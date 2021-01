Identifican sospechoso de dejar ‘bomba’ en un centro comercial en NY. Quién es Louis Shenker?

Louis Shenker es un teórico de la conspiración de extrema derecha de 22 años que está siendo buscado por la policía en relación con una bomba falsa colocada en un automóvil frente a un centro comercial de Queens, Nueva York.

Según NBC News, el automóvil Tesla tenía un perro husky dentro y carteles profesionales de Black Lives Matter. Fuentes policiales dijeron a NBC News que estaban investigando si el motivo desacreditaba al movimiento Black Lives Matter.

Shenker tiene un largo historial de agitación derecha.

Ha propagadp teorías de conspiración sobre la elección y COVID-19 en línea y en presentaciones en webcast de InfoWars. “El partido comunista ha estado planeando la destrucción de los Estados Unidos durante más de 100 años. El año 2020 es cuando hacen su movimiento final”, escribió en Facebook.

En las redes sociales, promocionó su apoyo al presidente Donald Trump. Su publicación principal en Facebook es una parte del mensaje navideño de Trump. Su foto de portada dice: “Nosotros, la gente”. Escribió sobre Trump: “No permitiré que los cobardes del Senado sigan apuñalando a nuestro César”. También compartió repetidamente las publicaciones de Trump sobre el fraude electoral.

Esto es lo que necesitas saber:

La policía publicó una foto del dispositivo falso, que puedes ver arriba.

El comisionado adjunto John Miller dijo en una conferencia de prensa que la policía recibió una llamada a las 7:38 a.m. del 4 de enero desde el Queens Center Mall sobre un vehículo sospechoso. Dijo que tanques de propano y cables salían del vehículo.

La policía “comenzó a aislar y evacuar el área circundante”, dijo, y agregó que el Departamento de Bomberos también respondió y ayudó a evacuar un área amplia.

Los miembros del escuadrón de bombas usaron equipo de protección y “evaluaron lo que parecía ser un posible dispositivo explosivo”. Miller dijo que este fue un “proceso laborioso y meticuloso que lleva algún tiempo”. Dijo que finalmente pudieron “despejar este vehículo y determinar que no era un artefacto explosivo, aunque, según su experiencia, parecía serlo”.

El vehículo fue “asegurado, regresando el centro comercial y los negocios a sus operaciones normales”.

“El escuadrón de bombas ha determinado que esto es un engaño”, dijo Miller.

Immediately upon responding to the initial scene, officers from @NYPDCT and @NYPDSpecialops rescued this husky that was trapped inside the vehicle. pic.twitter.com/Ik9Q8ZEo6q

UPDATE: The suspicious package in the @NYPD110Pct has been deemed a hoax device.

Un oficial de bomberos dijo que el Departamento de Bomberos recibió una respuesta de una sola unidad para ir al estacionamiento por un vehículo con fugas de humo. Determinaron que era un vehículo sospechoso e inmediatamente comenzaron a evacuar el centro comercial.

El Departamento de Policía de Nueva York escribió en Twitter el 4 de enero: “Evite el área de Queens Place Mall debido a un paquete sospechoso. Espere retrasos si viaja por los alrededores. Actualización a seguir”.

La policía siguió escribiendo: “ACTUALIZACIÓN: El paquete sospechoso en el @ NYPD110Pct ha sido considerado un dispositivo falso. Inmediatamente después de responder a la escena inicial, los oficiales de @NYPDCT y @NYPDSpecialops rescataron a este husky que estaba atrapado dentro del vehículo”.

BOOST/SHARE. Last night, Louis Shenker filmed himself committing a hate crime at NYC’s BLM Vigil in Carl Schurz Park. Shenker took a blow torch to a memorial photograph of George Floyd. He also threatened FBI agents and numerous politicians on camera. CW: Photos/video below pic.twitter.com/rfW1EPfvrE

La página de Instagram de Shenker ha sido eliminada, pero es conocido por realizar varias acciones en contra del movimiento Black Live Matters. Sin embargo, la gente ha guardado algunas de sus publicaciones y las ha recirculado en Twitter.

En el video de arriba, le prende fuego a un póster de George Floyd, el hombre cuya muerte en Minneapolis provocó protestas y disturbios en todo el país.

En el video, Shenker dice que estaba parado en una “zona autónoma yiddish”. Se refirió a Floyd como Saint George en el video antes de quemar una foto de él. “Y ahí lo tienes”, dijo, “Esta es la transmisión de Minute Man”. Afirmó en el video que su familia fue amenazada. “Tengo un versículo del Buen Libro para leer”. Luego leyó de la Biblia.

Louis Shenker, 22, accused of placing a hoax bomb that evacuated a mall in Queens, New York, on Monday morning is a right-wing conspiracy theorist who was arrested for arson on Dec. 30 and has been under investigation by the NYPD for at least a week. pic.twitter.com/cfP9sRBfwS

Según NBC News, otras publicaciones incluyeron un video con un letrero que decía “Amtrak requiere que todos usen una mascarilla” prendido en fuego, letreros pro Trump y un incidente en el que Shenker “parece haber organizado un montaje en el que su automóvil fue atacado con pintura roja” fuera de la residencia del alcalde de Nueva York. Publicaciones en las redes sociales indican que una vigilia pro BLM fue destruida.

La vigilia de BLM en Carl Schurz, cerca de Gracie Mansion, fue destruida durante la noche por un hombre llamado Louis Shenker, reemplazándola con una “Janucá Rave” pro-Trump según capturas de pantalla de @outlivethemnyc.

The BLM vigil at Carl Schurz, near Gracie Mansion, was destroyed overnight by a man named Louis Shenker, replacing it with a pro-Trump "Chanukah Rave" according to screenshots from @outlivethemnyc.

The vigil has occurred every night for nearly 200 consecutive days. https://t.co/thaBcAX0JO

— NYC Protest Updates (@protest_nyc) December 13, 2020