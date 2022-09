Igor Lanis: Hombre que mató a su esposa e hirió a su hija estaba obsesionado con QAnon

Igor Lanis mató a su esposa e hirió a su hija en un tiroteo en su casa de Michigan antes de que la policía lo matara a tiros el domingo 11 de septiembre de 2022 en Walled Lake, dijo la oficina del alguacil del condado de Oakland en un comunicado.

Su otra hija recurrió a las redes sociales después del incidente para revelar que estaba “obsesionado” con QAnon y las teorías de conspiración y perdió el contacto después de que el expresidente Donald Trump perdiera su candidatura a la reelección en 2020. Rebecca Lanis dijo que su padre siempre ha lidiado con problemas mentales. problemas de salud, pero las cosas empeoraron recientemente.

“Tenía un sentido de la realidad. Pero luego, después de 2020, cuando Trump perdió, comenzó a meterse en estos agujeros de conejo locos”, dijo Rebecca Lanis a The Daily Beast. Agregó que estaba “fascinado” con la teoría de la conspiración de QAnon y creía que el presidente Joe Biden se robó las elecciones. “Es un gran contribuyente a lo que sucedió”, dijo a The Daily Beast.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, Lanis, de 53 años, disparó y mató a su esposa, Tina Lanis, de 56 años, e hirió a su hija de 25 años, Rachel Lanis, en su casa de Walled Lake. También mató al perro de la familia. Rebecca Lanis, de 21 años, le dijo a The Daily Beast que vive en la casa, pero que se quedó con amigos durante el fin de semana.

La oficina del alguacil dijo que la hija de Lanis llamó al 911 después de que le dispararon alrededor de las 4 a.m. Los agentes y oficiales del Departamento de Policía de Walled Lake llegaron a la casa y Lanis salió con una escopeta y les disparó. Los oficiales y agentes devolvieron el fuego y mataron a Lanis, dijo el alguacil Mike Bouchard.

1. Igor Lanis le disparó a su esposa en la espalda y a su hija en la espalda y las piernas mientras intentaban huir de su casa, dice la oficina del alguacil

Play

Relative of Walled Lake victims says QAnon obsession may have led to shootings The daughter of a man who shot and killed his wife and dog and injured his other daughter in a weekend shooting in Walled Lake says his falling into the QAnon conspiracy theory may be what triggered his deadly rampage. 2022-09-12T21:13:40Z

La Oficina del Sheriff del Condado de Oakland dijo en un comunicado de prensa que los despachadores recibieron una llamada al 911 a las 4:11 a.m. de una “mujer joven que dijo que su padre acababa de dispararle”. La oficina del alguacil dijo que la persona que llamó no pudo proporcionar ninguna otra información, incluida la ubicación del incidente, antes de que terminara la llamada.

“Nuestro despacho trianguló el área de la llamada y aproximadamente a las 04:16 horas, oficiales del Departamento de Policía de Walled Lake y la oficina del alguacil llegaron al área”, dijo el comunicado de prensa. “Escucharon un disparo y comenzaron a acercarse a la vivienda. El sospechoso, luego identificado como Igor Lanis, un hombre de 53 años, salió por la puerta principal de la dirección, presentó una escopeta de acción de bomba Remington 870 y disparó a los oficiales. El oficial de policía de Walled Lake, así como un ayudante del alguacil del condado de Oakland, devolvieron los disparos que golpearon al sospechoso y lo hirieron fatalmente”.

La casa está en Glenwood Drive, dijo la oficina del alguacil. “Los oficiales observaron a la persona que llamó al 911/víctima, una mujer de 25 años, en la puerta principal de la dirección responsable que intentaba salir de la casa. La arrastraron a un lugar seguro. Dijo que su padre les disparó a ella y a su madre. La trasladaron a un hospital del área y la llevaron a cirugía de emergencia. Inicialmente estaba en estado crítico, sin embargo, después de la cirugía, se actualizó a una condición estable”.

Según la oficina del alguacil, “una búsqueda en la residencia reveló a una mujer fallecida de 56 años que recibió varios disparos en la espalda, y parece que también intentaba huir por la puerta principal. Además, el perro de la familia que recibió varios disparos y murió”.

2. Rebecca Lanis publicó sobre los tiroteos en el subreddit ‘QAnon Casualties’ de Reddit y dijo que sus padres habían sido ‘personas extremadamente cariñosas y felices’ cuando ella estaba creciendo

En su publicación de Reddit en el subreddit “QAnonCasualties”, titulada “Mi Qdad estalló y mató a mi familia esta mañana”, Rebecca Lanis escribió: “Sí. Internet lo arruinó. Al crecer, mis padres eran personas extremadamente amorosas y felices. Siempre tuve un vínculo especial con mis dos padres. En 2020, después de que Trump perdiera, mi papá comenzó a meterse en la madriguera del conejo Q. Seguía leyendo teorías de conspiración sobre las elecciones robadas, Trump, las vacunas, etc. Siempre decía que quería mantenernos seguros y saludables”.

Ella agregó: “Seguía empeorando y él nos gritó verbalmente varias veces. Eso sí, nada físico. Nunca se puso físico con nadie. Bueno, alrededor de las 4 a.m. del 11 de septiembre, tuvo una discusión con mi madre y decidió tomar nuestras armas y dispararle a ella, a mi perro y a mi hermana. Mi madre sucumbió a sus heridas y mi hermana está en el hospital en este momento. Mi papá también disparó a la policía y lo mataron”.

Ella escribió en Reddit: “Estoy sorprendida y ni siquiera sé qué decir. Vete a la mierda, Qanon. Espero que el FBI te apriete más y que tus lacayos se pudran en la cárcel (y en el infierno) por envenenar a tanta gente”.

En los comentarios de su hilo, explicó por qué publicó al respecto y escribió: “Solo quiero correr la voz sobre el extremismo. … Quiero que los medios llamen a Q porque todo esto es culpa de ellos”. Ella escribió: “Estoy con mis abuelos, sinceramente, ni siquiera podemos creer que esto realmente haya sucedido”.

Rebecca Lanis le dijo a The Daily Beast que no tenía sentido discutir con su padre. Ha habido múltiples incidentes violentos relacionados con la conspiración de QAnon. En 2021, un padre de California, Matthew Taylor Coleman, dijo a las autoridades federales que mató a sus hijos después de que QAnon lo “iluminara”.

En 2019, Buckey Wolfe, un seguidor de QAnon, mató a su hermano con una espada después de pensar que se había convertido en un lagarto, dijeron las autoridades de Seattle. Ese mismo año, Anthony Comello fue acusado de matar a un jefe de la mafia en Nueva York y compareció ante el tribunal con una referencia de QAnon en la mano.

3. La hija de Igor Lanis le dijo a The Detroit News que su padre cayó en un ‘agujero’ de teorías de conspiración en torno a la política y las vacunas COVID-19 y ‘nadie pudo disuadirlo de ellas’

Play

What is QAnon? How the conspiracy theory gained traction in 2020 campaign With less than three months until Election Day, most of the nation’s attention has been focused on the presidential race. But more than 20 candidates who support a far-right conspiracy theory will be on the ballot for Congressional races in November. Amna Nawaz reports and talks to Travis View, co-host of the “QAnon Anonymous” podcast.… 2020-08-12T23:34:25Z

Rebecca Lanis, quien por “mala suerte” estaba en la casa de un amigo, habló con The Detroit News la noche del tiroteo y dijo que su padre se había caído recientemente en una “madriguera de conejo”. Ella dijo que él “siempre fue propenso” a las enfermedades mentales, “pero realmente lo deprimía cuando estaba leyendo todas esas cosas raras en Internet”.

Ella dijo que él comenzó a seguir “ideas locas” sobre política y COVID-19, incluso sobre Trump y las vacunas. Rebecca Lanis le dijo a The Daily Beast que su padre también comenzó a seguir a Alex Jones y a ver videos en línea sobre teorías de conspiración.

“Nadie podía disuadirlo de ellos”, le dijo al periódico. … Es realmente tan impactante, pero realmente le puede pasar a cualquiera. El extremismo de derecha no es divertido, y la gente necesita vigilar a sus familiares y, si tienen armas, deben esconderlas o denunciarlas o algo así porque esto está fuera de control”.

Rebecca Lanis le dijo a Click On Detroit: “Comenzó a leer sobre las elecciones robadas y Trump y luego comenzó a profundizar en eso y luego, cuando salieron las vacunas y COVID, comenzó a leer todo eso.

Ella le dijo a la estación de noticias: “En 2021 pude verlo comenzando a girar en espiral. Luego, en 2022, fue sacado completamente en espiral de lo más profundo. En cada conversación que tuvimos, tuvo que mencionar las vacunas o COVID o 5G o EMF o algo o cualquier cosa ridícula que se te ocurra. Si alguno de ustedes tiene familiares así, debe comenzar a monitorearlos. Si tienen armas, deberías esconderlas o algo porque esta gente es peligrosa”.

4. Igor Lanis ha vivido en Walled Lake desde 1996 y no parece tener antecedentes penales

Play

Tragedy in Walled Lake, man killed after shooting his wife and daughter A Walled Lake man fatally shot his wife and their family dog as well as injured his daughter Sunday morning. 2022-09-11T22:08:16Z

Igor Lanis y su esposa habían vivido en la casa en Walled Lake desde 1996. Pocos otros detalles sobre su vida estuvieron disponibles de inmediato y Heavy no pudo encontrar cuentas de redes sociales vinculadas a él o su familia. Anteriormente vivió en West Bloomfield, Michigan.

Según The Detroit News, los funcionarios dijeron que Lanis no parece tener antecedentes penales y que no estaba sujeto a ninguna orden de protección. El alguacil Mike Bouchard dijo a los periodistas que Lanis había estado “más agitada” durante el último año.

En Reddit, la hija de Lanis escribió: “Supongo que fue pura suerte porque estaba durmiendo en casa de un amigo esa noche. Yo también podría haber muerto. Estoy tan jodidamente enojado con todo”. Ella escribió: “Éramos religiosos. Q alejó a mi papá de nuestra religión, pero mi hermana, mi mamá y yo siempre rezábamos juntas. Creo que Dios tiene un plan para mí y no seré la próxima víctima de este culto Q realmente demoníaco”.

Rebecca Lanis dijo en Reddit: “Pasaba todo el día y la noche leyendo cosas en su teléfono y computadora portátil y se enojaba mucho por las cosas más pequeñas. Su personalidad despreocupada y divertida se había ido. Empezó a hablar de que 5g y emfs eran malos, y que la medicina moderna era una farsa. Es como si hubiera sido poseído por un demonio”.

En un comentario de Reddit, dijo: “Seguía recibiendo señales de advertencia de él, así que poco a poco comencé a distanciarme. Tristemente, mi hermana y mi madre eran demasiado amorosas para creer que él realmente podría arremeter así. Lectores, no tengan miedo de cortar el contacto y pedir ayuda antes de que sea demasiado tarde”.

5. La oficina del alguacil dice que investigarán qué condujo a los tiroteos

Play

Chris Hayes Podcast With Brandy Zadrozny & Ben Collins | Why Is This Happening? – Ep 129 | MSNBC Here by popular demand – all your QAnon questions answered with two of the best reporters on the beat. Is QAnon a cult, a religion, a conspiracy theory, a state of mind? Who or what is Q? How did it gain such prominence and capture the minds of so many? Is it harmless – or… 2020-09-29T20:00:27Z

La oficina del alguacil dijo en su comunicado de prensa: “Se está llevando a cabo una investigación adicional por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales del Condado de Oakland junto con el Departamento de Policía de Walled Lake”.

El alguacil Mike Bouchard le dijo a Fox 2 Detroit: “Este es un acto increíblemente horrible. Es muy triste en muchos niveles, pero debido a la respuesta y el profesionalismo de nuestro despacho, los oficiales de Walled Lake y los diputados de la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, al menos una víctima se salvó. Buscaremos activamente información para obtener una idea de lo que puso esto en marcha”.

Bouchard dijo que la llamada al 911 de la hija fue “escalofriante” y dijo que sufrió “lesiones súper traumáticas” en la espalda y las piernas. Le dijo a los periodistas en una conferencia de prensa que habían llamado a un neurólogo para evaluar sus heridas. Su hermana dijo en Reddit: “Está en condición estable, pero existe la posibilidad de que no pueda volver a mover las piernas”.

Rebecca Lanis le dijo a WXYZ sobre su padre: “Se convirtió en una persona diferente después de 2020 cuando Trump perdió. … Extremismo en línea, QAnon, extremismo de derecha. … Creo que la gente necesita centrarse más en la radicalización, Qanon. Y si tienen parientes con armas que son así, debes conseguirles ayuda y deben ingresar en una institución mental, incluso si crees que no son peligrosos”.

Bouchard agregó, según The Detroit News, “Creo que había peligro para cualquiera. Tenía sus llaves con él, así que quién sabe a dónde s

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Indignación en Nicaragua por el asesinato y violación de dos niñas