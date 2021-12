Asesina a tiros a Jacqueline Avant: esposa del ejecutivo musical Clarence Avant

Un sospechoso está arrestado por el asesinato de Jacqueline Avant, una filántropa de Beverly Hills y esposa de un destacado ejecutivo musical, Clarence Avant. Fue encontrada asesinada en la mansión de su familia en California.

El sospechoso es Aariel Maynor, y la policía cree que se disparó accidentalmente en el pie después de otro robo una hora después del asesinato. Maynor, que se describe a sí mismo como un electricista autónomo en Facebook, está arrestado.

El jefe de policía de Beverly Hills, Mark Stainbrook, habló sobre la muerte en una conferencia de prensa a la que asistieron el alcalde y los miembros del consejo de la ciudad.

“Este es un día difícil para nuestra ciudad”, dijo.

“No creo que sea un ataque al azar, pero no puedo especular sobre eso”, dijo Stainbrook antes del arresto, indicando que las autoridades aún están investigando el motivo. Dijo que no está claro si el sospechoso conocía los antecedentes y la prominencia de la familia Avant; Tampoco está claro cuánto tiempo estuvo el sospechoso dentro de la casa. “Alguien entró en la casa, no sabemos el propósito detrás”, dijo Stainbrook. Después de que dio a conocer el nombre de Maynor, Stainbrook aún dijo que el motivo no estaba claro y que estaba siendo investigado.

Describió el asesinato como extremadamente raro en Beverly Hills. Dijo que la delincuencia es generalmente baja en esa comunidad adinerada.

Según NBC News, no está claro si Clarence Avant estaba en casa cuando asesinaron a su esposa.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jacqueline Avant fue asesinada a tiros

El 1 de diciembre de 2021, a las 2:23 a.m., la policía recibió una llamada telefónica sobre un tiroteo que acababa de ocurrir, dijo Stainbrook. Llegaron y encontraron a una víctima con herida de bala. El sospechoso ya no estaba en la escena.

La víctima, Jacqueline Avant, de 81 años, no sobrevivió. “Las contribuciones de la familia Avant al mundo del entretenimiento y a mejores comunidades en Los Ángeles son incomparables”, dijo Stainbrook.

Ofreció sus condolencias al esposo de Jacqueline, Clarence Avant, y a sus hijos, Alex y Nicole Avant. Nadie más resultó herido, dijo Stainbrook. Dijo que un guardia de seguridad estaba en la propiedad cuando ocurrió el asesinato. A Stainbrook se le preguntó si Clarence Avant presenció el tiroteo, pero no respondió a la pregunta.

En una segunda conferencia de prensa, Stainbrook reveló que la policía fue llevada a Maynor cuando cometió otro robo en su casa una hora después. Lo encontraron en el patio trasero, donde se había disparado accidentalmente en el pie, dijo el jefe. Fue llevado al hospital y arrestado, y luego la policía encontró evidencia que lo relacionaba con el asesinato de Avant, incluidos videos de vigilancia que mostraban su automóvil saliendo del área. No está claro si el asesinato fue aleatorio o selectivo, indicó el jefe, y cree que Maynor actuó solo y que la amenaza a la seguridad pública ha terminado.

2. La familia Avant describió a Jacqueline Avant como una “contribución positiva inconmensurable” a la comunidad artística”

El jefe de policía leyó un comunicado de la familia Avant.

“Toda la familia Avant desea agradecer a todos por su gran amor, apoyo y condolencias por Jacqueline Avant”, se lee.

“Jacqueline fue una mujer, madre, esposa y filántropa increíble, y una residente de Beverly Hills de 55 años que ha hecho una contribución e impacto positivo inconmensurable en la comunidad artística. Su familia, amigos y todas las personas a las que ha ayudado a lo largo de su increíble vida la extrañarán”.

3. El motivo de su asesinato no está claro

Se desconoce el motivo de su asesinato. Stainbrook dijo que la policía no especularía sobre el motivo, ni siquiera si se trataba de un robo. Dijo que no creía que se hubiera llevado nada, pero que era muy temprano en la investigación.

“No se tolerarán delitos de ningún tipo en nuestra ciudad”, dijo Stainbrook. Señaló que Beverly Hills es una de las ciudades más seguras del país.

Se pidió a las personas con información que llamaran a la policía. “Realmente necesitamos la ayuda del público”, dijo. Stainbrook se negó a especular sobre el número de sospechosos y no ofreció una descripción del sospechoso. No dijo cómo terminó la víctima interactuando con el sospechoso o los sospechosos. Dijo que los investigadores todavía estaban en la escena procesando análisis forenses.

Según Celebrity Net Worth, los Avants están valorados en alrededor de 50 millones de dólares.

4. Clarence Avant es conocido como el “padrino de la música negra”

Según HistoryMakers, Clarence Avant nació el 25 de febrero de 1931 en Carolina del Norte, antes de mudarse a Nueva Jersey cuando era adolescente. Mientras trabajaba como gerente de un salón, conoció a un artista de blues llamado Little Willie John, y Avant se convirtió en su gerente de gira.

El sitio describe a Avant como un “gran creador de negocios”, que ayudó a vender Stax Reccords y fundó Sussex Records y luego Tabu Productions.

Ha trabajado con algunos de los artistas más importantes del mundo, incluido Michael Jackson. En 1993, se convirtió en presidente de la junta de Motown Records y creó una sociedad de inversión sudafricana llamada New Age Beverages.

Clarence Avant recibió el premio Thurgood Marshall Lifetime Achievement Award y el premio Living Legends Foundation. Es miembro del Salón de la Fama de la NAACP.

Según HistoryMakers, ha sido apodado el Padrino por ser mentor de nuevos artistas. También es ampliamente conocido como el “Padrino de la música negra”.

Variety informó en 2016 que ha sido mentor de artistas como L.A. Reid y Babyface, Sylvia Rhone, Jheryl Busby y Jimmy Iovine. Su amigo Quincy Jones le dijo a Variety: “Todos en este negocio han estado junto al escritorio de Clarence, si son inteligentes”. También ha realizado eventos para recaudar fondos para presidentes demócratas como Bill Clinton y Barack Obama.

5. La hija de los Avants es una productora de cine casada con un director ejecutivo de Netflix.

Según Associated Press, la hija de los Avants es Nicole Avant, una productora de cine que se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en las Bahamas.

Su esposo es el codirector ejecutivo y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos.

Su hijo, Alex Avant, es actor y productor.

“Jackie Avant fue una mujer maravillosa, una gran compañera de Clarence y madre de Alex y Nicole, una ciudadana activa y una querida amiga de Hillary y de mí durante 30 años”, dijo el ex presidente Bill Clinton en Twitter. “Inspiró admiración, respeto y afecto en todos los que la conocieron. Estamos desconsolados. Ella será profundamente extrañada”.

