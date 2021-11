Agencia federal revela verdad sobre si infectados COVID deben vacunarse o no

En medio del llamado de las autoridades de salud a que más personas se vacunen contra el COVID-19, incluídos ya una parte considerable de los niños, todavía un sector considerable de la población sigue defendiendo la inmunidad natural como razón para no vacunarse. Insisten en que aquellas personas que ya se enfermaron con el coronavirus, desarrollaron anticuerpos que los protegen más que una vacuna.

Y aunque esa postura entre millones de estadounidenses ha evitado que las cifras de vacunación lleguen a niveles ideales, pues hasta ahora el 68% de los estadounidenses alegibles están vacunados, los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) compartieron datos de un estudio que quiso analizar si en realidad las personas expuestas al COVID que no se inmunizan están tan protegidas como aquellas que si lo hacen.

Los hallazgos revelaron que quienes no se vacunaron tras haberse contagiado de la enfermedad, están cinco veces más expuestos a contraer nuevamente COVID que los que sí se vacunaron.





Cuánto dura la INMUNIDAD si has pasado el COVID19 o te acabas de VACUNAR

En el reporte sobre el estudio, que puedes ver de manera completa en este enlace, los CDC advirtieron que “la vacunación ofrece mayor protección que la infección” y que “los participantes del estudio tuvieron 5 veces más probabilidades de contraer COVID-19 si no estaban vacunados y tenían una infección previa”.

Los CDC insistieron en la necesidad de que toda la población, incluso si sufrió COVID, se vacune, pues afirman que es la mejor protección contra la enfermedad.





¿Cuánto debe esperar alguien para vacunarse si tuvo covid-19?

“El estudio analizó los datos de la red VISION que mostraron que entre los adultos hospitalizados con síntomas similares a COVID-19, las personas no vacunadas con infección previa dentro de los 3 a 6 meses tenían 5.49 veces más probabilidades de tener COVID-19, confirmado por laboratorio, que aquellos que estaban completamente vacunados dentro de los 3-6 meses con las vacunas de ARNm (Pfizer o Moderna) COVID-19”, manifestaron los CDC.

El estudio de realizó entre más de 7,000 personas de 187 centros clínicos en 9 estados que terminaron en el hospital por síntomas fuertes de COVID, y allí se evidenció que los que no estaban vacunados y tuvieron una infección reciente tenían 5 veces más probabilidades de enfermarse que los vacunados sin infección previa.

“Los datos demuestran que la vacunación puede proporcionar un nivel de inmunidad más alto, más sólido y más consistente para proteger a las personas de la hospitalización por COVID-19 que la infección sola durante al menos 6 meses”, advirtieron los CDC.





La directora de la agencia federal, Rochelle P. Walensky, aseguró que los nuevos datos son una revelación muy importante para aquellos que todavía dudan de ponerse la vacuna pensando en que están protegidos de manera amplia solamente por haberse enfermado previamente con el coronavirus.

“Ahora tenemos evidencia adicional que reafirma la importancia de las vacunas COVID-19, incluso si ha tenido una infección previa. Este estudio agrega más al cuerpo de conocimiento que demuestra la protección de las vacunas contra la enfermedad grave de COVID-19“, dijo la funcionaria en un comunicado. “La mejor manera de detener el COVID-19, incluida la aparición de variantes, es con la vacunación generalizada del COVID-19 y con acciones de prevención de enfermedades como el uso de mascarillas, lavarse las manos con frecuencia, distanciamiento físico y quedarse en casa cuando está enfermo”.