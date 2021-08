Infectados por COVID tienen doble riesgo de recontagio si no están vacunados: Estudio

Han sido muchos los mitos que infortunadamente el feroz auge de la variante Delta ha ido tumbando entre aquellas personas que se niegan a ponerse la vacuna contra el COVID-19, y uno de ellos es que quienes previamente se han infectado de coronavirus, no tienen riesgo de volver a contraer la infección.

Y es que, diferentes estudios adelantados por autoridades de salud del país coinciden en que la única protección real que existe contra el COVID-19 son las vacunas. No solamente se ha establecido que más del 98% de las muertes registradas por coronavirus en las últimas semanas se han dado en pacientes que no estaban vacunados, sino que además hay un riesgo ampliado que estarían corriendo sobrevivientes de COVID que no se han vacunado.

Así lo revelaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), tras compartir datos reveladores de un reciente estudio realizado entre pacientes de Kentucky, donde se evidenció que la vacunación ofrece mayor protección que la infección natural por COVID-19.





“Un estudio de infecciones por COVID-19 en Kentucky entre personas que fueron previamente infectadas con el SAR-CoV-2, muestra que las personas no vacunadas tienen más del doble de probabilidades de ser reinfectadas con COVID-19 que aquellas que fueron vacunadas por completo después de contraer el virus”, aseguraron los CDC, en un comunicado.

En su misiva, el organismo de salud federal recalcó que la idea que muchos tienen de que por haberse infectado de COVID no necesitan vacunas para protegerse, debido a que presuntamente han desarrollado protección natural, no es del todo cierta, pues en la mayoría de los casos los anticuerpos naturales no permanecen mucho tiempo en el organismo.





Los CDC explicaron que incluso las vacunas en personas previamente infectadas con COVID mejoran su protección, con respecto a eventuales riesgos de recontagio.

“Estos datos indican además que las vacunas COVID-19 ofrecen una mejor protección que la inmunidad natural sola y que las vacunas, incluso después de una infección previa, ayudan a prevenir reinfecciones”, advirtieron los CDC en su informe. “Se encontró que aquellos que no estaban vacunados tenían 2,34 veces más probabilidades de reinfección en comparación con aquellos que estaban completamente vacunados. Los hallazgos sugieren que entre las personas que han tenido COVID-19 anteriormente, la vacunación completa brinda protección adicional contra la reinfección”.





“Si ha tenido COVID-19 antes, vacúnese de todos modos”, fue la recomendación emitida por Rochelle Walensky, directora de los CDC. “Este estudio muestra que tienen el doble de probabilidades de volver a infectarse si no están vacunados”.

La experta médica agregó que recibir las dosis de la vacuna es “la mejor manera de protegerse y proteger a los demás, especialmente a medida que la variante Delta, más contagiosa, se propaga por todo el país”.

Los CDC explicaron que los hallazgos presentados se dieron tras un minucioso estudio que incluyó a cientos de residentes de Kentucky que se habían infectado previamente con el COVID hasta junio de 2021.

Otro dato que fue corroborado, con respecto a informes previos, es que las vacunas previnieron hospitalizaciones por COVID-19 entre grupos de edad de mayor riesgo.





“A medida que aumentan los casos, las hospitalizaciones y las muertes, los datos del MMWR actual refuerzan que las vacunas COVID-19 son la mejor manera de prevenir COVID-19”, concluyó el reporte. “Las vacunas COVID-19 siguen siendo seguras y eficaces.

Previenen enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte. Además, incluso entre los casos poco comunes de COVID-19 entre las vacunas total o parcialmente vacunadas, las personas son más propensas a tener una enfermedad más leve y más corta en comparación con las que no están vacunadas”.