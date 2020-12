Muere joven hispano de 16 años en Wisconsin por COVID-19 a pesar de ir al hospital dos veces

Isai Morocho es el joven de 16 años que murió repentinamente el lunes en Madison, Wisconsin debido a complicaciones por COVID. El estudiante de Madison East High School no sufría de condiciones preexistentes y solo presentó síntomas leves por lo que su muerte a dejado a muchos en su comunidad desconsolados. Según el padre del joven, Milton Morocho, en una entrevista con MiWisconsin, el chico empezó a sentirse mal el miércoles 18 de noviembre con afecciones como vomito y diarrea por lo cual sus padres lo llevaron al hospital. Tras practicarle una prueba del COVID y dar negativo, su médico les dijo que podría tratarse de un virus estomacal. La recomendación médica fue mantenerse hidratado y consumir muchos fluidos.

Antes de morir repentinamente Isai le dijo a su padre “me siento bien”

Testimonio de padre que perdió a su hijo por COVID-19 Milton Morocho con voz entrecortada describió como murió su hijo de 16 años. 2020-11-30T05:18:30Z

El padre de Isai le dijo a MiWisconsin que su hijo “se miraba bien” por lo que no se preocuparon mucho. Pero las cosas cambiaron el sábado cuando notaron que el chico no retenía ni siquiera el agua que se tomaba, y decidieron regresar al hospital. Tras revisarlo, los médicos no encontraron anormalidades en sus pulmones y no vieron la necesidad de practicarle otra prueba COVID ya que la ultima había dado negativo.

La familia regresó a su hogar y pocos días después su padre lo encontró sentado en un mueble un tanto cabizbajo, pero tras de echarle ánimos Isai le dijo “ya me siento bien”. Poco después, dijo su padre, parecía haberse desmayado repentinamente. Milton Morocho dijo que intentó resucitar a su hijo hasta que llegó una ambulancia y se lo llevó al hospital.

Su padre le contó al medio que desconocía donde y como se contagió Isai con el virus, pero que al practicársele la prueba “la prueba de toxicología y la prueba de sangre en el hospital resulta que si tenía COVID y murió de neumonía de COVID”, le dijo al medio.

El señor Morocho aprovechó la entrevista con MiWisconsin para enviarle un mensaje a la comunidad recordándoles ser cautelosos y seguir las medidas de precaución, así como instarlos a ser persistentes y hacerse la prueba cuantas veces sea necesario.

La comunidad de Madison, WI lamenta la muerte de Isai

A message for our students on this difficult day for East High 11.30.20 2020-11-30T21:53:24Z

En un comunicado, el principal de la escuela a la que asistía Morocho, Madison East High School, el estudiante falleció durante el receso del Día de Acción de Gracias. El Principal, Brendan Kearney, cariñosamente describió a Morocho como “un amigo cariñoso y miembro de la familia con una sonrisa fácil y un gran sentido del humor”, y “un excelente estudiante que disfrutaba del teatro y había hablado de convertirse en chef y tener su propio negocio”.

Kearney también envió un mensaje por video al plantel y los estudiantes de la secundaria en donde dijo que Isai era “una pérdida tremenda para todos en nuestra comunidad y nuestros corazones están con su familia en este momento de dolor inimaginable, y vamos a hacer todo lo posible para apoyarlos como una comunidad de East High”.

María A. SantaCruz, una amiga de la familia, creó una página GoFundMe para ayudar a la familia a cubrir los gastos fúnebres. En la descripción, SantaCruz rinde homenaje a Isai, a quien cariñosamente llama “Chinto”, diciendo: “Chinto tenía la actitud más cariñosa y emocionada acerca de la vida que hizo que todos a su alrededor se emocionaran al ver qué iba a hacer con ella. Era conocido por su empatía, humor y mucho más”.

El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin registró 2,534 nuevos casos confirmados de COVID-19 el lunes, lo que elevó el total acumulado en todo el estado a 387,235 casos. De ese total acumulado, 17,095 fueron hospitalizados y 3,313 han fallecido, reportó el Wisconsin State Journal.