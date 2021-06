Juliette Parker: la mujer obsesionada con robar bebés, protagonista en Lifetime

Los escalofriantes acontecimientos de la nueva película de Lifetime se basan en una historia real.

La película de Lifetime “Cradle Did Fall” se estrena el 20 de junio a las 8 PM, Hora del Este. El film sigue a una mujer que se hace pasar por una fotógrafa infantil para poder acercarse a una nueva madre y finalmente robar a su bebé.

Entonces, ¿el desgarrador relato se basa en una historia real? Sí. “Cradle Did Fall” se basa en los crímenes de la vida real de Juliette Parker, una mujer de Washington que ofreció servicios gratuitos de fotografía a madres primerizas o futuras a través de un grupo de Facebook para residentes del condado de Pierce.

En una publicación en el grupo de Facebook, Parker describió sus criterios específicos. “Si tiene un nuevo bebé que tiene menos de 14 días o tiene al menos 37 semanas de embarazo, comente a continuación con una foto de su lindo bebé o panza y su cumpleaños o fecha de parto”, escribió Parker.

Parker afirmó estar ofreciendo sesiones de fotos gratuitas para construir su portafolio y dijo que podía desplazarse sin ningún problema. Lo que sucedió a continuación fue como algo salido de una película de terror.

Parker intentó secuestrar a un bebé

Una mujer llamada Elysia Miller aceptó la oferta de Parker. NBC News informó que Parker visitó la casa de Miller tres veces para tomar fotos de su bebé recién nacido. Parker fue vista limpiando sus huellas dactilares de los objetos dela casa de Miller.

El 5 de febrero de 2020, Parker visitó la casa de Miller por tercera vez. Trajo consigo a su hija de 16 años. Parker le dio a Miller un pastelito. Inmediatamente después de comerse la magdalena, Miller comenzó a sentirse mal. Ella les dijo a Parker y a su hija que se fueran de su casa. Lo hicieron, pero solo después de robar las llaves de la casa de Miller.

Una declaración publicada en Facebook por el Departamento del Sheriff del condado de Pierce dice: “Una víctima adulta llamó al 911 la noche del 5 de febrero de 2020 para solicitar ayuda médica cuando de repente comenzó a sentir entumecimiento, somnolencia, inestabilidad en los pies y vómitos. La víctima les dijo a los bomberos que creía que la habían drogado”.

En la escalofriante llamada al 911, Miller dice: “Estaba bien hasta que me comí una magdalena. Después, mi lengua y mi cara comenzaron a hormiguear”. Miller comenzó a sentirse cada vez más incómoda cuando Parker y su hija reaccionaron ante su cambio repentino. “Seguían preguntándome si estaba cansada y cómo me sentía”, dijo Miller en la llamada al 911.

Parker fue arrestada 9 días después

El 14 de febrero de 2020, Parker y su hija fueron arrestadas en su casa. En un comunicado, el Departamento del Sheriff del condado de Pierce reveló que “esta investigación detallada identificó víctimas adicionales y reunió evidencia que indica que la sospechosa estaba planeando robar un bebé recién nacido para criarlo como si fuera suyo”.

El Departamento del Sheriff también averiguó que Parker había usado otros nombres al contactar a posibles víctimas, incluidas Juliette Noel y Juliette Gains. Parker fue acusada de asalto e intento de secuestro.

En una conferencia de prensa, la víctima dijo: “¿Podré tomar una ducha sabiendo que ella podría venir a mi casa? No. ¿Dormiré tranquila? No. El hecho de que esté tras las rejas no me da tranquilidad. Ella todavía sabe dónde vivo, todavía conoce a mis hijos”.

Parker se postuló para la alcaldía de Colorado Springs en 2019. Le dijo a la afiliada de NBC News KOAA: “Quiero hacer de Colorado Springs un lugar feliz, seguro y próspero para todos nuestros residentes”.

No se pierda “Cradle Will Fall” el 20 de junio a las 8 PM, Hora del Este, en Lifetime.