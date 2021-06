Jan Pigman-Kruse, baleada en su cama mientras dormía en 2015

Janette Pigman-Kruse, de 40 años, murió el 19 de agosto de 2015, al ser asesinada a tiros en su casa en Brewster, Minnesota, una pequeña ciudad al noreste de Worthington. Su esposo, Christopher Kruse, llamó al 911 en las primeras horas de la mañana para informar que un intruso había irrumpido en su casa y había disparado a su esposa mientras dormían.

Si bien los agentes les dijeron a los residentes de la pequeña ciudad de Brewster que no creían que hubiera una amenaza para el público, no se realizaron arrestos ni se nombró a sospechosos durante más de tres años. Casi cuatro años después, el esposo de Pigman-Kruse fue procesado y acusado del asesinato premeditado en primer grado de su esposa, informó The Globe.

La acusación no se hizo pública, por lo que no fue hasta que Kruse fue a juicio a principios de 2020 que el público tuvo conocimiento de las pruebas encontradas en su contra.

Pigman-Kruse recibió un disparo en el pecho y fue asesinada en su cama el 19 de agosto

Según un artículo de noticias de la época, la Oficina del Sheriff del condado de Nobles dijo que el esposo de Pigman-Kruse llamó al 911 y dijo que habían disparado a su esposa. Le dijo al operador del 911 que alguien había entrado por la puerta trasera y había disparado a Pigman-Kruse en el pecho mientras dormían. Dijo que se despertó cuando escuchó el disparo, pero no pudo identificar al intruso.

Su hija estaba en casa cuando Pigman-Kruse fue asesinada y le dijo a la policía que escuchó dos disparos alrededor de las 2:30 AM, informó The Globe. Kruse llamó al 911 a las 2:39 AM, dijeron los fiscales durante su juicio por asesinato.

Según el informe de la autopsia de Pigman-Kruse discutido durante el juicio, la madre de 40 años no tenía heridas que indicaran una pelea física, pero lo más probable es que estuviera despierta cuando le dispararon en el pecho y la mataron, informó The Globe.

Kruse finalmente fue acusado de su asesinato casi 4 años después de la muerte de Pigman-Kruse

El 15 de marzo de 2019, después de años sin actualizaciones de la investigación, Kruse fue acusado por un gran jurado por el asesinato premeditado en primer grado de su esposa, dijo la fiscal del condado de Nobles Kathleen Kusz al Bismarck Tribune. Kruse fue luego arrestado por la oficina del sheriff. Durante la audiencia de libertad bajo fianza de Kruse, se dieron a conocer detalles sobre la investigación para demostrar por qué fue acusado del asesinato.

Según The Globe, se encontraron dos cartuchos de escopeta de calibre 12 en la escena del crimen y coincidían con la escopeta de Kruse que luego se localizó en Brewster.

Kruse también admitió no haber ayudado a su esposa en sus últimos momentos después de que le dispararan, según testificó el fiscal adjunto del condado de Nobles. A pesar de la afirmación de Kruse de que el tiroteo fue realizado por un intruso, el hombre de Minnesota no hizo ningún intento de aumentar la seguridad en su casa en los días siguientes, dijeron los fiscales.

Según su obituario, Pigman-Kruse se casó con su esposo el 7 de octubre de 1995 y su “mayor alegría era estar con su esposo e hijos”. Obtuvo un título de asociado en Worthington Community College y trabajó en Ridley Block Operations, pero pasaba la mayor parte de su tiempo “viendo eventos deportivos de sus hijos. Le gustaba hacer colchas, viajar, la jardinería y pasar tiempo con amigos. Sus tres perros, Hog, Gator y Zippy, tenían un lugar especial en la casa de Jan”.

Kruse fue declarado inocente del asesinato en primer o segundo grado de su esposa después de 12 horas de deliberación del jurado el 13 de febrero de 2020. Desde entonces, la investigación de asesinato se cerró, según supo Heavy, ya que no había otras pistas ni sospechosos.