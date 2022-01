James Addie: ¿Dónde está el asesino convicto de Melanie Watson en este 2022?

James Addie era un oficial de prisiones que ahora está tras las rejas de por vida, condenado por el asesinato de su prometida, Molly Watson. Addie había estado casado durante más de dos décadas con Melanie Addie cuando mató a Watson en e año 2018. Hoy tiene 55 años y cumple su condena en una prisión de Missouri.

Addie tardó tres años en enfrentarse a un juicio. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado en abril de 2021 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 10 años, en julio. Melanie Addie solicitó el divorcio de su esposo solo unas semanas después de que lo arrestaran, según Courier Post.

ABC 20/20 está investigando el caso en un nuevo episodio que se transmitió la noche del viernes 7 de enero de 2022, a las 9:00 p.m. hora del este. Melanie Addie habló con 20/20 para el especial de dos horas.

James Addie cambió su uniforme de oficial penitenciario por un mono cuando fue condenado por el asesinato de Watson. Trabajó en el Centro Correccional del Área de Moberly en Moberly, Missouri, donde conoció a Watson, quien también trabajaba para la prisión en ese momento, según ABC News.

Su ex esposa dijo en el programa que no sabía sobre el asesinato o la aventura de su esposo, pero dijo que creía que él era capaz de asesinar a alguien.

“Era una persona bastante egoísta… Podía ser controlador e intimidante… podía ser un desafío”, dijo en el programa. “Simplemente parecía algo que haría para solucionar un problema”.

Las autoridades dijeron en el programa que James Addie afirmó que él y Melanie Addie se habían divorciado y que ella murió a causa de las heridas que sufrió en un accidente automovilístico después de que le quitaron el soporte vital. Afirmó estar planeando su funeral al mismo tiempo que su boda. Melanie Addie nunca estuvo en un accidente automovilístico grave, dijeron las autoridades.

