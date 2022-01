Jacqueline Guzmán: Actriz es despedida por criticar el funeral de un policía de NY [VIDEO]

Jacqueline Guzmán es una actriz de Nueva York que fue despedida después de publicar un video sobre el funeral del oficial de policía de Nueva York, Jason Rivera en su cuenta de TikTok “VinylBoobs”. Guzmán estaba afiliado a Face To Face Productions, una productora independiente de cine y teatro. Después de que su video se volviera viral en las redes sociales, Face to Face Productions escribió en Instagram, “ella ya no es miembro de nuestra compañía”.

Rivera, de 22 años, y otro oficial de la policía de Nueva York, Wilbert Mora, fueron asesinados a tiros en Harlem el 21 de enero de 2022, cuando respondieron a una llamada de disturbios domésticos, dijeron las autoridades. El sospechoso, Lashawn McNeil, recibió un disparo de otro oficial y también murió más tarde. El funeral de Rivera se llevó a cabo el 28 de enero, según The New York Times. Oficiales de la policía de Nueva York y departamentos de la región y el país inundaron las calles alrededor de la Catedral de San Patricio para rendir homenaje al oficial asesinado.

Guzmán publicó un video en TikTok, donde usó el nombre “VinylBoobs”, ese día, despotricando sobre el cierre de las calles de la ciudad de Nueva York para el funeral. Más tarde, Guzmán eliminó el video y sus cuentas de TikTok y Twitter, pero varios otros usuarios de las redes sociales, incluidas muchas cuentas a favor de la policía, lo guardaron y compartieron hasta que se volvió viral. Su nombre fue tendencia en Google el domingo 30 de enero como resultado de la atención. Guzmán no pudo ser contactada por Heavy para hacer comentarios.

En su declaración completa, Face To Face Productions escribió en Instagram: “Face To Face Films acaba de enterarse de un video insensible que involucra a uno de nuestros miembros, Jacqueline Guzmán. Face To Face Films no apoya ni puede aprobar los comentarios hechos sobre el oficial caído Rivera. Como resultado, ya no es miembro de nuestra empresa”.

Jacqueline Guzmán dijo en el video: “No necesitamos cerrar la mayor parte del Bajo Manhattan porque un policía murió probablemente por hacer su trabajo incorrectamente”

Jacqueline Guzmán grabó el video mientras caminaba por las calles alrededor del funeral, y también filmó a la policía y otros vehículos de emergencia que bloqueaban las carreteras. Guzmán dijo en el video, que publicó en su cuenta “VinylBoobs”, ahora eliminada, “No necesitamos cerrar la mayor parte del bajo Manhattan porque un policía murió probablemente por hacer su trabajo incorrectamente. Matan a personas menores de 22 años todos los días sin una buena razón y no les cerramos la ciudad”.

Guzmán agregó en el video de 31 segundos: “Esto es jodidamente ridículo. Esto es jodidamente ridículo. ¿Qué pasa si alguien está teniendo un ataque al corazón en esta área? Nadie puede llegar a ellos porque todo está bloqueado por un maldito policía”. Guzmán no ha comentado sobre la reacción a su video.

El presidente de la Asociación Benéfica de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Patrick Lynch, dijo a The New York Post: “Ayer, miles de neoyorquinos acudieron para ayudarnos a honrar a nuestro hermano caído. Una persona que difunde el odio no puede borrar eso. Este tipo de basura ha contaminado la conversación durante demasiado tiempo. Necesitamos que los neoyorquinos que están con nosotros hablen y retrocedan”.

Guzmán es una actriz originaria de Florida que estudió en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York

Según su biografía ahora eliminada en el sitio web de Face To Face Films, “Jacqueline Guzmán es una actriz cubanoamericana radicada en Nueva York, originaria de Hialeah, Florida. Jacqueline descubrió su pasión por la actuación en la escuela secundaria cuando sus amigos la presionaron para que hiciera una audición para Almost, Maine. Esta fue una experiencia que le cambió la vida, había encontrado un lugar donde podía ser libre, vulnerable y creativa”.

La biografía de Guzmán agrega: “Como estadounidense de primera generación, esto fue un lujo para ella. Se aferró a él como si fuera la única forma de respirar aire fresco. Una vez más, su amiga la presionó para que aplicara a la escuela de sus sueños, la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Luego se enamoró de la técnica y la estructura que ofrecía el oficio, y de la libertad que garantizaba. Se le pidió que se uniera al programa de tercer año de la compañía American Academy, donde trabajó en estrecha colaboración con profesionales de la industria para cultivar y mostrar sus talentos”.

Guzmán se graduó de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y fundó su propia compañía de producción, “Exhale, go”, además de trabajar con Face To Face Films, según el sitio web de la compañía y su perfil de Twitter ahora eliminado.

