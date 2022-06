Omaha: Descubren miles de abejas tras la pared de una casa de familia – VIDEO

La escena típica de una película o un cuento ocurrió días atrás en una casa de Omaha, en el estado de Nebraska. Allí, sus dueños comenzaron a oir fuertes zumbidos tras las paredes y la preocupación sobre qué era lo que generaba ese ruido los intrigaba día a día. Por tal motivo, acudieron a la ayuda de los apicultores Ryan Gilligan y Larry Cottle, ambos miembros del Club de Abejas de Omaha, y ellos descubrieron que miles de abejas estaban cosechando miel en el interior de la vivienda.

“Si acercabas tus oídos a la pared podías oír el zumbido”, dijo Thomas Gouttierre, quien junto a Marylu, su esposa, son propietarios de la vivienda, en diálogo con el Omaha World-Herald.

Según consigna el citado medio, las abejas habían comenzado recientemente a construir un nuevo hogar entre el exterior y las paredes de yeso y listón de una habitación del segundo piso de la casa de 100 años.

Los Gouttierre recién se dieron cuenta de lo que sucedía dentro de su hogar cuando vieron una gran cantidad de abejas volando fuera de la ventana de su cocina y del dormitorio de arriba. Investigaciones posteriores encontraron alrededor de 30 abejas en la habitación del segundo piso, que probablemente ingresaron a través de un hueco en la estructura.

Cómo fue el procedimiento implementado por los apicultores Gilligan y Cottle para extraer con éxito a miles de abejas de las paredes de la residencia Gouttierre

Al notar la magnitud de la colonia de abejas que se ocultaba tras las paredes de su casa, los Gouttierre optaron por solicitar la ayuda de expertos. Y es en ese momento cuando Ryan Gilligan y Larry Cottle hacen su aparición en esta curiosa historia.

Apicultores con vasta experiencia, ambos se encargaron de extraer las capas de material hasta llegar a los tres panales construidos por las miles de abejas. Pero tiempo antes hubo que realizar tareas de investigación para localizar el lugar donde se escondían los insectos.

Durante una entrevista para The Washington Post, Gilligan dijo que él y Cottle visitaron la casa de los Gouttierre a mediados de mayo. Usando una cámara de imágenes térmicas para buscar a los “intrusos”, que tienen una gran señal de calor, Gilligan descubrió una gran mancha térmica roja y naranja en el piso de Gouttierres, lo que significa que había muchas abejas. Durante una segunda inspección un par de días después, esa gran mancha térmica ya no estaba en el piso; estaba en una pared de los Gouttierre.

“Deben haber estado tratando de buscar un lugar para construir la colmena”, dijo Gilligan.

Así que Gilligan y Cottle cortaron la pared de yeso de hormigón con una multiherramienta eléctrica. Detrás de la pared encontraron tres panales cubiertos de abejas y comenzaron a pasar una aspiradora. Las abejas fueron succionadas con el mayor cuidado posible y luego derivadas a una caja de recolección lo suficientemente grande como para acomodar unas 20 mil abejas.

El apicultor dijo que el vacío está configurado de tal manera que solo un puñado de abejas murió en el proceso. “Trato de salvar a cada una de las abejas cuando hacemos estos proyectos”, dijo.

La colonia de abejas no tuvo tiempo suficiente para producir una cantidad considerable de miel en lo de los Gouttierre, concluyó Gilligan

Gilligan dijo que las 6.000 abejas que encontró no tuvieron tiempo de producir tanta miel. Es probable que las abejas solo se hayan establecido en la casa durante aproximadamente una semana y media, estimó el experto.

“Eran solo pequeños pedazos de panal [de miel] porque aún no habían tenido tiempo de construir mucho”, dijo Gilligan al citado medio.

Thomas Gouttierre, por su parte, contó a The Post que tanto él como su esposa inicialmente pensaron en contratar a un exterminador. Sin embargo, el matrimonio se informó sobre la importancia de las abejas en el ecostistema del planeta Tierra y descartó esa opción por completo. “Nuestro primer pensamiento fue si deberíamos llamar a un exterminador. Pero hemos estado leyendo y hay muchos programas geniales en PBS ‘Nature’ -canal con documentales de la naturaleza- sobre la importancia de las abejas para polinizar el mundo en el que vivimos”, explicó.

Las abejas rescatadas de lo de los Gouttierre fueron transportados a la superficie cultivada de Cottle, donde viven felices, dijo Gilligan a The Post.

Probablemente, los insectos entraron a la vivienda a través de un agujero en la fachada de ladrillos.

“Creo que, a la larga, nos ha hecho apreciar aún más el valor de las abejas”, dijo Thomas Gouttierre al World-Herald, “y la importancia que tienen para el proceso de polinización y todo lo que los insectos pueden hacer para ayudarnos a comer”.

