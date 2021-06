Expolicía enfrenta más de 122 cargos por abuso sexual a 5 niños varones

James Carey, el policía retirado de Warminster Township, Pensilvania, quien hasta ahora enfrentaba 122 cargos de agresión sexual por presuntamente haber abusado de cuatro niños en repetidas ocasiones, desde 1989, ahora suma más acusaciones legales a su prontuario, pues una víctima más reportó haber sido objeto de comportamientos sexuales indebidos cuando era un pequeño, por parte del exuniformado.

Así lo reveló el periódico NY Post, que aseguró que las autoridades instruteron al expolicía, hoy de 53 años, de nuevos cargos, tras hechos cometidos presuntamente contra un adolescente varón.

El citado medio mencionó que la nueva víctima acudió a las autoridades a hacer su denuncia, tras el arresto del expolicía, que se dio en abril pasado.

La información fue confirmada por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Bucks.

El Post aseguró que la Fiscalía mencionó que Carey cometió los presuntos actos de abuso sexual contra la quinta víctima, aprovechando que lo encontró fumando marihuana.

Las denuncias del adolescente indicaron que el expolicía le hizo caricias no deseadas y luego lo agredió.





El mencionado periódico dijo que el exuniformado enfrenta cargos penales por desviación involuntaria de relaciones sexuales, agresión sexual reglamentaria, agresión al pudor, poner en peligro el bienestar de un niño, contacto ilegal con un menor, corrupción de menores y opresión oficial.

El Post dijo que el expolicía se fue de la Uniformada de Pensilvania en el 2009, y que más tarde se desempeñó como conductor de un autobus escolar en el distrito de Dennis Township.





En abril pasado, cuando el exoficial se presentó ante la corte, escuchó los más de 120 cargos de abuso sexual infantil.

Según reportó Philadelphia CBS Local, en el tribunal el sujeto vio a las presuntas cuatro víctimas, quienes estuvieron y rindieron sus testimonios, en los que se destacó que cuando fue policía, Carey usó su cargo para hacer las aproximaciones a los menores de edad y luego cometer los actos de abuso sexual.

En la corte se aseguró que los hechos denunciados tuvieron lugar hace más de 20 años.

Hasta el momento no se han revelado nuevos detalles sobre el caso ni detalles adicionales sobre la quinta víctima que reportó sus denuncias.