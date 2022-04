Hallazgo escalofriante en Indiana: Niño de 5 años aparece muerto dentro de maleta

Por estas horas reinan la conmoción e incertidumbre en el condado de Washington, Indiana, debido a que las autoridades policiales de Sellersburg confirmaron el hallazgo de un niño de aproximadamente 5 años muerto dentro de una maleta, según el comunicado difundidido por la Policía Estatal de Indiana.

De acuerdo a la información brindada por el sargento de la Policía Estatal de Indiana, Carey Huls, un cazador de hongos encontró el cuerpo del niño el sábado por la noche cerca de una zona boscosa en el condado de Washington, consigna FOX59.

Al encontrarse con la escalofriante escena, el testigo llamó al 911, lo que llevó a la investigación que se está llevando a cabo para determinar las causas de la muerte del menor.

Como dato particular del descubrimiento, la maleta contiene logos con la leyenda “Bienvenido a Las Vegas”, y los investigadores dijeron que parecía estar en buenas condiciones. “El niño fue encontrado dentro de una maleta que estaba sellada. No se puso allí y terminó solo a aproximadamente 80 pies de la carretera en un área boscosa”, comunicó el sargento Huls.

En tanto, el funcionario dijo que las autoridades cuentan con más información del caso, pero que por el momento no dan a conocer para preservar el trabajo de los detectives y las identidades de los involucrados. “Hay información, obviamente, que conocemos desde el principio. Relacione lo que podemos decir en este momento, lo que no podemos: queremos que la validez de la investigación permanezca intacta y no hacer nada que vaya a alterar la investigación”, dijo Huls.

La víctima fue sometida a una autopsia, pero aún no se pudieron determinar las causas de su muerte

En la última actualización del caso, la Policía Estatal de Indiana confirmó que este martes se realizó una autopsia al menor encontrado sin vida dentro de una maleta en la ciudad de South Best. Sin embargo, no se determinó información sobre la causa de la muerte, reza el comunicado.

Los resultados del informe toxicológico aún están pendientes y los investigadores esperan que la información arroje más luz sobre la causa de la muerte, dice el comunicado de prensa.





Según la información proporcionada por la autopsia, los investigadores creen que el niño tiene aproximadamente 5 años, se lo describe como un hombre negro de aproximadamente cuatro pies -1,20 centímetros- de altura, de complexión delgada y pelo corto.

Las autoridades del caso informaron que el niño fue hallado en la cuadra 7000 de East Holder Road, en el condado de Washington.

“Todavía creemos que la muerte ocurrió la semana pasada”, dijo Huls ante la prensa, según cita FOX59. Y agregó: “El niño estaba en buenas condiciones, en lo que respecta a las circunstancias. Según la condición dental, los dientes estaban limpios y en buen estado. [No hay] nada que podamos ir allí para identificar, pero parecía estar bien cuidado”.

La Policía Estatal de Indiana solicita ayuda para identificar al niño muerto dentro de una maleta en el condado de Washington

Mediante el comunicado publicado este martes 19 de abril, la Policía Estatal de Indiana reitera el pedido de ayuda a la comunidad para identificar a un niño de aproximadamente 5 años que apareció muerto dentro de una maleta en el condado de Washington.

“El lunes se estableció una línea gratuita para denuncias y los investigadores han recibido aproximadamente 200 llamadas del público. Desafortunadamente, ninguna de esas llamadas ha llevado a la identificación del niño fallecido. Muchas de esas llamadas se relacionaban con información de niños ya documentados como desaparecidos”, reportaron desde la fuerza de seguridad.

Si bien agradecen las pistas acercadas, los investigadores piden que el público no envíe información sobre niños ya documentados como desaparecidos en este momento, ya que esos casos ya están siendo investigados por otros detectives.

Se solicita a quien tenga información sobre la víctima o las posibles causas de su muerte, llamar al número gratuito establecido para este caso: 1-888-437-6432.

