sobre las elecciones de este otoño para la Legislatura”.

El periódico informó: “Poco después de que comenzara la entrevista, Bewley le dijo a Baker que se había operado de cataratas el día anterior. Minutos después, dejó de hablar a la mitad de la oración y la llamada quedó en silencio. Cuando Baker le preguntó a Bewley si todavía estaba en la línea, parecía preocupada. Cuando Baker le preguntó si estaba bien, ella dijo: ‘Sí, estoy bien. Este no es un buen accidente’”.

De acuerdo con Ashland Daily Press, el jefe de policía de Ashland, Bill Hagstrom, dijo que Bewley no resultó herida y que la Patrulla Estatal está reconstruyendo el accidente para ayudar a determinar si se deben presentar o recomendar cargos.

“Nos sentaremos con ellos y revisaremos todo hasta determinar cómo sucedió realmente”, dijo Hagstrom al periódico. “Entonces enviaremos todo al fiscal de distrito para su revisión porque fue un accidente fatal”.

El oficial agregó a Daily Press: “No hay nada sospechoso en cuanto a alcohol o juego sucio ni nada”. La oficina de Bewley emitió la siguiente declaración a Daily Press: “Este es un evento desgarrador para la comunidad. Nuestros pensamientos y oraciones se centran en las personas involucradas, sus familias y sus seres queridos. La Senadora Bewley, quien no resultó gravemente herida en el accidente, quiere agradecer a todo el dedicado personal policial y de emergencias médicas que ayudaron después del accidente”.

Brandon Fink, el padre de la niña fallecida, escribió sobre la tragedia en Facebook.

“Wow… Mi hija me fue arrebatada después de que una senadora estadounidense, Janet Bewley por Wisconsin, la atropelló a ella y a su madre al tráfico y provocó su muerte. Ni siquiera se ha acercado a… las grandes personas que nosotros elegimos”, escribió.

Sin embargo, Bewley es una senadora estatal, no una senadora de los Estados Unidos. Ella es la líder de la minoría demócrata del Senado Estatal. Fink vive en Pensilvania. Él también escribió un largo homenaje a su hija en Facebook:

No sé qué decir… Siento que la gente espera actualizaciones o escuchar que todo va a estar bien… pero no es así. Nada hará que esto esté bien. Nada me hará sentir mejor y no, no necesito nada. Se suponía que debía llevar a mi hija a casa aquí, en su casa y escuchar historias tontas sobre las vacaciones… En cambio, yo recibí llamadas de la funeraria… Enciendo el interruptor y aparece un juego de Mario Smash Bros en medio de la batalla que yo nunca conseguiré dejarte ganar. Veo el bolso que te regaló la tía Annie, el medio coloreado que nunca podrás completar… y veo nuestro cuadro de Papá Pig a medio terminar que nunca podrás completar y me siento al lado del cuadro de Peppa que hicimos juntos para que tengamos el Papá e hija Pig… Igual que nosotros… Niña, hay gente desconsolada por ti en toda la Tierra. Tenemos más de 6000 seguidores en Twitter de personas que hicieron que sus días fueran más brillantes al publicar nuestro tonto trampolín y otros videos. Todo el mundo dice lo mismo… esa risa es tan contagiosa… Chalk Monsters fue nuestro proyecto… me diste ideas para los personajes y coloreaste algunos de ellos… recién estábamos comenzando, nena, tenemos más de 450 para terminar… Mi hija tenía solo 5 años y ya hizo sonreír a más personas en todo el mundo, luego muchos lo harán durante toda su vida … Ni siquiera sé a dónde voy con esto, mi amor, solo sé que desearía que esto no fuera real. Hay tanta mierda en este mundo y aquí tenías menos de 5 años y ya estabas marcando una diferencia positiva… eras/eres tan increíble pequeña Khali, papá te echa mucho de menos y no puedo creer que te hayan quitado de mí, nosotros teníamos tanto planeado y comenzado que es tan injusto que nunca llegarás a terminarlo… esto simplemente no puede ser real… Nuevamente siento que una publicación así debería terminar con una nota positiva, una especie de lado positivo, pero no hay ninguno… nada hará que esto esté bien y yo nunca estaré bien. Siempre te extrañaré, te hice parte de todo lo que hice… cocinando, limpiando… donde muchos papás habrían dicho no me molestes para que pueda hacer esto, dije ok, hagamos un lío… Literalmente hicimos todo juntos y lo hicimos todo divertido, sin importar cuán aburrida pudiera ser la tarea real… Literalmente hiciste que todo fuera más brillante, pequeña. Iluminaste mi vida y me diste una ambición y un impulso que no sabía que era posible. Escucho tu voz riendo “esto no es una buena idea” y era tan perfecto para nosotros… incluso si estuviéramos haciendo algo estúpido, peligroso, tonto… Mi vida se siente tan vacía sin estas risitas… podría seguir y seguir, mi pequeño Khali, en 5 años hiciste lo suficiente y tocaste a suficientes personas para hablar toda la vida. Papi te extraña y te ama como una niña loca, desearía que pudieras regresar y luego llevarme o algo así, cualquier cosa menos que te hayas ido, el mundo necesita más personas como tú y es simplemente ridículo que te haya perdido. ¿Cómo prevalecerá la luz sobre la oscuridad cuando ni siquiera tiene la oportunidad de ver cuán increíblemente brillante podría haber sido? Fuiste mi niña ligera, mi mejor amiga, y sé que fui tu juguete favorito. Nunca te habrás ido de mí. Siempre te mantendré conmigo… no sé cómo se supone que debo querer algo más que estar contigo… cómo voy a concentrarme en otra cosa… fuiste mi vida entera y yo simplemente no sé qué más decir sin oscurecerse… Es muy difícil de hacer, pero voy a intentarlo por ti, pequeña. Papá no era el hombre que conocías antes de que existieras, y no puedo volver a ser esa persona, aunque no estés aquí, haré todo lo que pueda para ser la persona que amabas por el resto de mi vida. No puedo permitirme ser menos. Cambiaste mi vida de muchas maneras hermosas y nunca olvidaré que siempre haré todo lo posible para honrarte, mi niña hilarante, increíblemente hermosa e inteligente que tenía un impulso por la vida y que conmovió a tantos. Todos pensamos en ti, estamos perdidos sin ti, y más que nada te amamos con locura.