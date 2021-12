Los Angeles: Así murió la joven que se probaba ropa en una tienda – Imágenes fuertes

El Departamento de Policía de Los Angeles difundió este martes el video de un tiroteo en una tienda de ropa que derivó en la muerte de una niña que se había escondido entre los probadores. El asaltante que se enfrentó a los policías también perdió la vida.

Una chica de origen chileno se hallaba escondida el mostrador de una tienda de ropa Burlington, en North Hollywood, junto a su madre. En ese momento efectivos de la policía de Los Angeles abrieron fuego contra un delincuente que se hallaba en el comercio.

This is 14yo Valentina Orellana-Peralta. A few months ago, her family moved to Los Angeles from Chile in search of a better life. Tragically, Valentina was killed just a few days before Christmas. pic.twitter.com/mZxFFBMjXn — Ben Crump (@AttorneyCrump) December 28, 2021

De acuerdo a Los Angeles Times, Valentina Orellana-Peralta, de 14 años, había ido a la tienda a probars ropa para su fiesta de quince.

La policía de Los Angeles difundió el video registrado por la cámara corporal del agente que se vio involucrado en el hecho. A continuación se mostrará el video. Cabe aclarar que se trata de imágenes impactantes.





Play



Bodycam footage shows moment stray police bullet kills innocent teenager in US An investigation has been launched in Los Angeles, after a 14-year-old girl was shot and killed when police opened fire in a department store. Valentina Orellana-Peralta, who was shopping for clothes with her mother, was hit by a stray bullet while hiding in a changing room, as officers fired at a suspect. A warning that… 2021-12-28T11:43:34Z

Los agentes de policía se enfrentaron con Daniel Elena López. Dispararon al delincuente sin saber que detrás suyo, en los probadores, estaba la adolescente chilena.

La policía de Los Ángeles dio a conocer un video donde se muestra el tiroteo que acabó con la vida de Valentina Orellana.👇

https://t.co/EajbaV968Q — Publimetro (@PublimetroChile) December 28, 2021

El video, como así también las llamadas al 911, fue difundido este lunes por la policía de Los Angeles.

El sospechoso amenazaba a la gente de la tienda

Como ya se dijo, junto con el video fueron difundidas las llamas al 911. En uno de esos diálogos telefónicos, una cajera de la tienda describió a Daniel Elena López como “un cliente hostil”.

Según el testimonio de la empleada de la tienda, el sospechoso amenazaba a los otros clientes con el candado de una bicicleta. Lo describió como un hombre bajo el efecto de las drogas o el alcohol.

En otra de las llamada al 911 se indica que López portaba un arma de fuego. Esta información no fue confirmada por ninguna fuente oficial.

El sospechoso ingresó a la tienda alrededor de las 11 de la mañana. Llevaba su bicicleta al tiro y el candado colgando sobre los hombros.

Primero generó destrozos de productos de la tienda, luego comenzó a amedrentar al resto de los clientes. El agente que porta la cámara corporal describió al candado como “candado de cable de alta resistencia”.

Stacy Spell, portavoz de la policía de Los Angeles, indicó que once agentes acudieron a la tienda a intentar detener al sospechoso.

El sospechoso había herido a tres mujeres

El criminal que atacó la tienda Burlington hirió al menos a tres mujeres antes de ser abatido por una ráfaga de ametralladora.

Avanza la investigación sobre la muerte de Valentina Orellana-Peralta, la adolescente que murió en California cuando la policía abrió fuego contra un sospechoso de asalto. Informes dicen que, cuando le dispararon, se estaba probando vestidos de quinceañerahttps://t.co/GN6u9Hv1hL — CNN en Español (@CNNEE) December 27, 2021

Tras confirmarse la muerte de la adolescente chilena, la policía de Los Angeles emitió un comunicado lamentando la situación. “Estoy profundamente apenado por la pérdida de la vida de esta joven. Sé que no hay palabras que puedan aliviar el dolor inimaginable para la familia”, expresó Michel Moore, jefe de la fuerza.

El departamento confirmó que el agente que mató accidentalmente a Valentina Orellana-Peralta fue puesto en licencia con goce de sueldo. Le realizarán las pericias psicológicas pertinentes para demostrar que no tuvo intención de dispararle a la joven.

LEER MÁS: Estas son las víctimas de la tragedia del Astroworld Festival en Houston

Sigue a AhoraMismo en Instagram