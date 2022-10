Tragedia en Argentina: Muere un hincha durante un partido de Boca Juniors

El fútbol argentino volvió a vivir una noche trágica. Este jueves murió un hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club que estaba disputando un trascendental partido ante Boca Juniors. La víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras intentaba escapar de una feroz represión policial que obligó a los árbitros a suspender el partido cuando se jugaban nueve minutos del primer tiempo.

Dolor en el fútbol argentino: durante los graves incidentes en el Bosque, un hincha de Gimnasia murió de un infarto. 📸 Fotobaires pic.twitter.com/12vEDkPoDP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 7, 2022

Gimnasia recibía a Boca en un partido clave para el torneo argentino. Ambos están peleando por el título. Cuando se jugaban nueve minutos, los jugadores de uno y otro equipo debieron abandonar el campo de juego debido a los gases lacrimógenos que llegaban desde afuera del estadio hacia el campo de juego.

Gases lacrimógenos que tomaron por asalto las cuatro tribunas del estadio de Gimnasia La Plata y… LAS PUERTAS CERRADAS Así luce una tragedia. Día negro para el fútbol argentino.pic.twitter.com/y161W5jlQX — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 Argentina 🇦🇷 (@sportingnewsar) October 7, 2022

ESTO ES GRAVISIMO. MInutos antes de que comience Gimnasia – Boca. Así ingresaban en manada personas totalmente coladas a la tribuna local (que cómo se ve ya estaba estallada). Pellegrino deberá dar la cara.pic.twitter.com/iB63M6CNAY — #DeUnaConNiembro (@Niembrosoy) October 7, 2022

¿Qué estaba pasando afuera del estadio? Una feroz represión policial contra los hinchas de Gimnasia que intentaban ingresar al estadio.

El estruendo de los balazos de goma, de fondo. La tribuna de Gimnasia, colapsada. Los hinchas, sin poder salir del estadio y necesitando ayuda. Piel de gallina esto. Qué triste todo. pic.twitter.com/1RZ2jZmb1X — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 7, 2022

Al advertir lo que estaba pasando, los hinchas que ya estaban adentro del estadio intentaron salir. Eso produjo un amontonamiento mayor en las puertas del estadio. Lejos de apaciguar las aguas, la policía comenzó a disparar con balas de goma sobre la gente.

César Regueiro, de 56 años, murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Los hinchas de Gimnasia y los familiares de la víctima acusan a las fuerzas de seguridad. Las autoridades policiales de Buenos Aires alegan que esa muerte no puede ser imputada al operativo policial.

El gobierno culpa al club

El viernes a la medianoche, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó al estadio de Gimnasia.

Consultado por las responsabilidades de los policías, Berni culpó al club. Acusó a Gimnsia de haber sobrevendido entradas.

“Pasó lo que pasa siempre. Venden entradas de más y después no hay lugar en los estadios, y después tenemos que hacernos cargo nosotros de semejante irresponsabilidad”, dijo el ministro de Seguridad.

Los hinchas de Gimnasia que presenciaron la masacre niegan las palabras del ministro. Según ellos, no había reventa y tampoco hubo violencia por parte de los hinchas hacia los policías.

En medio de las críticas, el gobierno bonaerense tuvo que sacar un comunicado. En el mismo se aclara que el jefe del operativo policial del partido entre Gimnasia y Boca fue removido de su cargo.

Agresión a un camarógrafo

Una de las imágenes más impactantes de los incidentes ocurridos durante Gimnasia-Boca fue la agresión a un camarógrafo del canal TyC Sports.

Al camarógrafo de TyC LE APUNTARON y TIRARON…. así como lo leespic.twitter.com/5B7LG2hIfK — Victoria Ferrero (@marvickyfe) October 7, 2022

Un policía le disparó tres balazos de goma mientras filmaba los incidentes.

“Todavía estoy conmovido con lo que pasó, porque yo estaba haciendo el trabajo como lo hago habitualmente cuando hay disturbios, uno agarra la cámara y graba los incidentes que puede haber. Ahora yo mirando las imágenes, yo estaba cerca de los caballos y cuando le empiezan a tirar piedras a la Policía, yo me corro para resguardarme de las piedas, me pongo en un árbol. Esta persona salta la valla y viene directamente a dispararme a mí para que no siguiera registrando los hechos. Esa es la intención del tipo, sacarme de escena para que no siguiera grabando”, relató el camarógrafo en declaraciones radiales.

