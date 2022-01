¿Dónde está el capo de la droga Ismael “El Mayo” Zambada actualmente?

El 5 de agosto de 2020 se estrenó una serie de Netflix, World’s Most Wanted, una mirada a los crímenes reales de los fugitivos criminales más notorios del mundo. Ismael “El Mayo” Zambada García es una de las cinco personas que aparecen en la serie documental. Zambada es un narcotraficante mexicano de 74 años que se cree que es el líder del cártel de Sinaloa con sede en el estado de Sinaloa, México.

En 2003, Zambada fue acusado por el FBI junto con muchos otros miembros de alto rango del cártel de Sinaloa después de una larga investigación sobre sus actividades. La acusación principal se centra en Zambada y dos de sus hijos y los acusa de importar grandes cantidades de drogas, incluidas cocaína y metanfetamina, a México. Los demandados están acusados ​​de contrabandear estas drogas desde México a San Diego “a través de automóviles, remolques de tractores, camiones, embarcaciones pesqueras y túneles y almacenadas en varios escondites, casas seguras y almacenes” antes de que se distribuyan en los Estados Unidos.

Aunque ha sido acusado, Zambada no ha sido capturado hasta la fecha y se le considera un fugitivo muy buscado.

Esto es lo que necesita saber:

Ha sido buscado en México desde 1998 y el gobierno de los Estados Unidos emitió una recompensa de $ 15 millones por información que conduzca a su arresto

Zambada nació el 1 de enero de 1948 en México. Mide unos 5’9″ y pesa unas 160 libras. Tiene el cabello y los ojos castaños. Un trabajo de investigación sobre la actividad criminal y terrorista mexicana de la División de Investigación Federal de la Biblioteca del Congreso describió a Zambada como un ex agricultor con “un amplio conocimiento agrícola y botánico”. Se dice que el capo de la droga es muy bueno construyendo alianzas con otros cárteles, así como con proveedores colombianos.

El gobierno mexicano emitió un aviso de búsqueda de Zambada en 1998 con una recompensa de 2,8 millones de dólares. En 2002, la administración Bush describió a Zambada como un “capo de la droga”. El gobierno estadounidense escribió en un cartel de búsqueda que Zambada saltó a la fama en la década de 1990 como miembro clave de las organizaciones narcotraficantes en México y como una de las principales figuras de la Organización Amado Carrillo-Fuentes.

Se cree que el área de operaciones de Zambada se encuentra en los estados de Sinaloa y Nayarit con influencia en la costa del Pacífico del país y en Cancún, Quintana Roo y Monterrey, Nuevo León. Fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos en 2003 y se emitió una orden de arresto.

En 2021, Estados Unidos triplicó la recompensa de $ 5 millones a $ 15 millones por información que conduzca a un arresto o condena, como reportó El País.

No está claro si todavía tiene el control total del cártel de Sinaloa y se cree que sufre problemas de salud

Zambada previamente compartió el control del cártel de Sinaloa con el infame narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán hasta que este último fue arrestado en 2016. Desde entonces, Zambada ha sido el único líder del cártel, aunque últimamente ha habido informes de que los hijos de El Chapo podrían desafiarlo por el control del cártel.

Un artículo en el Mazatlán Post en marzo de 2020 decía que Zambada pudo haber perdido el control del cártel de Sinaloa ante los hijos de El Chapo después de meses de lucha interna.

El experto en cárteles estadounidense Robert Almonte dijo: “Yo diría que la facción de Zambada es la más vulnerable. Yo creo que los Chapitos (los hijos de El Chapo) tienen ventaja porque son mucho más jóvenes que Zambada. Creo que más miembros del cártel de Sinaloa se pondrían del lado de los Chapito por lealtad a El Chapo”.

No se ha visto a Zambada en años y no está claro dónde está, aunque The Sun informó que podría estar escondido en las montañas de Sinaloa. El medio escribió que en una entrevista con Proceso, Zambada dijo: “No sé si tendría el coraje de suicidarme. Me gustaría pensar que sí, que me suicidaría”, en lugar de enfrentar la cárcel.

En entrevista con Infobae, el exdirector de la DEA Mike Vigil mencionó que Zambada está “viejo y enfermo de diabetes”.