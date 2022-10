IMPACTO MUNDIAL: Leo Messi sacude a todos con una inesperada confesión de su futuro

A tan sólo 45 días de que comience el Mundial Qatar 2022, una declaración de Lionel Messi provocó un cimbronazo en el fútbol internacional, debido a que el astro argentino dijo que podría ser su última cita mundialista vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

Durante un mano a mano exclusivo con el periodista Sebastián “Pollo” Vignolo en el ciclo de entrevistas “En primera persona”, que se emite por el canal Star +, la figura del Paris Saint Germain reconoció que el Mundial de Qatar podría ser su última presentación en una Copa del Mundo. “No sé si somos los grandes candidatos pero Argentina de por sí es candidata siempre por historia, por lo que significa. Más ahora en el momento que llegamos. Pero no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita”, analizó Messi durante la charla citada por Infobae.

Lionel Messi 🇦🇷 confirmó que #Qatar2022 será su último Mundial con la camiseta de la Selección Argentina. 👇https://t.co/vQ3XXFU7v4 — VarskySports (@VarskySports) October 6, 2022

Sin embargo, ante la consulta del periodista sobre si será su último Mundial, el astro argentino respondió: “Sí, seguramente sí”.

Lógicamente, la afirmación de Messi no pasa desapercibida para ningún amante del fútbol. El ex FC Barcelona, a sus 35 años, podría brindar su última función mundialista dentro de un mes y medio, lo cual marcará un antes y un después en la historia del deporte. “Voy contando los días para el Mundial. Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Querer que sea ya y los nervios de ya estamos ahí, qué va a pasar. Es el último, cómo nos va a ir. No vemos la hora que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien”, comentó durante el reportaje.

Messi auténtico: cómo llega físicamente al Mundial de Qatar y el vínculo con sus nuevos compañeros de Selección

Durante otro tramo de la entrevista, Messi fue consultado por su estado físico actual y envió un mensaje de tranquilidad a todos los argentinos.

“Me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena esta año que no había hecho el año anterior, por cómo se dio empecé a entrenar tarde, a jugar un par de fechas después, sin ritmo. Después fui para la Selección, cuando volví tuve una lesión en el medio. Nunca terminé de arrancar. La pretemporada de este verano fue fundamental para empezar de otra manera. Llegué con otra cabeza, otra mentalidad y mucha ilusión”, subrayó “La Pulga”, que este miércoles encendió las alarmas del PSG y la Selección Argentina por su salida anticipada del partido ante Benfica de Portugal, por la tercera jornada de la UEFA Champions League. Sin embargo, parece que no se trataría de una lesión grave para el delantero.

En cuanto al inicio del ciclo bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni y el vínculo que logró con sus nuevos compañeros, sostuvo: “Soy uno más del grupo e intento, en este caso, intenté integrarme a ellos, que eran todos chicos que ya se conocían desde antes, que eran jóvenes. Yo incluso llegué más tarde, los primeros partidos de este nuevo proceso no fui. Creo que hice un poco más de lo normal para integrarme, más de lo normal de mi manera de ser. Intentar integrarme a ellos lo más rápido posible, creo que yo me integré a ellos. Fui el que intentó acercarme a ellos”.

Messi está feliz, y eso se nota en cada partido del seleccionado albiceleste. A pesar de que su gran amigo Sergio Agüero ya no es parte del equipo -incluso debió retirarse del fútbol profesional por una afección cardíaca-, mantiene una estrecha relación con otros futbolistas, como Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, y siempre anhela que llegue cada convocatoria.

“Hace tiempo que disfruto de la Selección, tuve momentos espectaculares con todo el proceso hasta 2014. Seguimos con esto porque 2015 y 2016 también fue espectacular, pero no ganamos, perdimos 3 finales seguidas y empezaron las críticas hacia el grupo que más tiempo hacía que estaba en la Selección. Nos empezaron a matar feo por no ser campeones, porque hacíamos todo bien hasta el último partido, incluso no perdíamos. Las dos finales que perdimos fueron por penales. Después vino todo este proceso hasta el Mundial de Rusia que fue duro, jodido, porque pasaron muchas cosas en el medio. Después, 2019, un grupo totalmente nuevo, con muchos chicos nuevos, muchos jóvenes, una Copa América que nos sirvió muchísimo para lo que vino después. Dejamos buenas sensaciones contra Brasil y a partir de ahí arrancó todo”, describió.

