El IRS extiende plazo para ‘hacer los taxes’: ¿Hasta cuándo se pueden llenar?

El Servicio de Impuestos Internos, más conocido como el IRS, anunció este miércoles que extenderán el plazo para hacer la declaración de impuestos, que inicialmente estaba pautada para el 15 de abril. La agencia tributaria informó que los contribuyentes del país ahora tendrán hasta el 17 de mayo para hacer los taxes. Es decir, que habrá más de un mes de extensión para cumplir con la presentación de los impuestos correspondientes a los ingresos del año 2020.

El anuncio fue hecho por el IRS, a través de un comunicado de prensa, compartido en su sitio web, donde hay detalles específicos sobre la extensión de la fecha límite para declarar los impuestos.

El comisionado del IRS, Chuck Rettig, explicó que la decisión de extender la fecha límite para declarar impuestos, se tomó teniendo en cuenta que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 ha generado circunstancias que hacen más difícil a muchas personas cumplir con la fecha original, y esa realidad no podía ignorarse.

#IRS and @USTreasury extend filing and payment deadline for individuals to May 17, 2021. Details at https://t.co/BAj5rvsPvy pic.twitter.com/26rGNababM

“Este sigue siendo un momento difícil para muchas personas, y el IRS quiere seguir haciendo todo lo posible para ayudar a los contribuyentes a navegar con las circunstancias inusuales relacionadas con la pandemia, al mismo tiempo que trabajan con importantes responsabilidades de administración tributaria”,aseguró el funcionario del IRS.

Pese al anuncio, el Comisionado hizo un llamado a que quienes puedan presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite, lo hagan, pues ello garantiza que las devoluciones de dinero a las que millones de contribuyentes tendrán derecho, sean recibidas más rápido.

“Incluso con la nueva fecha límite, instamos a los contribuyentes a que consideren presentar la declaración lo antes posible, especialmente a aquellos a quienes se les deben reembolsos”, dijo Chuck Rettig, instando a que se utilice mayormente la declaración online y que se suministre una cuenta bancaria para los depósitos a que hayan lugar.

🇺🇸 The federal income tax filing and payment due date has been extended from April 15 to May 17, 2021. Read more from #IRS at https://t.co/RwI6wqUbRw

— IRSnews (@IRSnews) March 18, 2021