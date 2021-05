Madre asesina a puñaladas a su niño de 7 años en New Jersey: Hirió a otro de 17

Un niño de apenas 7 años fue apuñalado a muerte en una casa de la ciudad de Patterson, en el estado de New Jersey, en hechos que son materia de investigación por parte de la policía.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando los uniformados fueron llamados al hogar donde ocurrió el asesinato del pequeño, ubicado en la calle 6 North, según lo reveló Daily Voice.

El citado medio dijo inicialmente que la mujer agresora apuñaló además a un adolescente de 17 años y reveló que la fiscal del condado de Passaic, Camelia Valdés, y el jefe de la policía local, Ibrahim Baycora, investigan el crimen

Las autoridades aseguraron que al llegar a la escena, se encontraron con el niño de 7 años apuñalado, al igual que el adolescente herido, quienes fueron trasladados de urgencias al hospital St. Joseph’s University Medical Center, donde el niño fue declarado muerto y el joven fue atendido tras ser curado de las heridas en el brazo.





El periódico El Diario NY agregó que hacia las 7:40 de la mañana, la policía arrestó a la mujer como presunta responsable de haber cometido el crimen contra el niño y el ataque contra el adolescente, pero en ese momento se desconocía qué tipo de relación había entre la detenida y los pequeños.

El citado medio dijo que el arresto de la mujer se dio después de una situación muy complicada, en la que la mujer se atrincheró en el tercer piso de la casa, donde debió intervenir un negociador, y llegaron socorristas y miembros del cuerpo de bomberos.





Este domingo, Dayli Voice hizo una atualización de la tragedia, y en un reporte identificó a la presunta asesina como Iris Tolentino, de 46 años, a quien identificaron con la madre del niño de 7 años.

El mismo medio dijo que el pequeño fallecido fue identificado por algunos vecinos como David, y reconfirmaron que fue declarado muerto en el centro asistencial al que fue trasladado.

Asimismo se reveló que otro hijo de la mujer arrestada, un adolescente de 15 años, estaba en la casa al momento del ataque, pero resultó ileso.

La madre de los pequeños atacados, fue sometida a una evaluación siquiátrica, tras su arresto, pero se desconocen los hallazgos de los médicos.

La mujer está a la espera de comparecer en una audiencia ante el Tribunal Central de Procesamiento Judicial de Paterson, donde enfrentará cargos de asesinato en primer grado e intento de asesinato.

Asimismo, la mujer enfrenta cargos relacionados con delitos con armas, agresión agravada a un oficial de policía y poner en peligro a un menor.