¿Cuántas personas asistieron al mitin de Trump en Texas? [FOTOS]

El expresidente Donald Trump organizó su segundo mitin “Salvemos Estados Unidos” de 2022 el sábado 29 de enero en Conroe, Texas. Conroe se encuentra en el condado de Montgomery, a unas 40 millas de Houston. Aquí hay un vistazo de cuántas personas asistieron al mitin de Trump, incluidas fotos de la multitud y actualizaciones sobre lo que sucedió.

‘Decenas de miles’ asistieron al mitin de Trump en Texas, según los medios en el evento

La manifestación tuvo lugar en el Recinto Ferial del Condado de Montgomery en Conroe, Texas. Apertura de puertas a las 14 h. y se esperaba que Trump comenzara a hablar alrededor de las 7:00 p.m., informó KHOU-11. El fiscal general Ken Paxton, el comisionado de agricultura Sid Miller, el vicegobernador Dan Patrick y el gobernador Greg Abbott estaban en el itinerario para hablar en la manifestación, informó KXAN.

Cuando se abrieron las puertas, ya había miles en fila, informó Houston Chronicle. La cuenta de Twitter llamada “Trump War Room” compartió este video de la multitud esperando en la fila.

Big crowd already gathering in Texas for tonight, see you there! pic.twitter.com/3GlmyP0Rnk — Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 29, 2022

Ed Henry, de la publicación conservadora Real America’s Voice, compartió fotos de la multitud y escribió: “Estuve en un respaldo de 2 horas al entrar”.

Thousands more waiting on line for #TrumpRally hours before speech — hundreds more cars waiting to park — I was in 2 hour backup on way in #Conroe streaming live 5pm ET @RealAmVoice pic.twitter.com/tXzeJHODKI — Ed Henry (@edhenry) January 29, 2022

Steven Monacelli de Rolling Stone, The Daily Beast y Dallas Weekly tuiteó que había “decenas de miles” en el evento. Si los bomberos o la policía publican una estimación oficial, esta historia se actualizará con ese número.

Taylor Budowich, directora de comunicaciones de Save America, compartió una foto de la multitud en el evento.

Ron Filipkowski, un ex republicano cuya biografía en Twitter dice que ahora es demócrata, también tuiteó sobre el evento. Cuando una persona tuiteó a Filipkowski que esperaba que la multitud en el mitin fuera “pequeña”, respondió que era una gran multitud, pero que no les gustaba Abbott y lo abuchearon.

Greg Abbott realizes that the only way to keep the MAGA crowd from booing him is to just keep saying, ‘Donald J Trump’ over and over again. So he does. pic.twitter.com/wzQ3csB5cE — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) January 30, 2022

La gente en la multitud abucheó a Abbott cuando apareció, y Trump le dijo a la multitud más tarde que respalda completamente a Abbott.

Some booing audible on livestream as @GregAbbott_TX is introduced at Trump rally in Conroe, followed by Abbott video touting his Trump endorsement. Abbott GOP critics had been urged to attend and make their voices heard. — Patrick Svitek (@PatrickSvitek) January 30, 2022

Former President Donald Trump makes clear his feelings on Greg Abbott. Tells rally crowd in Conroe that Abbott “has my complete and total endorsement.” pic.twitter.com/6QsuSe34eV — Jeremy Wallace (@JeremySWallace) January 30, 2022

Monacelli tuiteó que la senadora de Texas Dawn Buckingham habló antes de que Trump subiera al escenario y comenzara dirigiendo un cántico de “Vamos Brandon”. Agregó que el siguiente orador, Miller, dijo que la elección es una carrera entre “patriotas y traidores”.

Texas Commissioner of Agriculture Sid Miller at Trump rally in Conroe says battle for 2022 and 2024 isn’t Republicans vs Democrats. “It’s a race between patriots and traitors,” he says as crowd roars pic.twitter.com/ghUsDwo8a6 — Jeremy Wallace (@JeremySWallace) January 29, 2022

Richard Grenell compartió este video de la multitud en el mitin.

Huge crowd for #45 and #47. pic.twitter.com/p5ov8XYJxg — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 30, 2022

Monacelli también compartió este video de la multitud.

Finally have reception so I can start posting photos and videos. Here's a horrific video of everybody dancing to YMCA pic.twitter.com/rSJih9n9Ez — steven monacelli (@stevanzetti) January 30, 2022

Durante el mitin de Trump, también mencionó la posibilidad de perdonar a las personas involucradas en el 6 de enero. Puede ver más sobre esa declaración en la historia de Heavy aquí.

Este fue el segundo mitin de Trump de 2022

El sábado antes de su mitin, Trump organizó un almuerzo con Patrick que costó 100.000 dólares por pareja, informó Daily Mail. El dinero apoyó un nuevo PAC llamado Make America Great Again Again. Trump también organizó una recepción en Lake Conroe que costó $5,000 por pareja con Roger Clemens y Paxton.

Este fue el segundo mitin de Trump de 2022. Su primer mitin fue en Florence, Arizona, a mediados de enero. Trump realizó un mitin en septiembre en Georgia. También realizó un mitin en Des Moines, Iowa, en octubre de 2021, un mitin en Alabama en agosto de 2021 y un mitin en Ohio en junio de 2021.

En su mitin de agosto en Alabama, fue abucheado después de decirles a las personas presentes que se vacunaran. Él respondió: “¿Sabes qué? Creo totalmente en tus libertades, lo hago. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pero, recomiendo tomar las vacunas, lo hice, es bueno. Toma las vacunas”.

Trump aún no ha anunciado si se presenta a las elecciones presidenciales de 2024 o no.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Trump dijo que podría indultar a los involucrados en el asalto al Capitolio si es reelegido[VIDEO]