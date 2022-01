EEUU arresta a profesora que lideró batallón islámico en Siria: Allison Fluke-Ekren

Allison Fluke-Ekren es una maestra de Overbook, Kansas, que está acusada de organizar y liderar un batallón militar ISIS exclusivamente femenino.

Una denuncia penal presentada en 2019 en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Este de Virginia, que ahora no está sellada, “alega que Allison Fluke-Ekren, ciudadana de los Estados Unidos, organizó y dirigió un batallón militar compuesto exclusivamente por mujeres en nombre de la Islámica. Estado de Irak y al-Sham (ISIS), y acusa a Fluke-Ekren de brindar y conspirar para brindar apoyo material a ISIS, una organización terrorista extranjera designada”, anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado de prensa de enero de 2022.

“Fluke-Ekren fue detenida previamente en Siria y transferida a la custodia del FBI ayer, momento en el que fue llevada por primera vez al Distrito Este de Virginia. Se espera que tenga su comparecencia inicial en el juzgado federal de Alexandria el lunes a las 2:00 p.m.”, escribió el Departamento de Justicia el 29 de enero de 2022.

Según el comunicado, “Fluke-Ekren está acusada de proporcionar y conspirar para proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera. Si es declarada culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Las sentencias reales por delitos federales suelen ser inferiores a las penas máximas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de tener en cuenta las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales”.

Esto es lo que necesita saber:

Según el Departamento de Justicia, Allison Elizabeth Fluke-Ekren, alias “Allison Elizabeth Brooks”, alias “Allison Ekren”, alias “Umm Mohammed al-Amriki”, alias “Umm Mohammed” y alias “Umm Jabril”, de 42 años, “un ex residente de Kansas, viajó a Siria hace varios años con el propósito de cometer o apoyar el terrorismo”.

El comunicado la acusa de:

Puede leer la denuncia penal en su totalidad aquí: criminal_complaint_allison_fluke-ekren_0_0

El gobierno acusa a Fluke-Ekrem de conspirar para volar un centro comercial.

El comunicado dice:

Un blog llamado 4 Kansas Kids muestra fotografías de Fluke-Ekren y sus hijos. Dice: “Esta es una página para compartir las aventuras de la familia Fluke-Ekren. Ojalá, a través de esta página, todos podamos sentirnos más cerca. Publicaré nuevas fotos e historias aquí todos los viernes. Por favor, siéntase libre de publicar comentarios, sobre cualquier cosa. Los amamos a todos y deseamos poder estar cerca de cada uno de ustedes”.

Una publicación de 2008 declaró,

La denuncia describe además el “supuesto papel de liderazgo de Fluke-Ekren en Khatiba Nusaybah. Según un testigo, a finales de 2016 o alrededor de esa fecha, el “Wali” (o alcalde designado por ISIS) de Raqqa, Siria, supuestamente permitió la apertura de ‘Khatiba Nusaybah’, que era un batallón militar compuesto únicamente por mujeres miembros de ISIS que estaban casadas con hombres combatientes de ISIS”, dice el comunicado.

Continúa:

