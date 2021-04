James Clanton: arrestado 40 años después del asesinato de Helene Pruszynski

Helene Pruszynski fue secuestrada, violada y asesinada el 16 de enero de 1980, y su caso permaneció sin resolver durante casi 40 años hasta que las muestras del ADN permitieron a la policía identificar y arrestar a James Clanton. El 1 de julio de 2020, Clanton fue condenada a cadena perpetua por su asesinato. Dateline de NBC exploró el asesinato de Pruszynski, de 21 años, y la búsqueda de varias décadas por parte de las autoridades y la familia de Pruszynski para encontrar a su asesino.

En la audiencia de sentencia, la hermana de Pruszynski, Janet Johnson, describió a su hermana como amigable, inteligente y amable. “No fue fácil vivir con este peso”, dijo Johnson. “Fue como si alguien nos hubiera arrancado el corazón”, explicó. Contó también cómo las décadas de no saber quién fue el responsable de la muerte de su hermana habían afectado a la familia.

Pruszynski fue secuestrada cuando caminaba a casa desde una parada de autobús en Denver y su cuerpo fue encontrado al día siguiente

Pruszynski acababa de mudarse a Colorado desde Massachusetts unas semanas antes de morir. La joven estaba interesada en el periodismo y estaba yendo cada día a la radio de Denver como becaria. La parada de autobús estaba a solo unas cuadras de su casa, pero el 16 de enero de 1980, nunca llegó a casa al volver del trabajo, informó el Denver Post.

La amiga y compañera de casa de Pruszynski, Kitsey Snow, habló en la audiencia de sentencia de Clanton 40 años después y leyó las entradas de su diario de esa noche, transcritas por el Denver Post a las 11 PM. Había escrito sobre lo preocupados que estaban ella y su familia: “Este ha sido el día más largo y el peor de mi vida. Esperamos que Helene vuelva a casa”. Dos horas más tarde, agregó: “Todavía nada … ¿Esta noche terminará alguna vez?”

A las 3 AM, escribió: “Estamos tratando de decidir cuándo llamar a su mamá y a su papá… Sabemos que algo anda muy mal. Creo que deberíamos llamarlos. Si fuera mi hija, me gustaría saberlo”. Al día siguiente de su desaparición, el cuerpo de Kruszynski fue encontrado en un campo. La becaria de 21 años había sido apuñalado nueve veces por la espalda, escribió el Post.

El caso no se resolvió hasta 2017, cuando los detectives utilizaron ADN de la escena del crimen para buscar en sitios web de genealogía

La familia de Pruszynski no tendría ninguna respuesta hasta décadas después. En 2017, los detectives utilizaron ADN recolectado de la escena del crimen para buscar sitios web de genealogía en busca de un sospechoso o familiares de un sospechoso. Finalmente, limitaron los resultados a James Curtis Clanton, anteriormente conocido como Curtis Allen White, un conductor de camiones que vivía en Florida, donde había cambiado su nombre dos años después del asesinato de Pruszynski, informó 9News. Los investigadores recolectaron su ADN de un vaso de cerveza y encontraron que coincidía con el ADN de la escena del crimen. Clanton fue arrestado en diciembre de 2019 y se declaró culpable de asesinato en primer grado en febrero de 2020, según CBS Boston.

Antes del asesinato de Pruszynski, Clanton había cumplido unos cuatro años en una prisión de Arkansas por violación y estaba en libertad condicional.

El miércoles 1 de julio, Clanton, de 63 años, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Aunque fue acusado de violar a Pruszynski, Clanton no fue acusado de agresión sexual debido a que el delito ya había prescrito, informó Wicked Local.