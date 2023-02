Isaiah Trotman: Identifican al sospecho del tiroteo en el metro de Washington

Isaiah Trotman es el sospechoso acusado de disparar a cuatro personas, matando a una, en la estación de metro de Potomac Avenue en Washington, DC, el 1 de febrero de 2023, dijo la policía en un comunicado de prensa.

Trotman, de 31 años, del sureste de Washington, D.C., fue arrestado en el lugar y acusado de asesinato en primer grado mientras estaba armado, secuestro mientras estaba armado y asalto con un arma peligrosa, dijo el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. en el comunicado de prensa. La policía no ha revelado un motivo o detalles adicionales sobre el sospechoso.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:00 a.m., dijo la policía. La víctima de 64 años que murió, Robert Cunningham, trabajaba para la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington, según las autoridades. Se espera que las otras víctimas heridas en el incidente sobrevivan, dijo la policía.

La investigación está en curso, según la policía. “Cualquiera que haya estado en la estación de metro de Potomac Avenue y haya sido testigo de cualquier parte del delito debe comunicarse con la policía al 202-727-9099 o enviar un mensaje de texto al 50411”, dijo la policía metropolitana de D.C. en el comunicado de prensa.

Esto es lo que necesita saber sobre el sospechoso del tiroteo en la estación de metro de DC, Isaiah Trotman:

1. Isaiah Trotman dijo ‘Soy el asesino’ cuando abrió fuego en la estación de metro, dijo un testigo a los periodistas

“I’M LUCKY TO BE ALIVE”: A witness tells me that this shooting started on a bus, and continued down into the Potomac Ave Metro Station. He said the shooter appeared to be firing at random & referred to himself as a “kill-monger”. Witness did not want to be on cam. pic.twitter.com/7MPLBL9MXT — Joseph Olmo (@ReporterJoseph) February 1, 2023

La policía dijo en el comunicado de prensa: “Aproximadamente a las 9:19 am, los oficiales del primer distrito del MPD respondieron a la cuadra 1400 de Potomac Avenue, sureste, por el informe de los sonidos de disparos directamente afuera de la estación de metro de Potomac Avenue. Al llegar, los oficiales localizaron evidencia de un disparo en la acera. Luego, los oficiales ingresaron a la estación de metro y localizaron a dos hombres adultos víctimas de disparos”.

Según la policía, “la investigación de los detectives reveló que el sospechoso estaba en un Metrobus, en el lugar indicado, cuando blandió una pistola y se involucró en un altercado con una víctima masculina adulta. Después de que el sospechoso y la víctima salieron del autobús, el sospechoso descargó el arma y golpeó a la víctima. Esta víctima abandonó la escena y notificó a la policía del evento. Esta víctima fue transportada a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida”.

Un testigo le dijo al reportero de DCNewsNow, Joseph Olmo, que el tirador parecía estar disparando al azar y les dijo a los testigos: “Soy el asesino”.

La policía dijo que el sospechoso, identificado como Trotman, entró en la estación de metro y disparó nuevamente, hiriendo a la segunda víctima. Apuntó con el arma a una mujer y “se produjo un intercambio verbal”, dijo la policía. Cunningham, el empleado asesinado de WMATA, trató de intervenir y fue asesinado a tiros, según la policía.

“El sospechoso luego ingresó a un vagón de metro ocupado. Después de un breve período de tiempo, los pasajeros pudieron desarmar al sospechoso. El sospechoso fue detenido por los oficiales que respondieron”, dijo la policía. “Los Servicios Médicos de Emergencia y Bomberos de DC respondieron a la escena y después de no encontrar signos consistentes con la vida, el difunto permaneció en la escena hasta que fue transportado a la Oficina del Médico Forense Jefe. La segunda víctima fue transportada a un hospital local para recibir tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida”.

La policía agregó: “Además, hubo informes iniciales de una cuarta víctima con una herida menor de bala en la mano. Durante la investigación, se determinó que la víctima sufrió una laceración y que la herida no fue resultado de un disparo”.

2. Trotman fue arrestado en Pensilvania en 2022 por cargos de drogas, en D.C. en 2020 por un cargo de agresión simple y su novia lo acusó de violencia doméstica, según muestran los registros

3 injured, 1 dead in shooting at Potomac Avenue Metro station in DC: police | FOX 5 DC Authorities say three people were injured and one person is dead after a shooting at the Potomac Avenue Metro station in D.C. Wednesday morning. The shooting was reported around 9:20 a.m. at the station on 14th Street. D.C. police say three men were injured in the shooting. Officials say one person was taken into custody.… 2023-02-01T16:00:14Z

Isaiah Trotman tiene antecedentes penales en Washington D.C. y Pensilvania, y la policía respondió a múltiples llamadas de violencia doméstica que lo involucraban a él y a su novia en 2019 y 2020, según registros públicos y The Washington Post.

Trotman fue acusado de agresión simple en agosto de 2020 en DC cuando fue acusado de golpear a un grupo de mujeres, golpear a una en el labio y causarle un corte, según The Post. El cargo fue retirado más tarde, según el periódico.

Según el Gettysburg Times, Trotman fue arrestado en Straban Township, Pensilvania, el 28 de abril de 2022 y acusado de fabricación, entrega o posesión de una sustancia controlada con la intención de fabricar o entregar, conducir bajo la influencia del alcohol o un vehículo controlado. sustancia, posesión intencional de una sustancia controlada por una persona no registrada y embriaguez pública.

Los registros judiciales vistos por Heavy muestran que Trotman se declaró culpable en el tribunal del condado de Adams el 12 de enero de 2023 por un delito grave de fabricación, entrega o posesión con la intención de fabricar o entregar drogas, y los demás cargos fueron retirados. Su sentencia está programada para el 17 de abril de 2023, según muestran los registros judiciales.

La oficina del fiscal de distrito en el condado de Adams le dijo a DCist que Trotman estaba “actuando de manera errática y confrontando a los huéspedes” en un motel local. El sitio de noticias escribió: “Trotman tenía botellas de agua en cada mano y dijo que sus piernas no funcionarían si las soltaba, según los documentos del arresto. La policía encontró 12 bolsas de metanfetamina, marihuana y otra parafernalia en su camioneta”.

3. Trotman, un nativo de Nashville que sirvió en la Guardia Nacional y fue a la Universidad de Auburn, compró una casa por más de $ 500,000, según muestran los registros

Identity of suspect responsible for shooting death of Metro worker revealed A Metro employee was killed and two other people were injured in a shooting at the Potomac Avenue Metro station in D.C. Wednesday morning 2023-02-02T04:10:22Z

Según los registros públicos, Trotman es dueño de una casa en el sureste de D.C. que compró por $530,000 en mayo de 2019. También ha vivido en Virginia, Alabama y Maryland, según muestran los registros. Su madre le dijo a The Washington Post que nació en Nasvhille y estudió en la Universidad de Auburn.

Un perfil de LinkedIn muestra que Trotman era un trabajador de medios y recursos digitales mientras estudiaba en Auburn en 2010. Su madre dijo que se especializó en finanzas, se graduó en 2015 y trabajó en TI después de la universidad, informó The Post.

Trotman estaba en un programa militar mientras estaba en Auburn, dijo su madre al periódico, y la Fuerza Aérea le dijo a The Post que sirvió en la Guardia Nacional Aérea. Una página de Facebook incluye una foto de Trotman con su uniforme.

4. Trotman se está sometiendo a una evaluación de salud mental y tiene antecedentes de enfermedad mental, informa The Washington Post

Metro Shooting Suspect Has History of Mental Illness | NBC4 Washington Police and court records show the suspect accused in a deadly shooting at the Potomac Avenue Metro station had a criminal history and mental health issues. News4’s Mark Segraves spoke with two people who know the suspect. _______ NBC4 Washington / WRC-TV is the No. 1 broadcast television station and the home of the most-watched… 2023-02-03T01:41:11Z

Según The Post, Trotman fue hospitalizado para una evaluación de salud mental después del tiroteo. Todavía no ha comparecido ante el tribunal ni ha sido encarcelado, según los registros en línea. Su madre y su exnovia le dijeron al periódico que Trotman sufría de depresión y otras enfermedades mentales.

En Facebook, la exnovia de Trotman escribió que pasó cinco años saliendo con él y trató de ayudarlo y conseguirle ayuda. Ella escribió que él “ha ido cuesta abajo” desde su ruptura y estaba “luchando contra demonios”.

Trotman y su exnovia se separaron en 2020, le dijo a The Post. El periódico escribió: “Hace unos seis meses, dijo, él se presentó en su casa y rompió la puerta principal de su residencia. Ella dijo que llamó a la policía pero no presentó cargos”.

5. La víctima, Robert Cunningham, está siendo aclamada como un héroe

Neighbors Remember Metro Employee Killed in Shooting | NBC4 Washington News4’s Jackie Bensen introduces us to the men who put their lives on the line and prevented even more bloodshed. One of the men, a Metro employee, was shot and killed. _______ NBC4 Washington / WRC-TV is the No. 1 broadcast television station and the home of the most-watched local news in Washington, D.C., the… 2023-02-02T16:19:50Z

La víctima que fue asesinada, Robert Cunningham, está siendo aclamado como un héroe. La WMATA dijo en un comunicado: “Metro está de luto por la pérdida de un heroico empleado, Robert Cunningham, quien intervino en nombre de un cliente hoy en la estación Potomac Avenue y fue víctima de una violencia armada sin sentido. El Sr. Cunningham tenía 64 años y era mecánico en nuestro departamento de energía. En su recuerdo, Metro ha bajado sus banderas a media asta en este momento de dolor”.

Greg Bowen Jr., un amigo y compañero de trabajo de 17 años, le dijo a NBC Washington sobre Cunningham: “Perdimos a un héroe. Perdimos a una estrella brillante de alguien a quien le importaba, alguien que se dedicaba a asegurarse de que el sistema funcionara bien no solo para él o para un trabajo, sino también para todos los demás, para que sus compañeros de trabajo estuvieran seguros, para el público para ir y venir. Él realmente se preocupaba”.

Mary Whalen, una vecina que conoce a la víctima, que pasó por Bob Cunningham, durante 30 años, le dijo a WJLA: “Creo que él era el tipo de persona, obviamente ahora lo sabemos, que defendería a alguien que necesitaba ayuda. No me sorprendió en absoluto que hiciera eso. Estaba haciendo su trabajo, que era decirle a ese caballero: ‘No puede acosar a esta señora. No puedes sacar las armas. Nosotros no hacemos esto’. No creo que haya pensado ni un segundo que podría significar su vida”.

Whalen agregó en una entrevista con la estación de noticias: “Era un muy buen hombre de familia. Tenía, creo, cuatro hijos, y estaba muy orgulloso de ellos. Él y yo tuvimos muchas conversaciones sobre los niños. Mis conversaciones con él estaban más relacionadas con los niños y su familia, y lo que podrían estar haciendo o dejando de hacer, y su perro”.

Se ha creado una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia de Cunningham.

Esta es la versión original de Heavy.com

